한화그룹 중대재해 반복...금속노조 '총체적 안전체계 붕괴' 규탄

전국금속노동조합은 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발·화재 사고와 관련해 한화그룹의 반복되는 중대재해를 강력 규탄하며 철저한 원인 규명과 재발방지 대책 마련을 촉구했다. 올해 그룹 계열사에서만 10명이 사망하는 등 안전보건체계가 총체적으로 무너졌다고 주장했고, 2018년 사고 이후에도 법 위반 사항이 다수 지적되었음에도 개선이 부족해 참사가 반복되었다고 지적했다. 노조는 경영책임자 처벌과 유가족 요구 반영, 노조의 사고조사 참여 보장을 요구했다.

전국금속노동조합은 2026년 6월 2일 서울 중구 한화 본사 앞에서 긴급 기자회견을 열고 한화에어로스페이스 대전사업장에서 발생한 폭발·화재 사고를 계기로 한화그룹 의 반복되는 중대재해 를 규탄하며 철저한 원인 규명과 재발방지 대책 마련을 촉구했다.

금속노조는 이번 사고로 노동자 5명이 숨지고 2명이 다쳤으며, 해당 사업장에서는 2018년과 2019년에도 폭발사고로 8명이 사망했다고 지적했다. 노조가 공개한 자료에 따르면 올해 한화그룹 계열사에서 발생한 중대재해 사망자는 한화에어로스페이스 5명을 포함해 총 10명이며, 한화오션, 한화오션에코텍, 한화솔루션, 한화 건설부문 등에서도 사망사고가 발생했다고 밝혔다. 노조는 2018년 사고 당시 고용노동부가 486건의 법 위반 사항을 지적했음에도 이듬해 다시 폭발사고가 발생했다며, 사업장 전반에 대한 총체적 점검과 개선 없이는 참사가 반복될 수밖에 없다고 강조했다.

또한 방산기업이라는 이유로 보안 명목 아래 사업장을 감추고 실질적인 안전관리체계 수립을 저해하는 행위를 멈춰야 하며, 노동자가 건강하고 안전하게 일할 수 있도록 근본적인 사고원인 조사와 실질적 재발방지 대책이 필요하다고 주장했다. 경영책임자에 대한 책임 규명과 처벌도 요구하며, 유가족들이 장례를 거부하고 재발방지 대책을 요구했음에도 회사의 대책이 부족했음을 질타했다.

아울러 한화창원지회와 한화오션지회 등 그룹 내 노조들과 함께 사고 원인을 규명하고 실질적인 재발방지 대책이 마련될 때까지 책임을 다하겠다며, 고용노동부와 회사 측에 노동조합의 사고조사 및 대책 수립 참여를 보장할 것을 촉구했다





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한화그룹 중대재해 금속노조 안전사고 사고원인조사

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