한화그룹 김승연 회장은 지난해 5개 계열사에서 248억 4,100만원의 보수를 받아 1위를 기록했다. 경제개혁연구소는 보수 산정 기준의 불투명성과 사익편취 가능성을 지적하며 공시 제도와 주주 견제 장치 개선을 촉구했다.

김승연 한화그룹 회장이 지난해 5개 계열사에서 총 248억 4,100만원의 보수를 수령하며 보수 총액 1위에 올랐다. 이는 전년 대비 108억 6천만원(77.68%) 증가한 규모로, 지배주주의 과도한 겸직 보수 논란을 다시 불렀다. 구체적 산정 근거가 공개되지 않아 적정성 검증이 어렵다는 지적이 제기된 상황이다.

김승연 회장, 5개 계열사서 248억 4,100만원 보수를 받아

경제개혁연구소가 2026년 11월 25일 발간한 '2025 임원보수 분석' 보고서에 따르면, 김승연 회장은 지난해 미등기 임원으로 재직하며 5개 계열사에서 보수를 받았다. 이는 전체 상장사 중 가장 높은 금액으로, 5억원 이상 보수를 받은 계열사가 추가된 지배주주 중 증가율이 가장 가파른 것으로 나타났다.

Also read 문닫은 종합건설사 12년만에 최대

특히 한화에어로스페이스에서 받은 보수는 2024년 12억 6천만원에서 2025년 50억 4천만원으로 무려 300% 뛰어올랐다. 김 회장이 2024년 11월 해당사 임원으로 신규 선임되어 당해 3개월만 보수를 받으면서도 월 보수가 이듬해에도 유지된 영향이다.

한화비전과 한화솔루션, 보수 산정 기준 불일치 논란

김 회장의 보수 산정 방식에 대한疑의도 존재한다. 한화비전은 사업보고서에서 임원 처우 규정에 따라 직책, 리더십, 회사 기여도 등을 반영해 보수를 지급했다고 밝혔으나, 이는 공시 대상인 다른 모든 임원에게 적용된 동일한 문구다. 평가 항목만 있을 뿐 구체적인 점수나 기준이 빠져 있어 합리성 판단이 어렵다는 지적이다.

Advertisement

한화솔루션 역시 지난 5월부터 김 회장에게 급여를 지급하지 않고 있다. 회사 측은 책임경영 차원이라고 설명했으나, 유상증자 추진 중 거액 보수 지급에 대한 주주 반발을 의식한 조치라는 해석도 나온다. 한화그룹 측은 그룹 차원의 미래 신사업 발굴 및 글로벌 비즈니스 지원을 위한 보상이라며 내규와 보상 기준에 따라 책정됐다고 해명했다.

분할·합병 과정, 김승연 회장 보수 증가로 이어져

법인 구조 조정이 김 회장의 겸직 보수 증가로 직접적으로 연결되었다는 점도 문제로 꼽힌다. 2018년 한화에어로스페이스에서 물적분할된 한화테크윈이 2023년 한화비전으로 사명을 변경했고, 2024년 한화에어로스페이스에서 인적분할된 한화인더스트리얼솔루션즈가 한화비전과 합병하며 현재의 체제가 마련되었다.

결과적으로 법인 분할이 김 회장의 보수 증가를 초래했으나, 그에 부합하는 수준으로 역할과 성과가 확대되었는지 여부는 확인할 수 없는 실정이다. 해외 매출 비중이 큰 한화비전에서 글로벌 비즈니스 역량을 발휘하고 있다는 그룹 측 설명에도 불구하고, 사업 범위가 축소된 한화에어로스페이스의 보수가 유지된 이유에 대한 의문은 남아있다.

경제개혁연구소, 주주 동의 절차와 공시 강화 촉구

경제개혁연구소는 지난해 겸직 보수를 받은 임원 122명 중 지배주주가 116명에 달했고, 3개 이상 계열사에서 보수를 받은 임원은 모두 지배주주라고 밝혔다. 겸직 보수 총액 4,960억원 중 지배주주 수령 금액이 4,811억원으로 대다수를 차지했다.

Advertisement

보고서는 과도한 겸직 보수가 사익편취나 터널링으로 평가될 수 있다며 충실의무 관점에서의 통제를 강조했다. 구체적으로 보수 정책의 기본 원칙과 산정 기준, 성과 목표와 평가 지표, 지급액 산식 등을 상세히 공개하고 주주총회에서 세이 온 페이(Say on Pay)를 도입해야 한다고 주장했다.

이수정 경제개혁연구소 연구위원은 "김 회장에게 보수를 지급한 다른 4개 계열사 모두 보수 산정 기준을 거의 동일하게 설명해 회사별 보수 산정의 합리성을 판단하기 어렵다"며 "임원 보수에 대해 주주가 실질적으로 통제할 수 있는 권한을 늘려가야 한다"고 지적했다.