한중 양국이 2026년 11월 18일 FTA 서비스·투자 후속협상을 최종 타결하며 중국은 한국에 최혜국대우를 제공하고 법률, 유통, 건설 등 주요 분야의 시장 개방을 확대하기로 했다.

한중 양국이 한중 자유무역협정(FTA) 서비스·투자 분야의 후속 협상을 최종 타결하며 쌍무 경제 협력의 새로운 장을 열었다. 이 사건은 2026년 11월 18일 중국 선전 치린산장에서 열린 한중 정상회담을 계기로 공식 선언되었다. 이재명 대한민국 대통령과 시진핑 중화인민공화국 국가주석이 참석하여 양국 간 실무적 성과가 있음을 확인한 직후, 산업통상부 는 구체적인 개방 내용을 발표했다. 이번 타결은 2015년 12월 발효된 원협정에 근거한 후속 조치로서, 양국 간 무역과 투자 장벽을 낮추는 결정적 계기가 될 전망이다.

8년 8개월 만의 서비스·투자 협상 타결 메커니즘

한중 양국은 지난 2018년 3월 서비스 및 투자 분야 자유화 수준 향상을 위한 협상을 시작하여, 총 8년 8개월 간의 긴 협상 과정을 거쳐 합의점을 도출했다. 이러한 장기적인 협상 기간은 양측이 민감한 규제 사안을 조율하는 데 시간이 필요했음을 반영한다. 이번 협상 결과를 통해 중국 정부는 한국 기업에 대해 제3국보다 불리하게 대우하지 않겠다는 최혜국대우(MFN) 원칙을 서면으로 약속했다. 이는 중국 내 시장 진입 시 한국 기업이 다른 국가 기업과 동등한 조건을 확보하게 됨을 의미한다.

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또한 콘텐츠 분야의 사전 심사에서 비차별 원칙을 적용하기로 합의했다. 온라인 게임과 영화 등 K-콘텐츠의 중국 진입 장벽을 낮추기 위한 조치로, 기존에 존재하던 차별적 심사를 없애고 공정한 절차를 보장한다. 이러한 규범의 정립은 양국 간 합작 프로그램 제작을 활성화하고, 국내 콘텐츠 산업의 제작 기반을 확대하는 데 직접적인 영향을 미칠 것으로 기대된다. 산업통상부는此次 협상이 단순한 시장 접근을 넘어 규범적 차원에서 한중 경제협력을 격상시키는 기반이 되었다고 평가했다.

법률 유통 건설 분야 핵심 개방 사항 및 세부 내용

서비스 및 투자 분야의 구체적인 개방 범위가 크게 확대되었다. 법률 분야에서는 한국 로펌의 중국 진출 지역이 기존 상하이 자유무역지역(FTZ)에서 톈진 FTZ, 첸하이 FTZ, 하이난 자유무역항(FTP)까지 대폭 확장되었다. 이들 지역에서 한국 로펌은 중국 로펌과 공동 수임하거나 업무 제휴를 맺을 수 있는 권리를 획득했다. 이는 한국 법률 서비스의 글로벌 네트워크를 중국 내 주요 경제 허브에 심화시키는 결과이다.

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유통 분야에서도 중요한 변화가 발생했다. 중국 내에서 30개 이상의 매장을 운영하려는 한국 기업은 이제 중국 기업과 합작하지 않고도 독자적으로 매장을 운영할 수 있게 되었다. 이는外商獨資企業(WFOE) 설립을 용이하게 하여 한국 유통 기업들이 중국 시장에서의 의사결속 속도를 높이고 브랜드 통제력을 강화할 수 있도록 했다. 건설 분야에서도 우리 기업이 참여할 수 있는 프로젝트에 대한 제한이 전면적으로 철폐되었다. 이를 통해 한국 건설사들의 중국 인프라 사업 참여 기회가 크게 늘어날 것으로 전망된다.

네거티브 리스트 방식 전환 및 투자 조건 금지 의무

시장 개방의 방식 또한 근본적인 전환을 겪었다. 양국은 원칙적으로 모든 분야를 개방하고, 개방하지 않을 경우에만 유보 목록에 기재하는 네거티브 리스트(Negative List) 방식으로 전환하기로 합의했다. 이는 기존 포지티브 리스트 방식에서 벗어나, 명시적으로 제외되지 않는 모든 서비스에 대해 시장 접근이 가능함을 의미한다. 또한 분야별 현행 규제로 기재된 내용 외에는 새로운 규제를 원칙적으로 도입하지 않기로 하는 안정화 조항도 포함되었다. 이는 정책의 불확실성을 줄이고 기업들의 장기 투자를 촉진하는 핵심 장치이다.

투자의 조건으로서 기술 이전을 강제하지 않는 이행요건 금지 의무도 협정에 명시적으로 담겼다. 이는 중국 내 투자 시 기술 이전을 필수 조건으로 요구하는 관행을 봉쇄하여, 기업들의 핵심 기술 유지를 보장한다. 산업부는 한국 역시 국내법과 현행 규제 범위 내에서 원협정보다 높은 수준의 법률, 유통, 시청각 등 분야 개방을 약속했다고 설명했다. 이는 상호 간의 대등한 개방 원칙을 지키면서도 한국의 핵심 이익을 보호하는 선진적인 협상 모델로 평가된다.

정지관 장관의 평가 및 양국 경제 협력의 향후 전망

정지관 산업통상부 장관은 이번 후속협상 타결이 한국 기업의 중국 시장 진출에 안정적인 제도적 기반을 마련했다고 평가했다. 그는 K-콘텐츠, 관광, 금융, 유통 등 한국 기업의 경쟁력이 우수한 분야에서 진출 장벽이 낮아졌음을 강조하며, 서비스 교역과 투자가 한층 확대될 것이라고 전망했다. 특히 정 장관은 이번 협상이 한중 경제협력이 새로운 단계로 도약하는 결정적 계기가 되기를 기대한다는 입장을 밝혔다. 이는 단순한 무역 균형을 넘어, 양국 간 산업 생태계의深度融合을 의미한다.

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앞으로 한중 간 서비스 및 투자 협력은 새로운 제도적 틀 아래에서 가속화될 전망이다. 중국 시장의 개방 확대로 인해 한국 기업들의 수익성 개선과 시장 점유율 확대가 기대되며, 이를 통해 양국 경제의 상호 의존성이 더욱 깊어질 것이다. 특히 K-콘텐츠와 한국형 유통 시스템의 중국 내 확산은 한국 문화 산업의 부가가치를 높이는 중요한 동력이 될 것이다. 산업통상부는 후속 협정의 비준 및 발효 절차를 신속히 진행하여, 이러한 경제적红利가 조속히 실현되도록 할 계획이라고 밝혔다. 이번 타결은 2026년 한중 관계의 핵심 사건으로 기록될 것이며, 양국 시민과 소비자에게 더 다양하고 질 높은 서비스 혜택을 제공할 것으로 예상된다.