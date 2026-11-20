한중 정상회담 후 서비스·투자 후속 협상 실질 타결로 한한령 해소 기대. K-콘텐츠산업협의회, 협정 발효 후 산업별 변화 공유 및 보완대책 마련을 요구.

이재명 대통령 과 시진핑 중국 국가주석이 지난 18일 중국 선전 치린산장에서 열린 한중 정상회담에서 악수하고 있다. 이 역사적 만남을 배경으로 한·중 자유무역협정(FTA) 서비스·투자 후속 협상의 실질적 타결 소식이 전해지면서, 출판·게임·드라마 등 K-콘텐츠 업계의 기대감이 고조되고 있다. K-콘텐츠산업협의회 는 이같은 협상 성과를 바탕으로 한한령 해제가 현실화될 가능성에 주목하며 즉각적인 정책 대응을 요구했다.

한중 FTA 서비스투자 후속 협상 타결 내용

대한출판문화협회, 한국게임산업협회, 한국드라마제작사협회, 한국음악레이블산업협회 등 11개 단체로 구성된 K-콘텐츠산업협의회는 20일 공동 성명서를 발표했다. 이들은 지난 18일 한중 정상회담 직후 진행된 서비스·투자 후속 협상이 실질적인 타결을 보았다고 전했다. 특히 중국이 문화 분야에서 최초로 한국에 최혜국대우를 보장하고, 콘텐츠 사전심사에도 비차별 원칙을 적용하기로 한 점이 핵심이다. 이러한 조치는 중국 시장의 가장 큰 걸림돌이었던 불확실성을 줄이고 예측 가능한 사업 기반을 마련했다는 평가다.

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협상 결과 기존 영화에 한정되었던 공동제작 범위도 드라마·애니메이션·예능·다큐멘터리 등으로 확대된 것이 확인되었다. K-콘텐츠산업협의회는 이번 협상이 콘텐츠 산업 전체가 누리는 실질적 성과로 확대되기를 기대한다고 밝혔다. 아울러 협상의 성과를 남기기 위해서는 보다 세심한 후속 조치가 필요하다는 점을 강조했다. 구체적인 조치로서 협정의 정식 서명과 발효 신속 마무리, 그리고 산업별·장르별 변화 내용과 대응 방안의 즉시 공유를 정부에 요청했다.

K-콘텐츠 업계의 대응 요구와 민관 협력 방안

K-콘텐츠산업협의회는 대중음악, 공연, 출판 등 세부 결과가 미확인된 분야에 대한 정확한 설명과 보완대책 마련을 촉구했다. 또한 최혜국대우와 비차별 원칙 이행을 점검하기 위한 양국 민관 협의 체계 구축을 제안했다. 공동제작 확대를 위한 현행 제도 및 정책 재검토 또한 긴요한 과제로 지목되었다. 이러한 요구사항은 단순한 협상 타결을 넘어, 실제 시장에서의 성과로 연결되기 위한 필수 조건으로 제시되었다.

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업계는 중국 콘텐츠 산업의 대표 기관인 중국음상디지털출판협의회와 신속히 '한중 콘텐츠산업 교류회'를 개최할 계획이라고 전했다. 이 교류회를 통해 장르별 중국 사업 현황과 애로 사항을 조사하고 기업 설명회를 개최할 예정이다. 또한 공동제작 및 저작권 보호 공조 등을 K-콘텐츠산업협의회 차원에서 진행하겠다는 방침이다. 이는 민간 차원에서 책임 있는 동반자 역할을 다하여 시장 성과를 완성하겠다는 의지의 표현이다.

한한령 해소 기대와 향후 전망

이번 한중 FTA 서비스·투자 후속 협상의 실질적 타결은 한한령 해소와 관련된 기대감을 더욱 높이고 있다. 출판, 게임, 드라마 등 K-콘텐츠 업계는 이번 협상이 단순한 규제가 아닌, 상호 호혜적인 문화 교류의 토대가 되기를 바라고 있다. 특히 최혜국대우 보장과 비차별 원칙 적용은 한국 콘텐츠의 중국 시장 접근성을 크게 높일 수 있는 핵심 요소다.

K-콘텐츠산업협의회는 이번 타결이 시장에서의 성과로 완성되도록 책임을 다할 것임을 다시 한번 강조했다. 협상을 주도한 이재명 대통령과 시진핑 주석의 정상회담 성과가 구체적인 정책으로 이어지기를 바라는 업계의 목소리가 크다. 향후 정부와 민간의 긴밀한 협력을 통해 한류의 중국 시장에서의 입지가 더욱 견고해질 것으로 전망된다. 이번 조치는 한국 콘텐츠 산업의 글로벌 경쟁력 강화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.