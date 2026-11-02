한화 계열사 금속노조 부당노동행위 구제승소 6년 만에 파기환송심

한화그룹 4개 계열사 금속노조 조합원 87명, 6년간의 법정 싸움 끝에 대전고법이 부당노동행위 구제신청 기각을 위법으로 판결하며 승소했다.

한화그룹 산하 한화에어로스페이스, 한화파워, 한화세미텍, 한화비전 등 4개 계열사 소속 전국금속노조 조합원 87명은 2일 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열어 회사 측의 부당노동행위 중단과 보상 실현을 촉구했다. 이들은 6년여에 걸친 치열한 법적 공방 끝에 지난 29일 대전고법 행정1부에서 파기환송심에서 최종 승소했다. 이 판결로 인해 조합원들은 인사고과 불이익 및 조합 활동 억압에 대한 구제신청이 기각되던 당시의 불공정함이司法적으로 시정되는 결과를 얻었다.

대전고법 위법 판결로 구제신청 기각 취소

대전고법 행정1부(재판장 문봉길)는 지난달 29일 열린 항소심에서 원고(조합원)들의 청구를 인용하며 중앙노동위원회와 경남지방노동위원회의 이전 결정들을 위법하다고 판단했다. 재판부는 판결문에서 구제신청 기간이 3개월을 초과했다는 이유로 각하된 초심판정과 재심판정을 취소해야 한다고 명시했다. 재판부는 인사고과 부여 등에 따른 임금 지급이 계속되는 중에 구제신청이 제기되었으므로, 인사고과 부여 등에 대한 구제신청 기간을 넘겼다고 단정할 수 없다고 밝혔다.

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이번 판결은 노동조합법이 정한 구제신청 기간의 적용 범위에 대해 해석적 근거를 제공한 것으로 평가된다. 회사는 이전 재판들에서 기간 경과를 강조하며 신청을 기각하도록 설득해 왔으나, 고등법부는 인사평가와 임금 지급의 연쇄적 영향력을 고려해 기간 산정의 오류를 지적했다. 이로 인해 조합원들의 주장이 정당한 사유로 인정받게 되었다.

6년 법정 싸움과 사건의 변천 과정

이 사건의 발단은 2015년 6월 29일 한화그룹이 삼성테크윈을 인수하며 시작되었다. 한화테크윈으로 사명을 변경한 후, 다시 한화에어로스페이스, 한화파워, 한화세미텍, 한화비전 등으로 분할 운영되는 과정에서 상당수 노동자가 전국금속노조에 가입했다. 이러한 조직 개편 과정에서 노사 간 갈등이 고착화되었고, 이는 오랜 기간 지속된 법적 분쟁으로 이어졌다.

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조합원들은 2019년 8월 30일 경남지방노동위원회에 부당노동행위 구제신청을 제기했다. 그들은 회사 측이 금속노조 조합원들에게 인사고과에서 낮은 점수를 부여하고 승격에서 누락시키는 등 불이익을 주며, 노동조합 운영에 지배와 개입의 부당노동행위를 자행했다고 주장했다. 그러나 경남지방노동위원회는 조합원들이 인사고과 통보일과 승격일로부터 3개월을 넘겨 구제신청을 했으므로 노동조합법이 정한 기간을 초과했다고 판단하여 신청을 각하했다.

이어 2020년 7월 3일 중앙노동위원회도 동일한 이유로 재심신청을 기각했다. 이에 조합원들은 대전지법에 중앙노동위원회의 재심판정 취소를 구하는 소송을 제기했으며, 2022년 2월 15일 1심에서 승소했다. 하지만 2023년 5월 2일 대전고법 항소심에서는 다시 중앙노동위원회의 손을 들어주며 패소했다. 이후 대법원은 지난해 4월 3일 항소심 판결을 파기하고 사건을 대전고법으로 돌려보냈으며, 최종적으로 대전고법은 파기환송심에서 조합원들의 구제신청을 받아들인 것이다.

변호인과 회사 측의 입장 차이

조합원들의 소송을 대리한 김두현 변호사는 회사가 조합 탈퇴를 유도하고 조합 활동을 위축시키려 했다고 비판했다. 그는 노동위원회가 기간이 지났다는 이유로 각하함으로써 부당노동행위를 당한 노동자들의 피해가 확대되었다고 설명했다. 김 변호사는 회사가 재상고로 대응하기보다는 파기환송심 결과를 받아들여 조합원들에 대한 고과와 승격 차별을 즉시 시정하고, 조합원들에게 발생한 임금 손실을 전면적으로 배상해야 한다고 촉구했다.

반면 한화그룹은 법원의 판단을 존중하겠다고 밝혔지만, 차별 인정 여부에 대해서는 입장을 유지했다. 회사 측은 법원 선고 4건 중 각각 결론이 달랐으며, 최근 연도에는 차별이 인정되지 않았다고 주장했다. 한화그룹은 판결문을 검토한 후 후속 대응 방향을 결정하겠다는 입장을 표명했다. 아울러 평가 제도의 공정성과 투명성을 높이기 위해 노사가 함께 노력하겠다고 덧붙였다. 이번 판결을 통해 노동자들의 권리 보호가 강화되었으나, 회사와의 신뢰 회복과 후속 해결 과정이 주목된다.