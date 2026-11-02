한학자 보석 조건 위반 논란, 천정궁 외출 인정

한학자 통일교 총재가 보석 중 경기도 가평 천정궁으로 외출한 사실을 인정해 보석 취소 여부가 주목받고 있습니다.

윤석열 정부와의 '정교유착' 혐의로 기소된 한학자 통일교 총재가 서울 서초구 서울중앙지법 으로 출석하여 법정의 심문을 받았다. 그는 최근 지병 치료를 이유로 보석을 허가받은 상태로, 지난 2일 서울고법 형사 13부(재판장 김무신)가 진행한 정치자금법 위반 등 혐의 항소심 공판 이후 별도의 보석 취소 심문 절차를 거쳤다.

법정에서 한 총재는 직접 발언 기회를 얻어 자신의 건강 상태를 호소하며 선처를 요청했다. 그는 "나 혼자서는 거동을 할 수 없고 도움을 받지 않으면 한발짝도 움직일 수 없는 그런 생활의 연속"이라고 토로했다. 이어 "선처해주신다면 평생을 살았던 주거공간에서 치료를 받으면서 남은 생을 살아갈 수 있으면 얼마나 좋을까"라는 마음을 밝혔다.

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재판부는 지난달 19일 한 총재의 보석을 허가하면서 거주지를 병원으로 엄격히 제한했다. 또한 의료인, 변호인, 거동 보조인 등을 제외한 모든 사건 관계인과의 접촉을 일체 금지하도록 조건을 부과한 바 있다. 이러한 엄격한 통제 속에서 한 총재의 행보가 논란이 되고 있다.

천정궁 외출 사실 인정과 입장

재판부는 이날 보석 취소 심문에서 한 총재 측에 보석 기간 중 외출 사실이 있는지 여부를 확인했다. 이에 한 총재 측은 보석 기간 중 교단 소유의 경기도 가평 천정궁으로 외출한 사실을 직접 인정했다. 천정궁은 통일교의 성전으로, 구속 전 한 총재가 머물렀던 곳이다.

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한 총재 측은 외출을 보석 조건 위반으로 보기 어렵다는 주장을 폈다. 그들은 "낮에 주거지에 잠시 다녀온 것이며 병원 밖에서 숙박하지는 않았다"고 주장했다. 병원에서 숙박을 했기 때문에 천정궁을 간 것은 단순한 외출에 해당할 뿐, 보석 조건에서 금지된 숙박 위반이나 기타 규정을 어긴 것이 아니라는 것이다.

한편, 한 총재는 윤영호 전 통일교 세계본부장 등과 공모해 2022년 1월 권성동 전 국민의힘 의원에게 현금 1억원을 건네고, 국민의힘 의원들을 상대로 이른바 '쪼개기 후원'을 한 혐의 등으로 기소된 상태다. 또한 김건희 여사에게 샤넬 가방과 그라프 다이아몬드 목걸이 등을 전달하며 교단 현안을 청탁한 혐의도 받고 있다.

재판부의 향후 결정 전망

재판부는 한 총재 측의 주장에 대해 다소 당혹스러운 반응을 보였다. 재판장은 "변호인이 (한 총재가 애초) 원했던 보석 장소인 주거지(천정궁)로 외출이 가능하다고 해석했다고 하니 재판부에서는 그게 더 당황스럽다"고 밝혔다. 이는 보석 조건을 넓게 해석한 변호인의 접근이 법원의 판단과 다를 수 있음을 시사한다.

재판부는 "'보석이니까 외출이 가능하다'는 것이 (보석에 대한) 일반적인 해석에 합당한지, 양쪽 이야기를 들었고 최종적으로 협의해 보석 조건 위반 사항으로 취소할지 엄격한 조건으로 변경할지 포함해서 조만간 결정하도록 하겠다"고 명시했다. 이로써 한 총재의 보석 유지 여부가 향후 몇 일 내로 결정될 전망이다.