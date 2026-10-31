한화디펜스USA, 미 해군 중형상륙함 1척 건조 계약 수주

한화디펜스USA가 미 해군 중형상륙함 1척 건조 계약을 수주했다. 필리조선소에서 2027년말부터 건조하며, 계약 규모는 2억6900만 달러다.

한화그룹 의 미국 내 방위산업을 담당하는 한화디펜스USA 가 미 해군 의 중형상륙함 (LSM) 건조 계약을 따냈다. 한화가 2024년 필리조선소 를 인수한 뒤 미 해군 함정의 신규 건조 계약을 수주한 것은 이번이 처음이다. 계약 규모는 2억6900만 달러(약 3600억원)이며, 펜실베이니아주 필라델피아의 필리조선소 에서 내년 4분기부터 중형상륙함 1척을 건조하게 된다.

한화디펜스USA는 30일(현지시간) 보도자료를 통해 미 해군 및 해병대를 위한 중형상륙함 건조 사업을 수주했다고 밝혔다. 계약에는 향후 중형상륙함 3척을 추가로 건조할 수 있는 옵션도 포함됐다. 한화디펜스USA가 미국 해군 함정 건조 계약을 따낸 것은 이번이 처음으로, 향후 미 군함 건조 시장에 본격 진출하기 위한 발판을 마련했다는 관측이 나온다.

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미 해군의 선박건조관리자 방식 계약

미 해군은 개별 조선소와 직접 계약하는 대신 전문업체에 조선소 선정과 건조 관리를 맡기는 선박건조관리자(VCM) 방식을 도입했다. 이번 계약은 미 선박관리업체 토트서비스를 통해 이뤄졌다. 토트서비스는 경쟁 입찰을 거쳐 한화디펜스USA를 건조업체로 선정했다.

마이클 쿨터 한화디펜스USA 최고경영자(CEO)는 필리조선소 인수 이후 미 해군과 연방정부 선박 건조를 위해 인력과 기술에 상당한 투자를 해왔다면서 예정된 기한과 예산 내에서 선박을 인도하도록 최선을 다할 것이라고 밝혔다.

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중형상륙함의 전략적 중요성

중형상륙함은 해병대 병력과 장비 등을 해안과 도서 지역에 옮기기 위한 함정이다. 특히 서태평양 지역에서 중국의 군사적 영향력 확대에 대응하기 위한 미 해병대 전략의 핵심적인 요소로 꼽힌다. 미 해군과 해병대는 총 35척의 중형상륙함을 도입할 계획이며, 전체 사업의 첫 번째 함정은 2030년 인도될 예정이다.

이번 수주는 한·미가 마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트를 통해 미국 조선업 재건과 해군 함정 건조 역량 강화를 추진하는 가운데 이뤄졌다. 한화는 미국 내 상선·군함 건조 역량 강화를 목표로 필리조선소의 시설과 인력에 대한 투자를 확대해 왔다.

필리조선소 인수 후 첫 군함 수주

한화가 2024년 필리조선소를 인수한 이후 미 해군 함정의 신규 건조 계약을 수주한 것은 이번이 처음이다. 한화디펜스USA는 이번 계약을 통해 미국 군함 건조 시장에서의 입지를 다질 것으로 기대된다. 회사 측은 필리조선소의 시설과 인력에 대한 투자를 지속해 미국 내 상선과 군함 건조 역량을 강화하겠다는 방침이다.

중형상륙함 건조는 내년 4분기부터 필리조선소에서 시작되며, 계약에는 추가 3척에 대한 옵션이 포함돼 향후 사업 확장 가능성도 열려 있다. 미 해군과 해병대의 총 35척 도입 계획 가운데 첫 번째 함정은 2030년 인도될 예정이어서, 한화디펜스USA의 이번 수주가 향후 추가 계약으로 이어질지 주목된다.