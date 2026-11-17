한화생명이 발간한 2026 자산이전 보고서에 따르면 총자산 30억원 이상인 3040대의 절반 이상이 이미 부모로부터 재산을 상속받았다. 상당수가 자녀가 성인이 되기 전에 자산 이전을 준비하고 있어 새로운 부의 대물림 양상이 드러났다.

총자산이 30억원을 초과하는 고자산 30대 및 40대의 절반 이상이 이미 부모 세대로부터 현금이나 부동산 등 재산을 상속받은 것으로 나타났다. 이러한 상속 경험이 있는 응답자들은 자녀가 성인이 되기 훨씬 전에 자산을 이전할 준비를 하고 있는 것으로 확인되어 부의 세대를 잇는 시기가 앞당겨지는 현상이 두드러졌다. 금융자산 10억원 이상을 보유한 3040대를 대상으로 한 한화생명 의 최근 보고서에서는 이러한 초기 상속 트렌드가 명확히 부각되었다.

고자산 3040대, 절반 이상 상속 경험 보유

한화생명은 17일 '저니 오브 웰스(Journey of Wealth) 2026 자산이전 편' 보고서를 발간하며 이 같은 조사 결과를 공개했다. 금융자산 10억원 이상을 보유한 3040대 790명을 대상으로 지난 5월부터 6월까지 온라인 설문 조사를 진행한 이번 연구에서는 응답자의 42.7%가 이미 상속이나 증여를 받은 경험이 있다고 답변했다. 특히 자산 규모가 클수록 이 비율은 상승하는 양상을 보였다.

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총자산이 30억원 이하인 구간에서는 상속 경험을 가진 비율이 30%대였으나, 총자산 30억원을 초과하는 구간에서는 50%에서 55%에 달했다. 이는 고액 자산가일수록 부모 세대의 부를较早(조기)에 물려받는 구조가 뚜렷함을 시사한다. 응답자들은 자신의 자산을 어떻게 형성했는지에 따라 스스로 번 돈과 투자로 모은 '성장형'이 53%를 차지했고, 부모 세대의 자산이나 가업을 바탕으로 모은 '승계형'이 47%를 차지했다.

승계형은 10억원 이상 대규모 자산 이전 주력

상속이나 증여를 경험한 응답자들 사이에서 물려받은 금액대의 차이도 뚜렷하게 나타났다. 스스로 번 돈과 투자로 자산을 모았다고 답한 성장형 응답자 가운데 물려받은 금액이 3억원 미만이라고 답한 비율이 47.8%로 가장 높았다. 이는 상대적으로 소액의 자산을 물려받거나 증여를 받은 경우가 많음을 보여준다.

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반면 승계형 응답자들은 훨씬 큰 금액의 자산을 물려받은 것으로 조사되었다. 승계형은 물려받은 금액대가 10억원 이상 30억원 미만이 32.4%로 가장 많았으며, 30억원 이상도 17.0%에 달했다. 승계형 상속 및 증여 경험자의 절반 가까이인 49.4%가 10억원 이상을 물려받은 것으로 나타나, 부의 집중도와 이전 규모에서 두 세대 간 명확한 차이를 보였다.

사회 초년기 자녀 명의로 재산 이전 활발

자산이 넘어가는 시점 역시 상당히 이른편이었다. 처음 자산을 받은 시점은 30대가 40.1%, 20대가 36.2%로 나타났으며, 이는 대개 사회생활을 시작하거나 결혼하여 독립하는 무렵에 해당한다. 받은 자산의 종류를 복수 응답으로 물어본 결과 예적금 등 현금성 자산이 54.0%로 가장 많았으며, 주택과 토지 등 부동산이 52.8%로 그 뒤를 이었다.

심층 인터뷰에 응한 한 40대 여성은 부모님으로부터 10살 전에 상가를 증여받았다고 말해, 자녀의 어린 시절부터 자산 이전이 이루어지고 있는 실제 사례를 들려주었다. 이러한 조사는 부모 세대가 자녀의 성장 단계에 맞춰 재산을 단계적으로 이전하거나, 조기 교육을 위해 금융 상품을 활용하는 등 다양한 방식으로 부를 물려주고 있음을 시사한다.

자녀 성인 이전 자산 이전 희망 40% 넘어

이러한 흐름은 다음 세대인 자녀에게 자산을 넘기는 방향으로도 이어지고 있었다. 자녀에게 자산을 넘기는 일을 이미 상당 부분 실행 중이라는 응답은 16.7%, 구체적인 방향을 정했다는 응답은 31.3%로, 두 응답을 합치면 48.0%에 달했다. 이는 고자산 부모의 절반 가까이가 자녀에 대한 자산 이전 계획을 진행 중이거나 구체적인 방향을 설정했다는 의미다.

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특히 이들은 자녀에게 부를 물려주는 시점을 단순히 '성인이 된 이후'로만 한정짓지 않았다. 자녀가 있는 응답자에게 자산을 넘기고 싶은 시점을 묻자, 30세 이후가 18.3%로 가장 높았지만, 미취학기가 15.8%, 초등학생기가 12.3%, 중고등학생기가 13.5%를 기록했다. 이를 합산하면 10명 중 4명에 해당하는 41.6%가 자녀가 성인이 되기 전에 자산을 넘기고 싶다고 답했다.

물려줄 자산의 종류로는 주식, 채권, 펀드 등 금융투자상품이 38.4%로 가장 많이 꼽혔다. 인터뷰 응답자 중 한 명은 자녀 명의로 주식을 사 주고 시세 변동을 함께 보며 직접적인 투자를 가르치는 방식을 소개하기도 했다. 이는 단순한 재산 이양을 넘어, 자녀에게 금융 리터러시를 교육하고 부의 관리를 가르치는 교육적 목적도 포함되어 있음을 보여준다. 이러한 데이터들은 한국 사회에서 부의 대물림이 더욱 조기에, 그리고 더 체계적으로 이루어지고 있음을 명확히 보여준다.