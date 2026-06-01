한화에어로스페이스 대전사업장 폭발사고… 5명 사망·2명 부상, 20대 계약직 희생 반복

한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 발생해 5명이 숨지고 2명이 다쳤다. 사망자 중 2명은 20대 계약직 노동자로 확인되며, 이는 2018년과 2019년에 이어 세 번째 대형 사고로 젊은 노동자 희생이 반복되고 있어 안전 관리 시스템 전반에 대한 철저한 조사와 대책이 요구된다.

대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장 56동 미사일 세척장에서 1일 오전 폭발 사고가 발생해 5명이 숨지고 2명이 다쳤다. 사망자 중 2명은 입사 2년 이내의 20대 후반 계약직 노동자로 확인됐다.

나머지 사망자는 50대 2명과 30대 1명이다. 손재일 한화에어로스페이스 대표이사는 현장 브리핑에서 추진체 제작 공정에서 사용한 도구를 세척하는 작업 중 화재가 발생한 것으로 파악된다며 정확한 발화 원인과 사고 지점은 관계기관 조사 결과를 기다려야 한다고 밝혔다. 그는 해당 공정은 물로 세척하는 과정이라 그동안 특별히 위험성이 높은 작업으로 분류하지는 않았으나 세척제를 이용해 도구를 닦고 정리하는 공간에서 사고가 발생한 것으로 보인다고 설명했다.

한화그룹과 한화에어로스페이스는 공식 입장문을 통해 소중한 직원 다섯 분이 숨져 비통하고 안타깝다며 숨진 직원들의 명복을 빌고 유가족께 위로의 말씀을 드린다고 밝혔다. 또한 사고로 부상을 입은 직원들의 쾌유를 바라며 치료에 모든 지원을 아끼지 않겠고 국민 여러분께도 머리 숙여 사죄드린다고 전했다. 손 대표는 이번 사고로 희생된 분들과 유가족께 깊은 사과의 말씀을 드리며 회사는 무거운 책임을 통감하고 사고 수습과 유가족 지원, 재발방지 대책 마련에 모든 책임을 다하겠다고 약속했다.

아울러 안전체계를 근본부터 다시 점검하겠으며 사고 원인을 철저히 규명해 다시는 이런 참담한 사고가 재발하지 않도록 하겠다고 강조했다. 한화 측은 현재 대전사업장에 대책본부를 설치하고 소방·경찰 등 관계기관과 함께 사고 수습에 나서고 있으며 정확한 폭발 원인과 안전관리 실태는 조사를 통해 확인될 예정이다. 이번 사고는 지난 2018년과 2019년에 이어 대전사업장에서 발생한 세 번째 대형 폭발 사고로 기록됐다. 2018년 5월 사고로 5명이 숨졌으며 당시 사망자 전원이 20·30대였다. 2019년 2월 사고에서는 3명이 사망했고 25세 노동자가 포함됐다.

이번 사고까지 포함하면 세 차례 대형 사고로 숨진 노동자는 총 13명이며 반복적으로 젊은 층의 희생이 발생했다는 점에서 근본적인 안전 대책 부재가 지적된다. 2018년 사고는 로켓 추진 용기에 고체연료를 충전하던 중, 2019년 사고는 로켓 추진체에서 연료를 분리하는 이형 작업 중 폭발이 발생한 것으로 조사됐다. 이번 사고 역시 추진체 관련 세척 공정에서 발생한 것으로 추정된다. 소방당국과 경찰, 노동당국 등은 사고 현장을 통제한 채 정확한 폭발 원인과 작업 공정, 안전수칙 준수 여부, 위험성 평가 적정성 등을 조사하고 있다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

한화에어로스페이스 대전사업장 폭발사고 노동자 사망 계약직 안전사고 반복사고 추진체 세척

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

하위 20%月44만원 적자, 역대 최대…상위 20%는 344만원 여윳돈고소득층의 여윳돈은 4년 만에 최대치를 기록해 가계 살림살이 격차가 커졌다. 하위 20%의 적자 규모가 44만원으로 역대 최대 수준에 달했다.

Read more »

프로야구 SSG, 창단 이후 최다 12연패…5월에만 20패 ‘수렁’프로야구 에스에스지(SSG) 랜더스가 팀 창단 이후 최다인 12연패 수렁에 빠졌다. 에스에스지는 31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2026 KBO리그 한화 이글스와 방문 경기에서 2-6으로 졌다. 지난 17일 문학 엘지(LG) 트윈스전부터 시작된 연패 사슬을 끊지 못

Read more »

월 44만 원 적자 vs 월 344만 원 여윳돈…살림살이 격차 커졌다소득 하위 20% 월 44만원 적자, 상위 20%는 344만원 흑자

Read more »

[단독] 정부, 상장주식 물납 ‘불가’… “최대주주 할증제 역설 탓”재정경제부, 상장주식 물납제 검토 “할증평가제와 정면 충돌해 불가능” 20% 비싼 물납가…매각땐 ‘세수구멍’ 대통령실 검토 언급 5개월 만에 불허 국부펀드 장기재원마련에도 ‘빨간불’

Read more »

“20일 뒤 무조건 오른다”…스페이스X 상장날 사지말란 이유이에 머니랩은 국내 최고의 우주 산업 전문가들과 함께 ‘스페이스X 밸류체인’을 총 5회에 걸쳐 소개한다. 나스닥은 이달 1일부터 대형 신규 상장사에 대한 지수 편입 허용 시점을 ‘상장 3개월 이후’에서 ‘15일 이후’로 대폭 완화했다. (계속) 김 교수는 '스페이스X·로켓랩 등이 경쟁적으로 로켓·인공위성을 띄울 때, 소재·부품·장비를 공급하는 기술 기업이 더 매력적인 투자처가 될 수 있다'고 말했다.

Read more »

카드 결제 비중 3년째 75%대 정체…성장 한계 맞은 카드업계2002년 결제 비중 35.9%에서 20년 성장 후 정체 국면 맞아 간편결제 확산·수수료 인하에 카드사들, 새 먹거리 찾기 비상

Read more »