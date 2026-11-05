유네스코가 한국의 한지 제조 기술과 북한의 전통 무예 태권도를 모두 무형문화유산으로 등재 권고했다. 이는 한국 문화유산 24번째이자 북한은 6번째 기록이다.

유네스코 (UNESCO)는 5일 대한민국의 '한지 제작 지식 및 기술'을 인류무형문화유산 대표목록에 등재할 것을 최종 권고했다. 이에 따라 한국의 무형유산 보유 종목 수는 기존 23개에서 24개로 늘어나게 되었다. 이와 동시에 북한이 제출한 '민주주의인민공화국의 전통무예 태권도' 역시 등재 대상에 포함될 것으로 예상된다.

한지의 백지 정신과 공동체적 가치

한지는 닥나무 껍질과 식물성 회초를 원료로 자연 소재만으로 만들어진다. 제작 과정에서는 대나무 발로 닥 섬유와 물, 닥풀을 섞은 혼합물을 한 번 담그는 '단침' 기법이 사용된다. 이 과정에서 발을 앞뒤로 흔들며 물을 빼내는 기술은 높은 숙련도를 요구하며, 수많은 손을 거치기 때문에 '백지'라고 불린다.

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생산 마을에서는 닥나무 재배 지역을 중심으로 주민들이 공동 노동을 통해 참여한다. 장인들은 자신의 기술을 세대를 거쳐 전달하며 전통을 이어가고 있다. 평가 위원회는 한지가 기록, 인쇄, 공예, 생활용품 등 다양한 용도로 쓰이며 지역 사회의 일상과 문화 관행에서 중요한 역할을 한다고 평가했다.

북한 태권도의 전통적 무예적 성격

북한이 제출한 '민주주의인민공화국의 전통무예 태권도'는 국제태권도연맹(ITF) 중심의 훈련 규칙과 타격 기술을 강조한다. 이는 원래의 '무예 태권도' 형태를 더 많이 보존하고 있는 특징이 있다. 반면 대한민국은 세계태권도(WT) 중심의 스포츠로서 태권도를 발전시켜 전 세계에 보급했고, 올림픽 정식 종목으로 채택하는 데 성공했다.

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북한의 이번 등재는 2024년 3월 단독 신청 이후 검토 과정을 거쳐 결정된 것이다. 남한은 3월 31일에 '태권도: 한국의 도장 공동체 훈련 문화'라는 제목으로 신청서를 제출했다. 두 국가가 각각 다른 형태로 태권도를 발전시켜 왔으나, 유네스코는 양측의 접근 방식을 모두 인정했다.

선점 논란과 무형유산의 다양성 인정

북한의 태권도 등재 가능성이 높아지면서, 일부에서는 한국이 태권도의 고장임에도 불구하고 북한에 선점당했다는 비판이 제기되었다. 그러나 전문가들은 등재 지연의 책임과 문화의 진정성이奪취되었는지와는 구분되어야 한다고 주장한다. 무형유산 제도는 기원이나 독점적 소유권을 결정하지 않기 때문이다.

유네스코한국위원회 김지현 정책팀장은 "무형유산은 현재 커뮤니티가 어떻게 실천하고 전승하느냐가 중요하다"며 "동일한 문화라도 국가별로 전승 방식의 다양성을 인정한다"고 설명했다. 과거 페루의 비르겐데칸델라리아 축제가 등재될 때 볼리비아의 반대에 대해 유네스코는 등재가 배타성을 의미하지 않는다고 명확히 했다.

남북한 간 문화유산 등재의 역사적 맥락

남북한은 과거 아리랑, 김장문화, 김치 만들기, 씨름 등을 각각 또는 공동으로 등재한 바 있다. 아리랑은 남한이 2012년, 북한이 2014년에 등재했으며, 김장문화와 김치 만들기는 남한이 2013년, 북한이 2015년에 등재했다. 씨름은 2018년에 공동 등재되었다.

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북한은 2024년에 조선옷 관습을 등재했으나, 당시에는 이번 태권도 사건처럼 선점 논쟁이 크게 부각되지 않았다. 이번 한지와 태권도의 동시 등재 권고는 남북한이 각자의 방식으로 문화를 보존하고 전승해 온 사실을 공식적으로 인정한 사례로 평가된다.