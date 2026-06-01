한화에어로스페이스 대전사업장 폭발사고… 5명 사망·2명 부상

대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 발생한 폭발 사고로 5명이 사망하고 2명이 화상을 입는 등 총 7명의 사상자가 발생했다. 화약 세척 작업 중 원인 미상의 폭발로 추정되며, 소방 당국은 진화를 완료하고 경찰과 함께 정확한 원인 조사에 착수했다.

대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 1일 오전 폭발 사고가 발생해 5명이 사망하고 2명이 화상을 입는 등 총 7명의 사상자가 나왔다. 사고는 오전 10시 59분께 56동 세척공실에서 화약 세척 작업 중 원인 미상의 폭발로 발생한 것으로 추정되며, 소방청은 오전 11시 17분 대응 1단계를 발령해 진화 작업에 나서 오후 1시 7분께 불을 모두 껐다.

사망자 5명의 시신은 훼손이 심해 신원 파악이 어려운 상태이며 경찰이 수사에 착수했다. 부상자 2명 중 1명은 전신화상으로 중상, 1명은 목 부위 화상으로 경상을 입어 인근 병원으로 옮겨졌다. 피해자들은 모두 한화에어로스페이스 대전사업장 생산팀 소속 현장 근로자로, 정규직 5명과 비정규직 2명이 포함됐다. 사고 현장은 세척 작업이 이루어지던 공간으로, 로켓 추진체 제조 공정에서 사용된 공구에 묻은 화약을 세척하는 과정에서 폭발이 일어난 것으로 보인다.

한화에어로스페이스 측은 브리핑에서 작업장이 3개 구획으로 나뉘어져 있으며 사고 당시 현장 안전 관리 주임이 잠시 자리를 비워 부상을 피했다고 전했다. 소방 당국은 지난해와 올해 각각 1회씩 화재 안전조사를 실시했으며, 당시 본관동에서 소방 설비 교체 등 다수의 지적사항이 나왔으나 폭발 발생 장소는 면적이 좁아 점검 후 보고 의무 대상이 아니었던 것으로 파악 중이다. 한화 측은 법적 의무사항은 준수했으나 추가 조사가 필요하다고 밝혔다. 경찰은 전담팀을 구성해 정확한 사고 원인과 신원 확인에 착수할 예정이다





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한화에어로스페이스 폭발사고 대전 화약 세척작업 사망

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