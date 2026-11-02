한화시스템, 차세대 스마트 전투함용 콕핏형 통합함교체계 국산화

한화시스템이 2030년까지 차세대 스마트 전투함 핵심인 콕핏형 통합함교체계를 국산화한다. AI와 VR 기술을 접목한 이 시스템은 함정 자동화와 무인화 시대를 선도할 핵심 기술이다.

한화시스템 이 차세대 스마트 전투함의 핵심 기술로 평가받는 콕핏형 통합함교체계 의 국산화를 주도한다. 이 사업의 기간은 오는 2030년까지이며, 하드웨어인 콘솔 제작부터 소프트웨어인 통합 운용 프로그램 개발까지 전 과정을 한화시스템 이 단독으로 맡는다. 콕핏형 통합함교체계 는 비행기 조종석처럼 실장비를 통해 현장 상황을 직관적으로 확인할 수 있는 운항석을 의미한다.

최첨단 콕핏형 통합함교체계 기술 개요

기존 함교, 전투정보실, 기관조종실에서 다수의 승조원이 별개로 수행하던 항해, 전투, 추진, 제어 기능을 단 2명이 한 공간에서 동시에 수행할 수 있도록 설계한 것이 이번 콕핏형 통합함교체계다. 항공기 조종석 형태로 통합 설계된 이 최첨단 함교체계는 함정의 자동화와 무인화에 필수적인 통합함교체계와 전투체계, 통합기관제어체계, 무인체계를 단일 체계로 함께 탑재한다.

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이는 함정의 완전한 통합 운용을 실현하며, 네 가지 기술 모두 한화시스템이 자체 개발한 기술이 적용된다. 현재 미국과 이탈리아 등 일부 선진국만 보유한 콕핏형 통합함교체계는 최소 인원으로도 함정이 안전한 항해와 작전 임무를 수행할 수 있게 해준다. 인구 감소 시대에 함정의 첨단화를 실현할 핵심 기술로써 국제적으로 주목받고 있는 상황이다.

인공지능 기반 충돌회피 및 해상 상황정보 가시화

한화시스템의 콕핏형 통합함교체계에는 함정의 안전한 항해를 보장하는 해상 상황정보 가시화 기술과 데이터 기반 충돌회피 기술이 탑재될 예정이다. 이 두 가지 기술은 인공지능과 가상현실, 증강현실을 기반으로 함정이 상황에 따라 충돌 위험도를 스스로 산출하고 적절한 회피 경로를 선택하도록 돕는다.

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이를 통해 함정은 복잡한 해상 상황에서도 실시간으로 위험을 평가하고 신속한 대응이 가능해진다. 데이터 기반 분석을 통해 예측 가능한 사고를 사전에 차단하고, 승조원의 부하를 최소화하여 전투 및 항해 효율성을 극대화하는 것이 목표다.

해군 스마트 네비 전략과 미래 무인함정 선도

한화시스템은 함정의 두뇌인 전투체계와 함정의 심장인 통합기관제어체계의 국산화에 모두 성공한 국내 유일 기업이다. 두뇌와 심장을 연결하는 브릿지인 이번 콕핏형 통합함교체계 개발을 통해 최적의 판단, 최상의 기동, 최고의 전투력을 발휘하는 최첨단 통합 운용 체계를 완성할 계획이다.

유문기 한화시스템 해양사업부장은 한화시스템이 콕핏형 통합함교체계 사업 수주로 함정 자동화와 무인화의 핵심 기술을 모두 확보하게 되었다고 밝혔다. 함정의 두뇌와 심장에 이어 이를 아우르는 첨단 조종석까지 국산화하여 해군이 첨단기술 집약형 강군으로 도약하는 스마트 네비 전략하에 미래 무인함정 시대를 선도할 핵심 기술 라인업을 완성해 나갈 것이라고 밝혔다.

차세대 울산급 호위함과 기존 기술의 진화

한화시스템은 지난 8월 대한민국 해군의 차세대 호위함인 울산급 배치 IV의 통합함교체계 사업도 수주한 바 있다. 울산급 배치 IV의 통합함교체계는 검증된 전용 장비들을 연동해 최적의 항해 안정성과 운용 신뢰성을 보장하는 함교체계라면, 콕핏형 통합함교체계는 이를 단일 하드웨어 및 소프트웨어 기반으로 완전 일체화하고 인공지능을 도입해 성능을 더욱 극대화한 미래형 기술이다.

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한화시스템은 해당 함정에 전투체계와 통합기관제어체계, 통합함교체계를 비롯해 다기능위상배열레이다, 적외선탐지추적장비, 전자광학추적장비 등 다양한 핵심 장비도 공급할 예정이다. 이를 통해 한국 해군의 차세대 전력 강화에 기여할 것으로 기대된다.