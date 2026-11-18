이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 2026년 11월 18일 선전에서 회담을 갖고 한중 FTA 서비스 및 투자 협상 타결을 선언했다. 이는 한류 제한 완화와 AI 협력 등으로 이어질 전망이다.

이재명 대통령 과 시진핑 중국 국가주석 이 2026년 11월 18일 중국 선전 치린산장에서 정상회담을 갖고 양국 관계 강화의 새로운 기틀을 마련했다. 양 정상은 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간 중 진행된 이 자리에서 경제 협력 심화와 한반도 평화 정세 논의 등 폭넓은 안건을 다루었다.

한중 FTA 협상 타결 선언과 기업 진출 기대

한중 FTA 서비스 및 투자 협상의 타결 선언이 공식적으로 발표되며, 양국 간 경제 협력의 구체적 행보가 시작된다. 위성락 국가안보실장의 서면 브리핑에 따르면, 이재명 대통령은 이 협상 타결을 계기로 양국 기업들의 상호 진출이 더욱 활발해지도록 함께 노력하자고 제안했다.

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이와 함께 시진핑 중국 국가주석은 중국이 한국과 함께 인적 왕래를 지속 촉진할 의향이 있다고 밝혔다. 시 주석은 순서에 따라 점진적이고 건강한 문화 교류를 전개하겠다는 뜻을 신화통신을 통해 전했다.

한한령 완화 기대감과 문화 교류의 진전

서비스 분야 FTA 협정 타결 공식화는 중국의 한한령 해지에 대한 긍정적 신호로 해석된다. 일각에서는 한류 콘텐츠에 대한 제한이 크게 완화되었다는 점에서 문화 교류의 벽이 낮아질 것으로 전망하며 촉각을 곤두세우고 있다.

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시 주석의 발언은 단순한 경제적 협력을 넘어, 양국 간 문화적 유대와 신뢰 구축을 위한 적극적인 의지를 나타내는 것으로 평가된다. 이는 과거 제한적이었던 한중 문화 교류가 보다 자유롭고 개방적인 방향으로 전환될 수 있음을 시사한다.

한반도 정세 및 서해 문제 논의와 북중 관계

이재명 대통령은 한반도 문제가 한국의 사활적 이익이라고 강조하며, 남북 간 긴장 완화와 평화공존 실현을 위한 한국 정부의 노력을 설명했다. 동시에 이 사안과 관련된 중국 측의 건설적인 역할을 요청했다.

이에 시진핑 중국 국가주석은 최근 북중 관계 동향을 설명하며, 북미 대화 등 한반도 긴장 완화를 위한 다양한 노력을 지지한다는 입장을 밝혔다. 두 정상은 북미 간 대화 재개와 같은 외교적 노력을 통해 한반도 평화 프로세스를 가속화해야 한다는 데 인식을 공유했다.

서해 잠정조치수역 문제와 AI 기술 협력 강화

서해 한중 잠정조치수역(PM) 내 중국의 무단 구조물 설치 문제는 여전히 양국 간 껄끄러운 외교 현안으로 남았다. 이 문제는 한한령 문제와 함께 한중 관계의 주요 쟁점으로 거론되며, 향후 해결을 위한 지속적인 대화가 필요하다는 지적이 나온다.

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시진핑 중국 국가주석은 한중 양국이 인공지능(AI)을 포함한 첨단 산업과 무역 분야에서 협력을 강화해야 한다고 강조했다. 양국은 거시 정책 협조를 통해 AI 등 신흥 과학기술 산업 협력 생태계를 육성하고 발전의 기회를 함께 누려야 한다는 것이다.

또한 시 주석은 다자 협력을 한층 강화해 진정한 다자주의를 실천해야 한다고 덧붙였다. 그는 아시아·태평양 공동체와 아시아·태평양 자유무역지대 건설을 추진하며, 미국 중심의 국제 질서를 다극 질서로 대체하려는 중국의 움직임을 내비쳤다.