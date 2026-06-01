한화에어로스페이스 대전사업장서 폭발사고…7명 사상자, 방산 핵심시설 안전 우려

한화에어로스페이스 대전사업장에서 발생한 폭발 사고로 7명의 사상자가 나왔다. 해당 사업장은 국내 미사일 및 로켓 추진체계의 95% 이상을 공급하는 핵심 방산 시설로, 과거부터 고위험 공정을 다루며 회사의 중점 안전 관리 대상이었다. 그러나 이번 사고로 방산 시설의 안전성과 관리 체계에 대한 재점검이 요구되고 있다.

한화에어로스페이스 대전사업장 에서 1일 오후 발생한 폭발 사고로 7명의 사상자가 발생했다. 이 사업장은 한화에어로스페이스 의 방산 부문 핵심 시설로, 미사일·로켓 추진체계와 관련한 고위험 공정을 다룬다.

회사 측에 따르면 대전사업장은 로켓과 미사일을 포함한 국내 추진체계 관련 물량의 95% 이상을 공급하고 있으며, 한화가 1987년 국방과학연구소의 추진체 생산시설을 인수해 확보했다. 이후 한화그룹이 방산 사업을 한화에어로스페이스 중심으로 재편하면서 현재 동사의 방산 부문에 속하게 됐다. 회사의 국내 방산 사업장은 대전을 비롯해 창원2·3, 여수, 보은, 화순 등 여러 곳이 있으며, 자주포·장갑차·발사대·탄약·유도무기류 및 항법장치 등을 생산한다. 특히 대전사업장은 생산 능력 확장을 위해 2023년 7월부터 2028년 9월까지 약 1천92억 원을 투자해 생산·검사설비 및 인프라를 신설·증설 중이다.

안전 관리 측면에서도 대전사업장은 회사의 중점 관리 대상으로, 2023년부터 위험성 평가 고도화와 고위험요인 식별 기법을 적용해 중대재해 위험도를 80% 낮췄다고 보고했다. 또한 방위사업법에 따른 해마다 방산시설 안전검사와 2024년 7건의 설비·관리 개선, 대전소방본부의 정기적 소방시설 점검이 이뤄졌다. 그러나 이번 사고는 화약류 등 위험물을 취급하는 시설의 잠재적 위험성을 다시금 부각시켰다. 정부와 업계는 사고 원인을 철저히 조사하고 안전 대책을 강화할 필요가 있다는 지적이 나오고 있다





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한화에어로스페이스 대전사업장 폭발사고 방산 안전 관리

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