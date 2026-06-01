한화에어로스페이스 대전사업장서 추진체 폭발로 5명 사망…방산공장 안전 문제 재점검

대전 유성구 외삼동의 한화에어로스페이스 대전사업장 내 미사일 세척장에서 폭발 사고가 발생해 근로자 5명이 사망하고 2명이 부상했다. 소방 당국은 추진체 폭발을 원인으로 추정하며 정확한 경위를 조사 중이다. 해당 사업장은 화약과 폭약, 로켓 추진체를 취급하는 방산 공장으로, 과거에도 유사한 폭발 사고가 발생한 바 있어 산업 안전 대책이 시급한 상황이다. 정치권은 애도를 표하며 유세 활동을 중단하는 등 조치를 취했다.

1일 오전 대전 유성구 외삼동에 위치한 한화에어로스페이스 대전사업장 에서 폭발 사고가 발생했다. 사고는 해당 사업장 내 56동 미사일 세척장에서 일어났으며, 소방 당국은 추진체 폭발을 사고 원인으로 추정하고 있다.

당시 현장에는 근무자 7명이 있었고, 이 중 5명이 숨지고 2명이 부상을 입었다. 소방 관계자는 "현재 추진체 폭발로 추정하고 있다"며 "정확한 사고 원인과 폭발 경위 등에 대해서는 관계기관과 함께 조사할 예정"이라고 밝혔다. 사고가 난 건물은 철골조의 지상 1층 규모 단층 건물로, 연면적은 544㎡인 것으로 알려졌다. 신고를 접수한 소방당국은 대응 1단계를 발령하고 소방차량 33대와 소방인력 101명을 투입해 진화 작업을 벌였다.

화재는 발생 약 50분 만인 오전 11시 49분께 큰 불길이 잡히며 초진이 완료됐다. 해당 사업장은 화약과 폭약, 로켓 추진체 등을 취급하는 방산 공장으로, 이번 사고는 포탄이나 추진체에 들어가는 화약을 주입하는 공정에서 발생한 것으로 추정되고 있다. 현재 소방 당국과 경찰은 인명 구조, 사고 수습 작업과 함께 정확한 사고 원인과 구체적인 인명 피해 상황을 파악하고 있다. 박수현 더불어민주당 충남지사 후보는 입장문을 통해 "대전 유성구 한화에어로스페이스 폭발사고로 소중한 생명을 잃었다는 소식에 참담한 마음"이라며 "희생자분들의 명복을 빌며, 유가족 여러분께 깊은 위로를 전한다"라고 밝혔다.

또한 "더 이상의 희생은 없어야 한다. 구조에 나선 소방·구조대원의 안전까지 지키며 사고 수습에 총력을 다해야 한다"며 "부상자분들의 빠른 회복을 기원한다"라고 덧붙였다. 한편 민주당중앙당은 전국 후보자 캠프에 긴급 공지를 통해 대전, 세종 지역은 유세를 전면 중단하고 그 외 지역은 차분한 유세 진행(로고송 사용 및 율동 등 금지, 차분한 유세 등)을 지시했다. 이 사업장에서는 과거에도 안전 사고가 반복된 바 있다.

지난 2018년 5월에는 로켓 추진 용기에 고체연료를 충전하던 중 폭발 사고가 발생해 다수의 사상자가 발생했으며, 2019년 2월에는 로켓 추진체 연료 분리 작업 중 폭발 사고로 3명이 숨졌다





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