한화에어로스페이스 대전사업장 폭발사고, 경찰·노동부 본사·사업장 압수수색 착수

2024년 6월 4일, 한화에어로스페이스 대전사업장에서 발생한 폭발 사고로 7명의 사상자가 발생한 가운데, 대전경찰청 수사전담팀과 고용노동부 대전고용노동청이 서울 본사와 대전사업장 등에 대한 압수수색을 시작했다. 당국은 추진제 세척 작업 공정 자료와 안전보건관리체계 자료를 확보해 사고 원인을 규명하고, 관련 법 위반이 있을 경우 엄정 대응할 예정이다.

대전경찰청 수사전담팀과 고용노동부 대전고용노동청은 4일, 지난 1일 발생한 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고와 관련해 서울 본사와 대전사업장 등에 대한 압수수색 에 착수했다. 경찰과 노동부는 이번 압수수색 을 통해 추진제 세척 작업공정 관련 절차와 도면 등 폭발 원인에 대한 자료, 그리고 회사의 안전보건관리체계 관련 자료 등을 확보할 계획이다.

대전고용노동청은 압수수색으로 확보한 증거를 바탕으로 폭발 사고가 반복적으로 발생한 원인을 철저히 규명하는 한편, 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반이 확인될 경우 엄정하게 책임을追究할 예정이라고 밝혔다. 이번 사고는 지난 1일 대전 유성구 외삼동 대전사업장 내 56동 세척공실에서 원인 미상의 폭발로 인해 발생했으며, 근로자 5명이 사망하고 2명이 중경상을 입는 등 총 7명의 사상자가 발생했다. 당국은 사고 현장에 대한 initial 대응을 마친 후, 체계적인 수사와 조사를 위해 본격적인 증거 확보에 나선 것으로 알려졌다.

한화에어로스페이스는 국내 대표 항공·우주·방산 기업으로, 이번 사고에 대한 사회적 관심이 높아지고 있다. 정부와 수사 당국은 중대 산업재해에 대한 엄격한 법 집행을 예고하며, 기업의 안전 관리 시스템 전반에 대한 점검이 이루어질 것으로 전망된다. 피해자 families와 노동계는 유가족 지원과 재발 방지 대책을 촉구하고 나섰다. 이번 압수수색은 사고 원인 규명과 함께 책임 소재를 명확히 하기 위한 첫 공식 수사 단계로, 후속 수사와 법적 조치에 대해 업계와 사회가 주목하고 있다





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