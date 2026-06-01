한화에어로스페이스 대전공장 폭발사고, 4명 사망·2명 부상…안전관리 시스템 전반 재점검 필요성 제기

대전 유성구 한화에어로스페이스 대전사업장에서 발생한 폭발 사고로 4명이 숨지고 2명이 다쳤다. K-방산 핵심 기업으로 급성장해온 한화에어로스페이스는 방산 부문에서 한화그룹 영업이익의 59%를 차지할 정도로 중요한 역할을 하지만, 화약 취급 공정의 구조적 위험성과 보안 요구로 인한 안전 관리 취약점이 지적되고 있다. 사고 원인 조사와 함께 방산 시설 안전 기준 전반에 대한 검토가 시급하다.

1일 오전 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 대형 폭발 사고가 발생했다. 오전 10시 59분께 시작된 폭발로 인해 4명이 숨지고 2명이 부상하는 인명피해가 났다. 소방 당국은 11시 17분께 소방 대응 1단계를 발령했으며, 화재는 발생 약 50분 만에 진압되었다.

현장에서는 구급차가 출동해 부상자를 이송했고, 사업장 정문 일대는 통제되었다. 이 업체는 한화그룹의 핵심 방산 계열사로, 2015년 한화가 삼성으로부터 인수한 한화테크윈(옛 삼성테크윈)을 전신으로 두고 있다. 이후 2022년 11월 한화디펜스, 2023년 4월 ㈜한화 방산부문을 차례로 흡수 합병하며 방산 계열사를 통합했으며, 해양 방산 분야의 한화오션도 자회사로 편입했다. K-방산 호황의 선두에 서며 최근 수년간 매출, 영업이익, 수주 잔고 등에서 호실적을 이어갔고, 3년 연속 최대 실적을 경신했다.

수주잔고는 올해 1분기 기준 약 39조7천억원으로 역대 최대치를 기록했다. 나이스신용평가에 따르면 방위산업 부문은 한화그룹 영업이익의 59%를 차지할 정도로 그룹 핵심 축이다. 그러나 민간 방산업체의 특성상 극도의 보안 요구로 인해 과거에도 안전 관리에 대한 우려가 제기되어 왔다. 화약과 불꽃 제품 등을 다루는 공정상 충격, 마찰, 열에 의한 폭발이나 화재 가능성이 높은 혼합물을 취급하기 때문에, 법령상 높은 수준의 설비·작업 공정 위험성 평가와 안전성 확보가 의무화되어 있으나, 대형 인명피해로 이어진 이번 사고를 계기로 안전실태 점검이 미흡했던 것이 아니냐는 지적이 재차 제기되고 있다.

사고 원인에 대한 철저한 조사와 함께 방산 시설의 안전 관리 체계 전반에 대한 점검이 필요하다는 목소리가 높아지고 있다





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