한중 FTA 서비스·투자 협상 타결로 한한령 해소 기대감이 커지고 있으며, 한국 엔터테인먼트 및 여행사 등 관련 업계의 시장 확대와 주가 상승이 예상됩니다.

산업통상부 는 18일, 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 중국 선전(深圳)에서 열린 한중 정상회담에서 양국이 한중 자유무역협정(FTA) 서비스·투자 후속 협상의 실질 타결을 선언했다고 밝혔다. 이 같은 합의는 지난 2015년 12월 발효된 기존 한중 FTA 의 상품 중심 교역을 넘어, 서비스와 투자 분야로 양국 경제협력의 범위를 대폭 확장시켰다는 점에서 의미가 크다. 이번 타결은 8년 만에 이루어진 성과로, 한국 콘텐츠의 중국 시장 진입 장벽을 낮추고 양국 기업들의 상호 진출을 활성화할 제도적 기반을 마련했다.

한한령 해소 기대와 콘텐츠 공동제작 확대

한중 FTA 서비스·투자 협상 타결의 가장 핵심적인 성과는 한국 콘텐츠의 중국 시장 진출 기반이 마련된 것이다. 중국은 이번 협상을 통해 영화와 게임 분야에서 최혜국대우를 보장하고, 사전 심사 과정에서도 비차별 원칙을 적용하기로 했다. 중국이 통상협정에 차별 금지 조항을 명시한 사례는 이번이 처음이며, 이는 한국 엔터테인먼트 업계가 10년 넘게 이어진 '한한령(한류 제한령)'의 실질적인 해제를 기대하게 만든 결정적 요인이다. 특히 기존 영화에만 한정되어 있던 공동 제작 대상이 드라마, 애니메이션, 예능, 다큐멘터리로 대폭 확대된 점이 업계의 큰 호응을 얻고 있다.

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중국 측이 2016년 주한미군 사드(THAAD) 배치 결정에 반발하여 한국 콘텐츠 유통과 연예인 활동을 비공식적으로 제한해 온 이후, 산업부 관계자는 차별 금지 조항의 도입으로 향후 비공식적인 차별 조치가 발생할 경우 양국 협의체를 통해 문제를 제기할 수 있다고 설명했다. 이은 한국영화제작가협회 회장은 한한령으로 인해 중국과 함께 작업하거나 판로를 뚫을 길이 사라지면서 업계가 겪은 고통을 언급하며, 이번 합의로 한국 영상 콘텐츠 업계가 활기를 찾을 것으로 기대한다고 밝혔다.

서비스 시장 개방 확대와 진입 장벽 허물어짐

콘텐츠 분야뿐만 아니라 다양한 서비스 산업의 중국 내 진입 장벽도 낮아졌다. 중국 내 23개 지역의 한국 여행사는 이제 중국인을 대상으로 해외여행 상품을 직접 판매할 수 있게 되었으며, 이는 한국 여행사의 수익 구조 개선과 시장 경쟁력 강화에 직결되는 사항이다. 또한 한국 로펌의 중국 로펌 공동수임 허용 지역이 기존 상하이에서 톈진, 첸하이, 하이난까지 확대되었고, 유통기업은 현지 합작 없이 30개 이상 매장을 운영할 수 있는 권한을 얻었다. 건설 분야의 프로젝트 참여 제한도 폐지되어 한국 기업의 중국 시장参与度가 높아졌다.

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시장 개방 방식 또한 기존의 개방 분야만 명시하는 '포지티브' 방식에서, 비개방 분야만 예외로 열거하는 '네거티브' 방식으로 전환되었다. 통상당국 관계자는 이번 협상이 서비스 시장 개방 수준을 기존의 낮은 단계에서 중간 단계로 올려놓은 것이라고 평가했다. 다만 중국은 유보목록을 통해 일부 업종에 대해서는 개방을 제한했으며, 선진국과 체결한 높은 수준의 FTA에는 미치지 못하는 수준이라는 분석도 제기되고 있다. 이러한 개방 확대는 한국 기업들이 중국 시장에서 더 안정적인 제도적 기반 위에서 사업을 확장할 수 있는 토대를 마련했다.

시장 반응과 주가 상승세

한중 FTA 서비스·투자 협상 타결 소식에 주식시장에서는 사실상 한한령이 해제되는 것 같다는 기대감이 빠르게 반영되었다. 18일 오후 4시 20분 현재 시간 외 거래에서 엔터테인먼트 및 여행 업종 관련 기업들의 주가가 급등세를 보였다. 에스엠(SM)은 전일 대비 23.93% 급등한 9만5,800원에 거래되었으며, 하이브는 11.76%, 하나투어는 5.38% 각각 상승했다. 이는 중국 시장 진출 확대와 한류 콘텐츠의 재유통이 기업 가치에 긍정적으로 작용할 것이라는 투자자 심리가 반영된 결과로 해석된다. 관련 업계에서는 이번 협상 타결이 단기적인 주가 상승을 넘어 중장기적인 매출 증대로 이어질 것이라고 전망하고 있다.

한국경제인협회와 대한상공회의소, 한국무역협회 등 주요 경제단체도 이번 협상 타결에 대해 일제히 환영의 뜻을 표명했다. 한국경제인협회는 상품 교역 중심이던 한중 경제협력의 패러다임 전환이 우리 기업의 안정적인 진출을 가능하게 했다고 강조했으며, 대한상의는 양국이 구체적인 경제협력 성과를 끌어낸 것이 한중 관계 발전에 긍정적으로 작용할 것이라 평가했다. 남은 절차를 조속히 마무리하고 합의 사항을 충실히 이행할 것을 정부에 요청하며, 협상의 완수가 양국 경제에 미칠 긍정적 파장을 기대하고 있다.

외교적 의미와 향후 일정 및 전망

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담을 계기로 이루어진 이번 협상 타결은 단순한 경제적 합의를 넘어 외교적, 지정학적 의미를 지닌다. 위성락 국가안보실장은 서면 브리핑을 통해 양국 기업들의 상호 진출이 더욱 활발해지도록 함께 노력하자고 제안했으며, 시 주석은 정치적 신뢰를 공고히 하는 가운데 호혜적 경제협력을 확대해 나가야 한다고 밝혔다. 특히 한미일 협력이 강화되는 글로벌 상황에서 중국이 한국과 경제적 연결고리를 강화하여 우호 관계를 유지하려는 전략적 제스처로 읽힌다는 분석도 나온다. 허윤 서강대 국제대학원 교수는 이번 협상이 경제 효과보다 외교적 의미가 크다는 점을 지적하며, 지역적 안정을 위한 중국 측의 의도적 접근으로 해석했다.

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이번 협상의 실질적인 타결 선언 이후, 이르면 내년 6월께 양국이 서명식을 갖고 내년 하반기에 협정이 발효될 것으로 예상된다. 한중 FTA 서비스·투자 협상은 2018년 3월 시작되었으나 이견으로 2020년 10월 이후 4년 넘게 공식 협상이 중단되다가, 올해 1월 정상회담을 계기로 급물살을 탔다. 총 17차례의 협상 끝에 8년 만에 이루어진 이번 성과는 양국 정부가 무역 분쟁 해소를 위해 노력해 온 결과물이다. 정부는 이번 타결이 한중 서비스 교역을 확대하는 중요한 발판이 될 것으로 기대하며, 발효 이후에도 추가적인 개방과 상호 이익을 위한 협상을 이어갈 방침이다.