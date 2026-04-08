한화, 한화솔루션 유상증자 참여 결정...8439억원 투입, 주주 가치 제고 및 성장 지원

한화가 한화솔루션의 유상증자에 참여하여 8439억원을 투입, 최대 20% 초과 청약까지 나선다. 비핵심 자산 매각을 통해 자금을 조달하고, 주주 가치 제고 및 한화솔루션의 미래 성장 지원을 목표로 한다.

한화가 2조 4천억원 규모의 유상증자 를 통해 주주들의 반발을 산 한화솔루션 지원에 나섰습니다. 한화는 한화솔루션 의 최대 주주로서, 8일 서울 중구 한화빌딩에서 이사회를 열고 ' 한화솔루션 주주 배정 유상증자 참여의 건'을 가결했습니다. 이사회에 참여한 이사들은 외부 기관 평가 자료를 바탕으로 현재 한화솔루션 의 내재 가치를 산정했을 때, 유상증자 참여가 투자 수익성 측면에서 충분히 타당성이 있다고 판단했습니다. 이에 따라 한화는 자기 주식을 제외한 지분율(36.66%)에 따라 배정받는 신주 2111만 8546주 전량을 인수하며, 최대 20%의 초과 청약에도 참여할 예정입니다. 초과 청약은 구주주 청약 이후 남는 실권주를 추가로 배정받는 제도입니다. 만약 한화가 배정 물량의 120%를 소화한다면, 인수 주식 수는 총 2534만 2255주에 달하며, 납입 금액은 8439억원에 이를 것으로 예상됩니다.

다만 최종적으로 인수하는 신주 수량과 주금 납입 총액은 최종 발행 가액과 실권주 규모에 따라 변동될 수 있습니다. 한편 한화는 주주 가치 제고를 위한 노력도 병행할 계획입니다. 이번 유상증자 참여에 필요한 자금은 비핵심 자산 유동화 등을 통해 조달하며, 회사의 재무 안정성이나 사업 역량에 부정적인 영향을 미치지 않도록 할 방침입니다. 또한 회사의 중장기 사업 전략 역시 차질 없이 추진할 계획입니다. 이번 유상증자 참여는 김승연 회장과 김동관 부회장 등 한화 대주주들이 주력 자회사인 한화솔루션의 재무 건전성 확보와 사업 경쟁력 강화를 위한 계획에 공감한 결과입니다. 한화 관계자는 “한화솔루션의 주주 가치 향상 계획을 전폭적으로 지원하겠다는 의지를 표명하는 조치이며, 소액 주주들의 유상증자 참여 부담을 줄여주는 효과가 있다”고 밝혔습니다. 또한 “한화솔루션의 미래 성장성과 가치에 대한 확신을 바탕으로 한화의 주주 가치를 제고하기 위해 책임을 다하겠다”고 덧붙였습니다. 한화솔루션은 지난달 재무 구조 개선을 위해 보통주 7200만 주를 신규 발행하는 유상증자를 결정했습니다. 이번 유상증자는 주주 배정 후 실권주 일반 공모 방식으로 진행될 예정입니다. 신주 배정 기준일은 5월 14일이며, 구주주 청약은 6월 22~23일, 일반 공모 청약 기간은 6월 25~26일입니다. 신주 상장 예정일은 7월 10일입니다. 이날 한화솔루션의 주가는 전 거래일 대비 8.48% 상승한 4만 300원으로 마감했습니다. 이는 한화의 적극적인 지원 발표가 투자 심리에 긍정적인 영향을 미친 것으로 풀이됩니다. 한화솔루션의 지속적인 성장을 위한 한화의 전략적 지원은 앞으로도 시장의 주목을 받을 것으로 예상됩니다. 한화는 이번 유상증자 참여를 통해 한화솔루션의 재무 안정성을 높이고, 궁극적으로 기업 가치를 향상시키려는 목표를 가지고 있습니다. 이는 한화의 장기적인 투자 전략과도 일맥상통하며, 주주들의 이익을 극대화하기 위한 노력의 일환으로 해석될 수 있습니다. 또한, 한화는 이번 유상증자 참여를 통해 한화솔루션의 신규 사업 진출 및 기존 사업 확장을 위한 자금 확보를 지원할 수 있습니다. 이는 한화솔루션의 미래 성장 동력을 확보하고, 경쟁력을 강화하는 데 기여할 것으로 기대됩니다. 한화의 이러한 적극적인 지원은 주식 시장에 긍정적인 신호를 보내며, 투자 심리를 개선하는 데 기여할 수 있습니다. 또한, 한화솔루션의 주가 상승을 이끌어내고, 주주들에게 긍정적인 투자 수익을 안겨줄 수 있습니다. 한화는 앞으로도 한화솔루션의 지속적인 성장을 위해 다양한 지원 방안을 모색하고, 주주 가치 제고를 위한 노력을 지속할 것으로 예상됩니다. 이번 유상증자 참여는 한화와 한화솔루션의 상생 발전을 위한 중요한 발걸음이 될 것입니다





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한화 한화솔루션 유상증자 투자 주주 가치 제고

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