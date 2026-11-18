문화체육관광부는 한중 FTA 서비스·투자 후속협상 실질 타결로 국내 온라인게임과 영화 등 콘텐츠가 중국 사전심사에서 최혜국대우를 받게 됐다고 밝혔다. 시청각 프로그램 공동제작 부속서 합의로 드라마와 예능 등 공동제작의 길도 열렸다.

문화체육관광부 관계자에 따르면 2026년 11월 18일 한중 FTA 서비스·투자 후속협상이 실질적으로 타결됐다. 이에 따라 앞으로 우리나라 온라인게임과 영화 등 콘텐츠는 중국 정부의 사전심사 절차에서 최혜국대우 를 받게 됐다. 이 소식은 같은 날 중국 선전 치린산장에서 열린 한중 정상회담을 계기로 나왔으며, 이재명 대통령 과 시진핑 중국 국가주석이 회담장에서 악수한 뒤 이동하는 모습이 함께 전해졌다.

최혜국대우는 사전심사 등 행정절차에서 제3국에 비해 차별적인 대우를 받지 않도록 하는 조처를 뜻한다. 콘텐츠 분야에서 중국이 우리 콘텐츠에 최혜국대우 조처를 한 것은 이번이 처음이다. 문체부는 이를 통해 향후 K-콘텐츠의 중국 진출 여건이 안정적으로 개선될 것으로 기대하고 있다.

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최혜국대우가 실제로 의미하는 것은 무엇인가

최혜국대우는 당장 우리 콘텐츠에 특혜를 준다는 뜻이 아니라, 제3국 대비 차별을 받지 않는다는 보장에 가깝다. 문화체육관광부 관계자는 그동안 우리 콘텐츠가 중국 진출 시 사전심사 과정에서 제3국에 비해 차별적인 대우를 받은 전례는 없었던 것으로 파악된다고 설명했다.

따라서 이번 조처로 우리 콘텐츠가 사전심사 과정에서 곧바로 유리한 조건을 얻게 되는 것은 아니다. 현 상황을 유지하거나, 추후 우리보다 더 나은 조건으로 협상이 이뤄진 제3국 사례가 생길 경우 그 혜택을 함께 누리게 되는 구조다.

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문체부 관계자는 최혜국대우가 인정되면 나중에 우리보다 더 나은 조건으로 협상이 이뤄지는 사례가 생길 때 자동으로 우리도 같은 처우를 받게 된다는 의미라고 설명했다. 그러면서 우리 콘텐츠는 중국 진출 과정에서 가장 좋은 대우를 받게 된다고 강조했다.

시청각 프로그램 공동제작 부속서 합의 내용

이번 협상에서는 공동제작 허용 대상을 영화에서 드라마, 애니메이션, 예능, 다큐멘터리 등 다양한 시청각 프로그램으로 넓히는 시청각 프로그램 공동제작 부속서 합의도 이뤄졌다. 이는 국내 콘텐츠 기업에게 실질적인 호재로 평가된다.

중국과 공동 제작한 콘텐츠는 중국 콘텐츠로 인정받아 중국 정부의 각종 콘텐츠 쿼터 제도의 제약을 받지 않는다. 쿼터 제도가 적용되면 방송이나 상영 편성에 제한이 생기는데, 공동제작 콘텐츠는 이러한 제약에서 벗어날 수 있게 된다.

문체부에 따르면 중국 내에서는 중국 외 제작 영화의 경우 전체 상영시간의 3분의 1을 넘을 수 없도록 하고 있다. 드라마도 중국 외 제작 작품이 일일 총방영 시간의 25%를 넘지 못하도록 제한돼 있다.

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특히 19시에서 22시 사이의 프라임 타임에는 중국 외 제작 드라마를 국가광파전시총국의 승인 없이는 아예 방영할 수 없다. 이번 부속서 합의로 드라마를 공동 제작하면 이러한 외국 제작 제한을 피할 수 있는 길이 열린 셈이다.

국내 콘텐츠 산업의 제작 기반 확대 기대

문체부 관계자는 그동안 중국과 공동 제작한 영화는 있었지만 드라마 등 그 외 콘텐츠는 공동 제작이 불가능했다고 설명했다. 이번 합의로 드라마 분야까지 공동제작이 허용되면서 제작 방식의 폭이 넓어지게 됐다.

문체부 관계자는 특히 드라마의 공동제작이 허용되면 중국 내에서 자유롭게 방송이 가능해져 국내 콘텐츠 산업의 제작 기반이 넓어질 것으로 기대한다고 말했다. 방송 가능성이 커지는 만큼 국내 제작사들이 중국 시장을 겨냥한 기획을 시도할 여지도 생긴다.

다만 이번 보도에는 온라인게임, 영화, 드라마 등 분야별 구체적인 수출 규모나 실제 시행 시점은 포함되지 않았다. 향후 세부 절차와 일정은 관계 부처의 후속 발표를 통해 확인해야 할 사안으로 남아 있다.