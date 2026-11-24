한화에어로스페이스가 자주도하장비 수룡(KM3)의 제3국 수출 권한을 확보했다. 국산화율 90%의 경쟁력을 바탕으로 글로벌 방산 시장에서 입지를 확대할 전망이다.

한화에어로스페이스 가 국내 육군 주력 장비를 위한 자주도하장비 '수룡'(KM3)의 해외 국가 수출 권한을 공식적으로 확보했습니다. 이번 권한 확보로 당사는 단순한 우리 군 공급을 넘어, 제3국에 대한 장비 수출이 가능해졌습니다. 이는 방산 생태계의 새로운 지평을 열며 수출 주도권을 강화하는 계기가 되었습니다.

KM3 해외 수출 권한 및 생산 배경

한화에어로스페이스는 원제작업체인 GDELS-BS의 M3 자주도하장비를 수입한 국가 중 유일하게 직접 생산까지 수행하는 기업입니다. M3의 수출 권한을 확보한 사례는 수입국 중 처음 있는 일로, 이는 한화에어로스페이스의 기술력과 산업적 위상을 증명하는 결과입니다. KM3는 자주포, 전차, 장갑차 등 육군 주력 장비가 강과 하천을 건널 수 있도록 돕는 핵심 장비입니다. 당사는 2024년 6월부터 이 장비를 국내 납품하기 시작했으며, 최근 야전운용시험을 거쳐 전력화 평가까지 주요 검증을 완료했습니다.

Also read 트럼프, AI 패권 주장하며 미국 기업 해외 데이터센터 건설 차단 발표

국산화 성과 및 기술력 경쟁력

한화에어로스페이스는 우리 군 운용을 통해 검증된 KM3의 성능과 함께 90%까지 끌어올린 국산화율을 해외 잠재 고객에게 차별화된 장점으로 제안할 계획입니다. 1천382종의 국산화 성과를 바탕으로 해외 고객의 요구사항에 신속하게 대응할 수 있습니다. 당사는 성능개량 및 현지 맞춤형 사업 등 다양한 모델로 납품 가능함을 강조하며 글로벌 수요에 적극 부응하고 있습니다. 국내 50여 개 중소 협력업체의 생산 참여 확대와 국산화 부품 공급 기반 강화도 기대됩니다.

Advertisement

생산 일정 및 가격 경쟁력 전망

당사는 내년까지 1차 양산 물량을 공급한 뒤, 2028년부터는 2차 물량 전력화를 추진할 예정입니다. 2차 물량 전력화가 순조롭게 진행될 경우, 생산물량 확대로 인한 가격 경쟁력 제고가 예상됩니다. 이는 해외 수출까지 속도를 높이는 요인으로 작용할 것으로 전망됩니다. 박매훈 한화에어로스페이스 LS4사업단장은 이번 권한 확보로 KM3 해외 수출을 주도적으로 추진할 기반을 마련했다고 평가했습니다. 당사는 수출 제품 라인업을 확대하고 안정적인 국내 후속 양산을 추진해 국익 창출을 극대화할 방침입니다.

향후 방산 생태계 및 협력사 확대 전략

한화에어로스페이스는 후속 군수지원과 유지보수 등에서 국산화 부품 추가 수출 사업으로 확장될 수 있는 가능성을 점쳤습니다. 당사는 협력사 생태계와 상호협력하며 최선을 다하겠다는 의지를 드러냈습니다. 이번 권한 확보는 대한민국 군 전력화 보증서가 해외 수출로 이어진 유기적인 성과입니다. 1차 양산에 이은 2차 양산 추진 등 실제 운용 사례가 쌓이며 글로벌 시장에서의 입지를 공고히 할 것입니다.