한화, 공정위 심야조사·자료제출명령 취소 소송 첫 변론

한화가 공정위의 심야조사와 자료제출명령에 반발해 소송을 제기했다. 첫 변론에서 양측은 조사 적법성을 두고 맞섰다.

한화와 한화 직원 A씨가 공정거래위원회 를 상대로 낸 자료제출명령 취소 소송의 첫 변론이 지난 29일 서울고법 행정7부(재판장 권순형) 심리로 열렸다. 이 사건은 공정위가 지난 7월 한화그룹 계열사 간 상표권 사용료 부당지원 의혹을 조사하는 과정에서 A씨의 휴대전화를 열람하고 심야조사를 강행했다는 주장에서 비롯됐다.

한화 측은 법정에서 공정위의 조사가 위법했으며, 자료제출명령은 이를 합법적으로 보이게 하려는 사후 조치라고 주장했다. 반면 공정위는 현장조사 절차와 자료제출명령 모두 적법했다고 반박했다.

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공정위 조사 경위와 쟁점

공정위는 한화그룹 계열사 사이 상표권 사용료를 둘러싼 부당지원 혐의를 살피기 위해 현장 조사에 나섰다. 그룹 상표권을 사용하는 계열사는 상표권을 보유한 회사에 사용료를 지급하는데, 사용료 적정가격을 판단하기 어려워 총수 일가 지분이 높은 회사로 이익을 옮기는 창구로 활용될 수 있다는 의심을 받아왔다.

현장 조사 과정에서 공정위는 상표권 업무 실무자인 A씨의 휴대전화를 열어 외부기관 회계사와 나눈 문자 메시지를 확인했다. 이후 한화와 A씨 측에 문자 메시지 내용을 담은 USB를 제출하라고 명령했다.

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이에 한화와 A씨는 지난 8월 공정위의 자료제출명령을 취소해달라는 본안 소송과 함께 집행정지 신청을 냈다. 서울고법은 지난달 한화 측의 집행정지 신청을 받아들여 공정위의 자료제출명령 효력을 내년 1월 말까지 정지시켰다.

법정 공방과 양측 주장

지난 29일 열린 본안 재판에서 한화 측 대리인은 공정위가 직원의 휴대전화를 동의 없이 열람하고 심야조사를 강행하는 등 위법 조사를 했다고 주장했다. 한화 측은 이미 A씨 동의 없이 문자 내용을 확인한 뒤에야 자료제출명령이 내려졌다며, 이를 사후 조치로 규정했다.

한화 측은 직원이 휴대전화 열람에 명시적으로 반대하지 않았으니 동의했다는 설명이 2026년 국내 어느 행정 분야에서 가능한지 의문이라며, 국가 행정기관의 인식으로 도저히 있을 수 없다고 비판했다. 또 공정위가 현장조사 당시 직원들을 상대로 심야조사를 강행했다고 주장하며, 무리한 조사를 사법 통제로 해결해달라고 재판부에 호소했다.

반면 공정위는 현장조사 절차는 모두 적법했고 자료제출명령도 법적 요건을 모두 갖췄다고 반박했다. 직원들이 현장에서 동의 의사를 보였으므로 사실관계도 맞지 않는다고 지적했다. 공정위는 A씨의 문자 메시지가 한화 직원이 업무 관계자와 한 업무 연락으로 공정위 조사에 필요한 부분이어서 공정거래법상 조사 요건을 충족한다고 주장했다. 아울러 한화 측이 제출한 녹음파일과 녹취록을 볼 때 동의가 없었다는 주장에 의문이 든다고 덧붙였다.

재판부는 한화와 공정위 측이 신청한 증인 2명씩을 불러 법정에서 사실관계를 확인하기로 했다. 오는 12월 증인신문을 거친 뒤 결론은 내년 1월에 나올 예정이다.

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기업들, 공정위 조사에 법적 대응 확대

공정위 조사에 반발해 법정 싸움을 벌이는 기업은 한화뿐만이 아니다. 기업들이 공정위 조사를 받은 뒤 형사 재판을 받는 경우가 늘면서, 앞선 조사 단계에서부터 기업들의 반발이 커지고 있다.

쿠팡도 공정위 조사를 두고 법원에 잇따른 불복 소송을 내고 있다. 공정위가 지난 8월 대규모유통업법 위반 혐의로 현장조사를 실시하자, 쿠팡은 사전 통지가 없었다며 이에 응하지 않고 법원에 현장조사 결정을 취소해달라는 소송을 냈다. 쿠팡은 현장조사 결정에 대한 집행정지 신청도 냈으나, 서울고법은 지난달 공익적 목적으로 실시한 것이라며 이를 기각했다. 쿠팡은 법원 결정에 재항고한 상태다. 이와 별도로 시장지배적 지위 남용 등 혐의로 공정위가 10년 치 자료 제출을 요구한 데 대해서도 소송으로 다투고 있다. 쿠팡은 공정위의 조사 범위가 과도하다며 보고·제출명령 집행정지 신청을 냈고, 법원은 다음 달 5일 첫 심문을 연다.

법조계에선 공정위 조사가 형사사건이 될 가능성이 커진 만큼, 조사 단계에서부터 기업들이 적법성을 다투고 있다는 분석이 나온다. 한 대형로펌 변호사는 최근에는 공정위 조사가 수사로 확대되고 형사 재판으로 직행하고 있다며, 기업들도 행정조사 단계에서부터 수집된 증거들의 위법성을 다툴 수밖에 없다고 말했다.

앞으로 행정조사에 법원이 제동을 거는 경우도 늘 것이라는 전망이 나온다. 엄격한 절차를 따르는 수사기관과 달리 공정위 등 행정기관은 사실상 강제수사에 준하는 자료제출을 요구하지만, 이에 대한 법원의 통제 기준은 많지 않았기 때문이다. 현행 행정조사기본법은 행정기관이 조사 7일 전까지 대상자에게 서면으로 알리도록 정하고 있으나, 공정거래법 등에 따른 공정위 조사는 사전 통지를 예외로 둔다. 공정거래법은 조사방해에 최대 3년의 징역이나 2억원의 벌금을, 정당한 이유 없는 자료 미제출 등에는 최대 2년의 징역이나 1억5000만원의 벌금을 부과할 수 있도록 한다. 예고 없는 공정위 현장조사에 응하지 않을 경우 형사처벌도 가능한 구조다.

행정재판을 맡았던 한 부장판사는 한화의 집행정지 인용을 법원의 이정표 결정으로 볼 수 있다며, 법원은 수사기관의 절차 적법성을 따지는 판례를 계속 쌓아왔는데 이런 판례 경향이 행정조사로까지 확대된다는 것을 보여 준다고 했다. 그는 앞으로 행정기관의 조사 적법성을 다투는 소송도 많아지는 만큼 법원이 제동을 거는 판례도 늘어날 것이라고 전망했다.