한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고…사상자 7명 발생

대전 유성구 한화에어로스페이스 사업장에서 폭발 사고가 발생해 5명 사망, 2명 중경상을 입었다. 경찰과 소방이 합동 감식에 나섰으며, 안전 관리 부실이 지적되고 있다.

한화에어로스페이스 대전사업장에서 지난 1일 오전 발생한 폭발 사고 로 5명이 사망하고 2명이 중경상을 입었다. 사고는 대전 유성구 외삼동에 위치한 사업장 내 56동 세척 공정에서 발생했다. 사망자 가운데는 올해 2월 입사한 20대 신입 직원 2명과 20년 이상 화약을 취급해 온 50대 베테랑 직원 2명이 포함됐으며, 나머지 1명은 다른 연령대의 직원으로 알려졌다.

부상자 2명은 수술을 받고 생명에는 지장이 없는 상태다. 경찰과 소방은 2일 합동 감식을 진행하며 사고 원인 규명에 나섰다. 해당 작업장에는 폐쇄회로 CCTV가 설치되지 않았고, 건물 면적이 스프링클러 설치 의무 대상이 아니어서 내부에 대형 소화기 1대만 비치된 것으로 확인됐다. 경찰은 외부를 비추는 CCTV를 확보해 분석 중이다.

또한 이 사업장은 2024년에 두 차례, 2025년과 2026년에 각각 한 차례씩 안전 조사를 받았지만, 56동은 규모가 작아 검사 대상에서 제외됐다. 2024년에는 옥내저장소 관련 시정 조치와 무허가 위험물 취급, 위험물 안전 관리자 참여 미흡 등으로 과태료 처분을 받은 이력이 있다. 과거 2018년과 2019년에도 유사 사고가 발생해 합동 점검을 연 2회로 늘리고 작업 전 30분 안전 교육을 실시하는 등 대책을 마련했지만, 현장에서 제대로 작동하지 않은 것으로 드러났다. 한화에어로스페이스 측은 2일 오후 유성구청에서 브리핑을 열고 사고 경위와 안전 대책을 설명했다.

손재일 대표이사는 기존의 관행과 타성에 젖어 안전에 안일하게 대처한 점을 반성하며, 새로운 기술 도입과 안전 장치 강화를 약속했다. 특히 세척 공정에서 사용하는 석유 계열 용제의 위험성에 대해 회사는 관련 연구소의 안전성 확인을 거쳐 사용해 왔지만, 폭발 위험을 낮게 평가한 점이 부족했다고 인정했다. 회사는 작년 9월 이후 56동 세척 공실을 방문해 작업자 애로사항을 청취하고 환기 시설 개선, 소형 세척 장비 교체 등을 진행해 왔으며, 대단위 환기 시설 구매를 위한 업체 협의까지 마친 상태였다고 밝혔다.

작업장 내 안전 절차에 대해서는 작업자들이 정전기 방지 밴드를 착용하고 접지 라인을 통해 정전기를 제거하며, 장비 역시 접지 처리되어 있다고 설명했다. 해당 공실은 습윤한 환경으로 정전기 위험이 낮다고 판단했지만, 외부 기후 영향 등 모든 가능성을 열어두고 검토 중이다. 또한 세척 과정에서 발생하는 화약 잔류물인 슬러지는 비전도성 나무 상자에 담아 별도 랙에 보관하며, 일정량이 차면 폐화약을 굳히는 작업을 거쳐 반출하는 내부 규정을 운영하고 있다고 전했다.

회사는 작업자들이 직접 화약을 다루지 않도록 자동화 설비 도입을 추진하고 있으며, 작년과 올해 환경 안전 및 자동화에 약 220억 원을 투자했고, 앞으로 관련 예산을 확대해 나가겠다고 밝혔다. 경찰은 대전경찰청 수사부장을 팀장으로 한 64명 규모의 수사 전담팀을 구성해 사고 원인과 안전 관리 책임을 규명할 방침이다. 합동 감식 결과가 나오는 대로 보다 구체적인 수사 방향이 정해질 것으로 보인다. 피해자와 참고인 조사도 병행 중이다.

이번 사고를 계기로 방산 업계의 안전 불감증이 다시 도마 위에 오르면서, 전반적인 안전 규정 강화와 실효성 있는 점검이 시급하다는 목소리가 높아지고 있다. 한화에어로스페이스는 모든 작업장에 CCTV 설치와 자동화 설비 도입을 추진하고, 안전 관련 투자를 지속적으로 확대해 나가겠다고 약속했다





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