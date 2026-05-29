한중 청년 기업가 포럼 베이징서 개최…차세대 리더 48명 참석

한국과 중국의 차세대 비즈니스 리더와 청년 기업가 48명이 베이징 대사관저에 모여 경제 협력 방안을 논의했습니다. 한국 측에서는 삼양, 오리온, GS 등 오너 일가 기업인들이 참석했고, 중국에서는 바이트댄스, 헝쿵그룹 등 대기업 관계자들이 자리했습니다. 포럼에서는 AI 산업 전망과 중국 내 한국 기업 현황 발표, 네트워킹 만찬 등이 진행됐습니다.

한국과 중국의 차세대 비즈니스 리더들과 청년 기업가들이 중국 베이징에 모여 양국 경제 협력 방안을 논의하는 자리를 가졌습니다. 2026년 5월 29일, 주중한국대사관저에서 열린 한중 청년 기업가 포럼 에는 한국 측에서 허진홍 GS건설 부사장, 이규호 코오롱그룹 부회장, 담서원 오리온 부사장, 전병우 삼양라운드스퀘어 전략기획본부장(CSO) 겸 삼양식품 COO 등 재계 오너 일가 기업인들이 참석했습니다.

이외에도 협회 대표 한상중, 금융 투자 분야 리더 박창열, 김보형, 지승범 등 14명의 한국 기업가가 자리했습니다. 중국 측에서는 바이트댄스의 린찬 CBO, 헝쿵그룹 류젠 부총재, 펑페이그룹 정즈하오 부사장, 우마트 장캉용 CDO 등 34명이 참여했습니다. 이번 포럼은 양국 차세대 리더 간 네트워크 구축과 신기술 분야 협력 기회를 모색하기 위해 마련되었습니다. 전병우 CSO는 현장에서 기자와 만나 중국 저장성 자싱시에 건설 중인 불닭볶음면 생산공장에 대해 올해 연말부터 생산을 시작하는 것이 목표라며 가동을 서두르고 있다고 밝혔습니다.

전 CSO는 불닭볶음면 신화의 주역인 김정수 부회장의 장남입니다. 담서원 부사장은 사드 사태 이후 사업이 잠시 힘들었지만 자체 경쟁력에 집중해 최근 안정적으로 성장하고 있다며 앞으로도 사업 본질에 주력할 계획이라고 설명했습니다. 이날 행사에서는 이혁준 현대차 중국 법인 총재 겸 중국한국상회 회장이 재중 한국 기업의 현황과 전망에 대해 발표했고, 박준성 레전드 캐피탈 공동 CIO가 중국 AI 산업 현황과 미래 기술 트렌드를 발표해 주목받았습니다. 기조연설 후에는 양국 기업가들이 비즈니스 협력 모델을 제안하는 네트워킹 만찬이 진행되었습니다.

또한, 문화적 공감대를 넓히기 위해 관저 소장 한중 미술품과 김보민 작가의 작품을 전시하는 특별 세션이 마련되었습니다. 노재헌 대사는 대사관저가 한중 교류의 현장이 돼야 한다고 강조하며 이번 포럼을 계기로 청년 기업가들의 대화와 협력이 강화되길 바란다고 말했습니다. 이번 포럼은 양국 경제 협력의 새로운 장을 여는 계기가 될 것으로 기대됩니다





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