한화솔루션 유상증자, 소액주주 반발 거세져…임시 주총 소집 가능성

한화솔루션의 2조 4천억원 규모 유상증자를 둘러싸고 소액주주들의 반발이 격화되고 있다. 소액주주 연대가 결성되어 지분 3%를 확보했으며, 임시 주주총회 소집 가능성이 높아졌다. 소액주주들은 집중투표제 도입과 임원 선임 등을 통해 사측을 견제할 예정이다. 금융감독원의 유상증자 심사 결과에도 관심이 집중되고 있다.

한화솔루션 의 2조 4천억원 규모 유상증자 를 둘러싸고 소액주주 들의 반발이 거세지고 있다. 소액주주 연대가 결성되어 한화솔루션 지분 3%를 확보하면서 임시 주주총회 소집 가능성이 높아진 상황이다. 소액주주 연대는 집중투표제 도입, 소액주주 측 임원 선임 등을 통해 사측을 견제하겠다는 의지를 강력하게 드러내고 있다. 이러한 움직임은 한화솔루션 의 대규모 유상증자 결정 과정과 그 목적에 대한 소액주주 들의 불만을 반영하는 것으로 풀이된다. 소액주주 플랫폼 액트는 7일, 액트 내 한화솔루션 소액주주 의 지분율이 3%를 달성했다고 발표했다. 상법상 발행주식 총수의 3% 이상을 보유한 주주는 임시주주총회 소집을 회사에 요구할 수 있으며, 주주총회에서 주주 제안을 하고 이사 및 감사의 해임을 요구할 수 있는 권한을 갖는다. 액트 관계자는 현재 주주권 행사를 위한 위임을 받고 있으며, 위임장 제출 비율을 고려하여 향후 대응 방향을 결정할 예정이라고 밝혔다.

현재 액트 측에는 약 1%의 소액주주가 위임장을 제출한 상태이다. 소액주주 연대는 집중투표제 도입을 통해 소액주주들의 의결권을 강화하고, 기습 이사회를 막기 위해 소집통지기한 연장을 요구하며, 소액주주 측 임원 선임을 추진하여 회사 경영에 대한 감시 기능을 강화하겠다는 입장이다. 한화솔루션은 지난달 26일, 채무 상환을 목적으로 2조 4천억원 규모의 대규모 유상증자 계획을 발표했다. 이 결정은 업황 악화로 인한 신용등급 하락을 방지하기 위한 선제적 조치였다는 것이 회사 측의 설명이지만, 이사회의 유상증자 의결 과정의 적절성 및 유상증자 목적의 타당성에 대한 의문이 지속적으로 제기되고 있다. 한화솔루션은 지난 3일, 주주간담회를 열어 유상증자에 대한 해명을 시도했지만, 정원영 최고재무책임자(CFO)가 금융감독원과의 사전 교감이 있었다는 취지의 발언을 하면서 논란이 더욱 증폭되었다. 이는 금융당국의 개입 의혹을 불러일으키며 소액주주들의 반발을 더욱 심화시켰다. 전날, 한화솔루션 소액주주 연대는 입장문을 통해 “금융당국의 권위를 빌려 주주들을 심리적으로 압박하고, 현재 집중 심사 중인 기관에 부당한 부담을 주려는 의도된 발언이 아닌지 의구심을 지울 수 없다”며, “대표성 있는 임원의 발언에 대해 책임 있는 조치를 취하라”고 강하게 촉구했다. 한편, 한화솔루션 유상증자에 대한 중점 심사에 착수한 금융감독원은 조만간 유상증자에 대한 최종 판단을 내릴 예정이다. 금감원은 오는 10일까지 증권신고서에 대한 의견을 제시해야 하며, 금감원의 정정 요구가 없을 경우 증권신고서의 효력이 발생하게 된다. 앞서 금융감독원은 지난해 역대 최대 규모였던 한화에어로스페이스의 유상증자에 대해 두 차례의 정정 요구를 한 바 있어, 이번 한화솔루션 유상증자에 대한 금감원의 결정에 더욱 관심이 쏠리고 있다. 이번 사태는 대규모 유상증자에 대한 소액주주들의 권익 보호의 중요성을 다시 한번 강조하는 계기가 될 것으로 보인다. 소액주주들은 회사의 경영 투명성 확보와 주주가치 제고를 위해 적극적으로 행동에 나서고 있으며, 이러한 움직임은 기업 지배구조 개선에 대한 사회적 요구와도 맞닿아 있다. 앞으로 한화솔루션 사태의 전개 과정과 금융감독원의 최종 판단에 귀추가 주목된다





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한화솔루션 유상증자 소액주주 임시 주주총회 금융감독원

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