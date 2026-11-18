한화오션에서 울산급 배치-III 5번함 '평택함'의 진수식이 거행되었다. 길이 129미터에 달하는 이 호위함은 한국형 수직발사체계 등 첨단 무장을 탑재해 국산 기술력을 입증했다.

한화오션 은 지난 18일 경남 거제시 옥포조선소에서 울산급 배치-III 5번함 ' 평택함'의 진수식을 성공적으로 거행했다고 밝혔다. 이번 진수식에는 강신철 국방부 장관 을 비롯해 김경률 해군참모총장과 정재준 방위사업청 기반전력사업본부장, 김희철 한화오션 대표이사 등 해군과 방위사업청, 함정 건조 업계 관계자 150여 명이 참석한 가운데 진행되었다.

평택함의 제원과 주요 무기체계

이날 진수된 평택함은 길이 129미터, 폭 14.8미터, 높이 38.9미터의 거대한 제원을 자랑하며, 해군의 핵심 방어 전력으로 자리매김할 것으로 기대된다. 함정 외부dimensions은 약 130미터 길이, 약 15미터 폭, 약 40미터 높이로 집계되며, 이는 기존 함정 대비 향상된 항해성과 작전 범위를 제공한다.

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평택함에는 5인치 함포와 다양한 유도무기를 탑재할 수 있는 한국형 수직발사체계(KVLS)가 주요 무장으로 장착되었다. 또한 대함유도탄방어유도탄, 함대함유도탄, 전술함대지유도탄, 장거리 대잠어뢰 등 정밀한 타격 능력을 갖춘 무기체계들이 일괄 탑재되어 있어 다양한 전투 상황에서 즉각적인 대응이 가능하다.

국산 레이더와 스텔스 기술 적용

한화오션은 평택함에 국내 기술로 개발된 다기능 위상배열레이더(MFR)를 4면 고정형으로 장착했다. 이 레이더는 다수 표적을 동시에 추적하고 대응할 수 있는 능력을 보유하여, 복잡한 해상 전투 환경에서도 뛰어난 상황 인지 능력을 발휘한다.

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또한 복합센서마스트에는 스텔스형 설계가 적용되어 함정의 레이더 반사 면적을 최소화했다. 이는 적의 레이더 탐지를 어렵게 만들어 생존성을 크게 높이며, 현대 해상전에서 필수적인 은밀한 작전 수행을 가능하게 하는 핵심 기술이다.

두 번째 평택함의 의미와 과거 기록

이번에 진수된 함정은 해군 역사상 두 번째로 명명된 평택함이다. 첫 번째 평택함(ATB-27)은 1996년 미 해군이 사용했던 구조함을 인수하여 약 20년간 임무를 수행했으며, 2016년 퇴역한 바 있다. 새로운 평택함은 단순한 이름의 계승을 넘어, 국내 산업의 고도화를 상징하는 차세대 전력으로 재탄생했다.

한화오션은 지난달 중순 이미 평택함의 진수를 마친 상태였으며, 지난 15일 취재진에게 공개하여 국내 해군력 증강의 진척 상황을 알린 바 있다. 이를 통해 한화오션의 건조 일정 관리와 품질 관리 능력이 일정하게 유지되고 있음을 입증했다.

해군 전력 강화와 향후 계획

이구성 해군본부 기획관리참모부장은 "평택함은 서해를 지키는 핵심전력으로서 주어진 임무를 완벽히 수행할 것"이라고 밝혔다. 이어 "우리 해군은 국민을 지키는 정예해군으로 늘 국민 곁을 지키고, 미래 첨단기술을 바탕으로 더욱 강한 해군력을 구축해 나가겠다"고 강조했다.

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강신철 국방부 장관도 진수식에서 축사를 통해 이번 함정 건조가 국가 방위력 증강에 크게 기여할 것이라고 밝혔다. 한화오션과 해군, 방위사업청은 향후 평택함의 시험 운항과 실전 배치 과정을 통해 한국형 호위함의 운용 능력을 검증하고, 향후 건조될 후속 함정들의 품질 기준을 더욱 높일 계획이다.