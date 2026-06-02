한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 화재 사고…사망자 신원 확인 절차 진행 중

대전에서 발생한 한화에어로스페이스 폭발 화재 사고로 사망한 3명의 신원이 부검과 DNA 검사를 통해 확인될 예정이다. 사망자 중에는 부자 관계인 50대와 20대 직원이 포함되어 있어 안타까움을 더하고 있으며, 경찰은 사고 원인을 규명하기 위해 합동 감식을 진행 중이다.

지난 1일 오전 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 발생한 폭발 화재 사고로 인한 사망자 3명과 부상자 2명이 발생한 가운데, 사망자 신원 확인 작업이 이어지고 있다. 사고 다음 날인 2일 오전 대전 유성선병원 장례식장에 안치된 3명의 시신은 폭발과 화재로 인해 훼손이 심해 맨눈으로는 신원을 파악하기 어려운 상태였다.

이에 따라 장례식장 안치실에는 '1번 미상, 2번 미상, 3번 미상'이라는 표기가 이어졌다. 충남대병원에 안치된 시신 2구도 같은 날 국립과학수사연구원(국과수)으로 옮겨져 부검이 진행되었다. 경찰과 국과수는 부검과 DNA 대조 작업을 통해 신원을 확인할 예정이며, 관계자는 이르면 2일 중으로 사망자 신원이 확인될 수 있다고 전했다. 사망자 중에는 50대 직원과 그의 20대 아들이 포함된 것으로 확인되었다.

행정안전부 관계자는 국무총리 보고에서 "돌아가신 분 중 아버지 한 분은 아들과 같이 근무했다"고 밝혔다. 이로 인해 유족들의 슬픔과 충격은 더욱 컸다. 충남대병원을 찾은 한 유족은 "20년 넘게 일하고 퇴직을 앞둔 베테랑인데 사고를 당했다고 해 황망할 따름"이라며 눈물을 훔쳤다. 사고 이후 장례식장과 치료 병원에는 한화에어로스페이스 직원들이 자리를 지키며 유족들을 지원하고 있다.

한 직원은 "같은 회사 직원으로서 안타까운 마음이 크다"며 "회사에서 안전 관리를 철저히 하고 작업 30분 전 매일 안전 교육을 한다"고 말했다. 대전경찰청 전담수사팀은 2일 오전 10시부터 대전소방본부, 국과수, 안전보건공단 등과 합동으로 사고가 발생한 대전사업장 56동 세척공실에서 정밀 감식을 진행했다. 경찰 관계자는 "희생자가 많은 사건인 만큼 최대한 신속하고 투명하게 사고 원인을 규명할 것"이라고 밝혔다. 한편 대전 유성구는 청사 외벽에 대형 근조 현수막을 걸고 피해자 가족대기실 및 재난피해지원센터를 설치하는 등 유족 지원에 나섰다.

대한적십자사는 중상자가 치료 중인 대전화병원에 재난심리상담 활동가들을 배치해 유족 심리 지원을 하고 있다. 부상자 중 B씨는 화상전문병원에서 치료를 받고 있으며, 한때 위중한 상태였으나 수술이 가능할 정도로 상태가 호전되고 있는 것으로 전해졌다





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