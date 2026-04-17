한화솔루션, 2.4조 유상증자 규모 축소...소액주주 반발에 1.8조로 재추진

한화솔루션이 대규모 유상증자를 추진하다 소액주주 반발에 부딪혀 기존 2조 4천억원에서 1조 8천억원으로 규모를 축소해 재추진한다. 채무 상환 용도 자금을 줄이고, 부족한 재원은 자산 매각 등으로 충당할 계획이다.

한화솔루션 이 2조 4천억원 규모의 대규모 유상증자 를 추진하다 소액주주의 반발에 부딪혀 규모를 축소해 재추진한다. 애초 채무 상환 용도로 계획했던 유상증자 금액을 6천억원 줄여 총 1조 8천456억원 규모로 변경했다고 17일 공시했다. 이는 지난 9일 금융감독원의 반려 이후 8일 만에 나온 결정으로, 최초 공시 대비 약 24% 감소한 수치다. 유상증자 방식은 주주배정 방식으로 유지되나, 발행가는 주당 3만 3천300원에서 3만 2천400원으로 하향 조정되었으며, 발행 예정 신주 수는 7천200만주에서 5천600만주로, 주당 신주 배정 비율도 0.3348주에서 0.2604주로 줄었다. 자금 사용 목적은 시설 투자와 채무 상환으로 유지되나, 주주 반대를 고려하여 채무 상환 자금을 1조 5천억원에서 9천억원으로, 시설 투자 자금은 9천억원 수준으로 유지했다. 금융감독원은 한화솔루션 의 정정 신고서 또한 엄정하게 심사할 것이라고 밝혔다. 한화솔루션 주가는 이날 전 거래일 대비 0.

56% 하락한 4만 4천50원에 마감했다. 한화솔루션은 태양광 및 화학 산업 업황 둔화로 인한 신용등급 하락 압박에 선제적으로 대응하기 위해 유상증자를 추진한다고 밝힌 바 있다. 지난 2년간 자산 매각 및 신종자본증권 발행 등 대규모 자구책을 시행했음에도 불구하고 재원 부족을 겪고 있다는 입장이었다. 이번 유상증자 규모 축소로 부족해진 재원은 투자 자산 매각, 구조화 상품 유동화, 해외 법인을 활용한 자본 조달 등을 통해 마련할 계획이다. 한화솔루션 관계자는 유상증자와 병행하여 추진해온 자구안을 통해 연내 6천억원의 현금을 확보할 예정이라고 설명했다. 회사는 올해 만기가 도래하는 회사채, 기업어음, 한도 대출 등을 상환하여 2026년 기준 연결 부채비율을 150% 이내로 관리하고, 순차입금도 2030년까지 7조원 수준으로 낮추는 등 재무 건전성을 강화할 방침이다. 한화솔루션은 기존 주주환원 정책을 유지한다는 입장이다. 주주가치 제고를 위해 올해부터 5년간 연결 당기순이익의 10%를 배당 또는 자사주 매입·소각 등의 방식으로 환원할 것이라고 발표한 바 있다. 또한, 2030년까지 추가 유상증자를 하지 않겠다는 방침도 유효하다고 덧붙였다. 이날 제출된 정정 신고서는 10영업일 동안 금융감독원의 추가 정정 요구가 없으면 자동 효력을 얻게 된다. 만약 금감원이 재차 정정을 요구할 경우, 한화솔루션은 3개월 이내에 다시 신고서를 제출해야 하며, 기한 내 미제출 시 신고서는 철회된 것으로 간주된다





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한화솔루션 유상증자 주주반발 채무상환 자산매각

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