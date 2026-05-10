한타바이러스가 발병해 승객 3명이 숨진 크루즈선 MV혼디우스 호가 스페인 그라나딜라 데 아보나 항구에 정박, 세계보건기구 WHO가 전해왔듯, 스페인 보안부에 따르면, 일부 승객들과 승무원들을 대상으로 검사한 결과, 현재 감염증상을 보이는 이들이 없으며, 이들은 스페인 군용기를 타고 마드리드로 이동 후, 병원에서 격리될 예정입니다. 이러한 일련의 상황을 두고, 모니카 가르시아 스페인 보건장관, 불확실한 정보, 공포와 공중 보건에 대한 규칙에 대한 우려, WHO 직원들의 지적 등을 두고 있습니다.

한타바이러스가 발병해 승객 3명이 숨진 크루즈선 MV혼디우스호가 스페인 그라나딜라 데 아보나 항구에 정박해 있으며, 스페인 보안부에 따르면, 승객들과 승무원들을 대상으로 검사한 결과, 현재 감염증상을 보이는 이들이 없으며, 이들은 스페인 군용기를 타고 마드리드로 이동한 후, 병원에서 격리될 예정입니다.

이러한 일련의 상황은 모니카 가르시아 스페인 보건장관의 말처럼, 과장된 공포심 조장, 잘못된 정보, 혼란이 공중 보건을 지키는 기본 원칙에 어긋난다고 생각되며, 이를 통해 알 수 있습니다. 또한, WHO는 이를 통해, 3명 숨진 크루즈 한타바이러스, 코로나19와 같은 비상사태는 아니라고 평가했습니다. 세계 다른 지역에 대한 위험은 낮다고 말씀해주셨으며, 무엇보다 코로나19의 초기 사례를 통해 알 수 있습니다. 이러한 일련의 상황들이 여러 지역과 국가들의 필요에 따라, 대응하라는 희망을 주고 있습니다.

의외로 이러한 일련의 상황들이 그동안의 어려움을 딛고 새로운 어뢰와 훈련을 가질 때까지 지속될 것이라고 생각합니다





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'지적 경향' '인구 건강' '의사 비전'

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