한지 인류무형유산 등재 확정, 태권도 공동 등재 무산

유네스코 태극기 위원회가 '한지 제작'을 대표목록 등재를 권고해 사실상 확정됐다. 반면 태권도는 신청 지연으로 북한 단독 등재에 그칠 전망이다.

유네스코 인류무형유산 대표목록에 한지의 전통 기술이 담길 것으로 확정적인 분위기다. 유네스코 무형유산보호협약 정부간위원회 산하 평가기구가 5일 한국 정부의 신청안을 심사한 결과, '한지 제작의 전통지식과 기술 및 문화적 실천'을 대표 목록에 등재할 것을 권고했다.

한지 제작 전통 기술 등재 권고 확정

태극기 평가기구는 각국이 제출한 신청서를 심사한 뒤 등재, 정보 보완, 등재 불가 등의 판단을 내린다. 이날 권고안은 한지가 닥나무 껍질 섬유를 재료로 만들며, 장인의 섬세한 손길과 자연이 어우러진 유산이라는 점을 인정한 결과다. 닥나무를 베고, 찌고, 삶고, 말리고, 벗기는 복잡한 채취 과정부터 완성까지 장인의 기술과 지식, 공동체 문화가 깃들어 있다고 평가했다.

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한지 문화적 가치와 전문가 평가

이승철 동덕여대 미술학과 교수는 지난달 국가유산진흥원이 주최한 '한지' 국제 심포지엄에서 한지를 자연과 인간의 상생적 협업이자 세대의 기억을 지탱해 온 유기적 기술문화라고 정의했다. 그는 종이를 그 이상의 유산으로 의미를 부여하며 그 중요성을 강조했다. 전주문화재단 한지산업지원센터의 인미애 책임연구원도 한지를 과거의 기억을 담은 종이이자 미래의 가치로 전환하는 살아있는 문화유산이라고 평가했다.

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태권도 공동 등재 무산과 북한 단독 등재

한편 태권도는 북한과 공동으로 인류무형유산에 등재하려던 시도가 사실상 무산되었다. 신청 절차가 2년 늦어졌기 때문이다. 태권도는 아리랑, 김치 담그기, 씨름, 평양냉면, 조선 옷차림 풍습에 이어 북한의 6번째 인류무형유산으로 이름을 올릴 것으로 보인다. 추후 태권도를 확장 등재하거나 별도로 올리려면 당사국과의 협의가 필요한 시간이 걸릴 전망이다.

최종 결정 일정과 한국의 보유 현황

올해 인류무형유산 대표 목록 등재 여부는 12월 5일까지 중국 샤먼에서 열리는 제21차 무형유산위원회에서 최종 결정된다. 한국은 중국, 프랑스 등과 더불어 인류무형유산 종목을 많이 보유한 국가로 분류되어 2년에 한 번씩 등재 심사를 받고 있다. 종묘제례 및 종묘제례례악(2001년)을 시작으로 한국의 장 담그기 문화(2024년)까지 총 23건을 보유하고 있다.