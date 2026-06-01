한중일 AI 전략의 삼국삼색과 엔비디아의 생태계 전쟁

마카오 비욘드 엑스포를 통해 분석한 한국의 틈새시장 전략, 중국의 하드웨어 결합 육성, 일본의 전략적 투자 방식과 미중 갈등 속 엔비디아의 행보를 다룹니다.

지난달 마카오에서 개최된 비욘드 엑스포는 인공지능 (AI) 기술이 단순히 소프트웨어의 영역을 넘어 하드웨어와 어떻게 결합하고 실생활에 적용되는지를 보여주는 거대한 실험장이었습니다. 이번 행사에서 가장 눈에 띈 점은 한국, 중국, 일본 3국의 AI 전략이 각기 다른 색깔을 띠고 있다는 점이었습니다.

중국은 정부와 자본, 그리고 대학이 하나로 묶인 강력한 삼각 협력 체계를 통해 혁신 기업을 육성하는 전략을 취하고 있었습니다. 특히 선전의 창업 인큐베이터인 이노베이션X는 기술력만 갖춘 스타트업이 제조 단계에서 겪는 어려움을 해결하기 위해 1600여 곳의 제조 협력사 네트워크를 제공하며 AI와 하드웨어의 결합을 가속화하고 있었습니다. 상하수도 청소 로봇을 개발한 이노홍콩의 사례처럼, 기존에 사람이 4시간 동안 수행하던 작업을 로봇이 1시간 30분 만에 끝내며 효율성을 2.6배 높이는 실질적인 성과를 내고 있었습니다.

이러한 생태계는 드론 기업 DJI와 같은 수많은 유니콘 기업을 배출한 리쩌샹 교수와 같은 창업 대부들의 리더십과 더불어, 중학생들이 해커톤에 참여해 로봇팔을 개발할 정도로 어린 세대부터 기술 창업에 몰입하는 문화적 토양이 뒷받침되고 있었습니다. 반면 일본은 스스로 모든 것을 만들기보다 중국의 빠른 성장세에 올라타 실리를 챙기는 영리한 투자 전략을 구사하고 있었습니다. 파나소닉과 미즈호 인베스트먼트 같은 일본의 대기업들은 중국 내에서 가능성 있는 스타트업을 발굴해 투자하고 협력하는 오픈 이노베이션 전략을 추진 중입니다.

일본 투자자들은 단순히 기술력만 보는 것이 아니라 현금 흐름이 양호한지, 그리고 자국 기업의 주요 사업과 어떤 시너지를 낼 수 있는지를 정밀하게 분석하는 옥석 가리기 전략을 사용하고 있습니다. 레노보 캐피털이 중국 AI 칩 기업인 캠브리콘에 투자해 데이터센터와 엣지 컴퓨팅 분야에서 시너지를 낸 사례는 일본식 투자 전략의 성공 모델로 꼽힙니다. 중일 관계의 경색이나 중국 금융당국의 까다로운 승인 절차라는 리스크가 존재함에도 불구하고, 중국 시장의 압도적인 규모와 혁신 속도를 무시할 수 없다는 판단 아래 장기적인 관점에서 접근하는 모습이었습니다.

한국 기업들은 중국의 거대한 자본력과 인프라에 정면으로 맞서기보다, 상대적으로 영향력이 적은 틈새시장을 공략하는 전략을 선택했습니다. 서울혁신관에 참여한 한국 스타트업들은 AI 스마트팜, 실버케어, 지식재산권 진단 등 구체적이고 특화된 분야에서 강점을 보였습니다. 예를 들어 디지털커브는 농업 분야의 암묵지를 AI 데이터로 전환하여 최적의 농법을 제공하는 솔루션을 선보였으며, 이는 농업 대국인 중국과 동남아시아 시장에서 충분한 경쟁력이 있을 것으로 평가받았습니다.

또한 어르신들의 사생활을 보호하면서 낙상 사고를 감지하는 텔레컨스의 실버케어 시스템이나, 치과 치료 시 소음을 줄이는 힐링사운드의 스마트 이어플러그 등은 한국 특유의 섬세한 기술력과 시장 분석력이 돋보이는 사례였습니다. 서울경제진흥원은 미국 CES뿐만 아니라 중화권의 비욘드 엑스포에 참여함으로써 우리 기업들이 더 넓은 글로벌 네트워크를 형성하고 시장을 개척할 수 있도록 지원하고 있습니다. 이러한 3국의 경쟁 구도 속에서 글로벌 AI 칩의 제왕인 엔비디아는 미중 갈등이라는 정치적 소용돌이 속에서도 중국 시장을 포기하지 못하는 딜레마에 빠져 있습니다.

엔비디아가 중국 내 전시회에 대규모 부스를 차리고 인셉션이라는 스타트업 육성 프로그램을 통해 수천 개의 중국 기업을 지원하는 이유는 단순히 칩을 팔기 위해서가 아니라 CUDA라는 소프트웨어 생태계를 유지하기 위해서입니다. 전 세계 AI 개발자들이 CUDA 기반으로 모델을 개발하고 있다면, 이는 곧 엔비디아의 표준이 세계를 지배하고 있음을 의미합니다. 중국의 헬스케어, 물류, 로봇 기업들이 여전히 엔비디아의 플랫폼을 사용하고 있는 상황에서 중국을 배제하는 것은 스스로 자신의 생태계를 파괴하는 것과 같습니다. 하지만 중국 역시 바보는 아니었습니다.

화웨이의 어센드 칩을 필두로 탈 엔비디아 환경을 조성하며 2031년까지 1.4나노 공정 달성이라는 야심 찬 목표를 세우는 등 하드웨어 자립화를 위해 박차를 가하고 있습니다. 결국 AI 패권 전쟁은 단순한 기술 경쟁을 넘어 자본, 생태계, 그리고 국가적 전략이 복합적으로 맞물린 거대한 체스 게임과 같은 양상을 띠고 있습니다





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