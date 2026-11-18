이재명 대통령과 시진핑 국가주석이 한중 FTA 서비스·투자 후속협상 타결을 선언하며 한한령 완화 가능성이 점쳐졌다. CJ이엔엠, 하이브 등 콘텐츠 기업과 하나투어 등 여행사 주가 급등하며 시장 기대감이 고조되고 있다.

이재명 대통령 과 시진핑 중국 국가주석이 18일 중국 선전 치린산장에서 열린 한중 정상회담에서 자유무역협정(FTA) 서비스·투자 후속협상의 실질적 타결을 선언했다. 이 협상 타결 소식은 오랫동안 양국 간 교류를 제약해 온 한한령의 해제가 가속화될 것이라는 전망을 낳으며 투자 시장의 큰 관심을 끌고 있다. 정부는 실무 차원의 잔여 협의가 남아있음에도 불구하고, 이번 타결이 양국 간 서비스 및 투자 협력을 한층 확대할 수 있는 제도적 기반을 마련했다고 평가했다.

한한령 완화 및 최혜국대우 약속으로 콘텐츠 시장 변화

산업통상부가 18일 공개한 후속협상 타결 내용 중 가장 주목받는 부분은 중국이 한국 콘텐츠에 대해 제3국보다 불리하지 않은 최혜국대우를 부여하기로 했다는 점이다. 이는 중국이 통상 협정에서 해당 원칙을 처음으로 포함시킨 것으로, 온라인게임과 영화 등 콘텐츠에 대한 사전 심사에서도 비차별 원칙을 적용하기로 합의했다.

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산업부는 이러한 조치가 케이(K)-콘텐츠의 대중국 진출 여건을 보다 안정적으로 개선할 것으로 기대된다고 설명했다. 특히 중국은 영화에 한정되었던 공동제작 대상을 드라마, 애니메이션, 예능, 다큐멘터리 등 다양한 시청각 프로그램으로 확대하는 데 동의했다.

문화체육관광부 관계자는 드라마 공동제작이 허용될 경우 중국 내에서 자유롭게 방송될 수 있게 되어 국내 콘텐츠 산업의 제작 기반이 넓어질 것이라고 전망했다. 2016년 사드 배치 이후 중국이 암묵적으로 한국 문화 콘텐츠의 진입을 막아온 상황과 달리, 이번 협상으로 제도적 장벽이 해소되는 계기가 마련됐다.

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관광업 아웃바운드 시장 개방으로 여행사 실적 호전

관광 분야에서도 중국 내 23개 지역에 위치한 우리 여행사가 중국인과 외국인을 대상으로 해외여행을 주선하는 아웃바운드 관광업을 할 수 있게 되었다. 정부는 중국 단체관광객을 우리 여행사가 직접 모집하고 다양한 개별여행 상품을 판매할 수 있는 제도적 근거가 마련된 것으로解读했다.

중국인 방한객 수는 지난해 548만 명을 기록하며 방한객 수 1위 국가인 중국과의 관광 교류 활성화가 기대된다. 이 같은 관광 시장 개방은 우리 여행사의 수익 구조 다변화와 시장 점유율 확대에 직접적인 긍정적 영향을 미칠 것으로 분석된다.

산업부 관계자는 원칙적으로 합의가 이루어졌으므로 이에 반대되는 상황이 발생할 경우 공식적인 문제제기를 할 수 있는 틀이 생겼다고 밝혔다. 정부는 이번 타결을 기초로 양국 관계에 변화를 기대하며 중국과 계속해서 협의할 계획이라고 덧붙였다.

주가 급등과 전문가의 긍정적 평가로 기업 불확실성 해소

타결 소식에 씨제이이엔엠(CJ E&M)과 하이브 등 주요 콘텐츠 기업, 그리고 하나투어와 롯데관광개발 등 여행업체의 주가는 애프터마켓에서 10% 이상 급등했다. 이는 시장 참여자들이 협상 타결이 기업 실적 개선으로 직결될 것이라고 판단한 결과로 해석된다.

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중국 전문가인 지만수 한국금융연구원 선임연구위원은 중국이 서비스 분야에서 포괄적 개방 방침을 표방했으나 실제 적용 기준이 불명확했던 점을 고려할 때, 한국의 관심 분야에 대한 개방 약속을 구체적이고 구속력 있게 확인했다는 점이 의의가 있다고 평가했다.

zman수 연구위원은 이번 협상이 우리 기업의 중국 사업 불확실성을 제거하는 효과가 있을 것이라고 전망했다. 이를 통해 한국 기업들이 보다 예측 가능한 환경에서 중국 시장에 진출하고 사업을 확장할 수 있을 것으로 예상된다.