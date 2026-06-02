한화에어로스페이스 대전사고, 노동당국 '중대산업재해' 규정 엄정 수사

노동당국이 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고를 중대재해처벌법 적용 대상인 중대산업재해로 보고 엄정 수사를 지시한 가운데, 경찰 등 관계기관은 합동 감식을 통해 사고 원인 규명에 나섰다. 희생자 신원 확인 작업도 병행 중이며, 과거 유사 사고 수사 경험을 고려할 때 장기 수사가 예상된다.

노동당국 은 한화에어로스페이스 대전사업장에서 발생한 폭발 사고를 중대재해처벌법 이 적용되는 중대산업재해 로 판단하고 엄정 수사할 방침을 밝혔다. 대전경찰청은 소방, 국립과학수사연구원, 고용노동부, 한국산업안전보건공단 등 유관기관 전문가 30여 명과 합동으로 사고 현장에 대한 감식을 진행했으며, 유가족 도 참여했다.

경찰은 발화물질이나 인화물질이 있었던 것으로 추정되는 지점을 중심으로 원인 규명에 나섰으며, 수집된 증거물은 국립과학수사연구원에 정밀 감정 의뢰할 예정이다. 지난 1일 오전 10시 59분께 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장 56동 세척공실에서 로켓 추진체 제조용 공구의 화약 세척 작업 중 폭발이 발생해 5명이 숨지고 2명이 중경상을 입었다. 희생자들은 모두 대전사업장 생산팀 직원으로, 20대 비정규직 노동자 2명이 포함됐으며 신원 확인이 아직 완료되지 않았다.

경찰과 국립과학수사연구원은 희생자 부검과 유전자(DNA) 채취를 통해 신원 확인 작업을 진행 중이며, 결과가 나오는 대로 유가족에 통보할 예정이다. 이번 사고 수사에는 경찰 전담팀이 구성되어 수사에 착수했으나, 정확한 원인 규명까지는 상당 시간이 소요될 것으로 예상된다. 과거 2018년 5월과 2019년 2월에도 동일 사업장에서 폭발 사고가 발생했으며, 당시 국립과학수사연구원 최종 감정에서 경찰 수사 마무리 및 검찰 송치까지 약 1년이 소요된 바 있다.

김영훈 고용노동부 장관은 중앙산업재해수습본부 회의에서 사고 원인 철저 규명과 함께 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 등 관련 법 수사를 신속하고 엄정하게 진행하여 법 위반 사항에 대해 엄중 조치할 것을 지시했다. 노동당국의 엄정 수사 방침과 유가족의 참여 아래 진행되는 합동 감식, 그리고 신원 확인 절차 등이 투명하게 이루어질지 관심이 집중되고 있다





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