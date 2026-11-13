한중 외교장관 회담, 한반도 문제 및 경제협력 방안 논의

조현 외교부 장관과 왕이 중국 외교부장은 13일 베이징 회담에서 한반도 비핵화와 한중 전략적 협력 동반자 관계 강화를 주요 의제로 다루며 실질적 성과 창출을 약속했다.

조현 외교부 장관 은 13일 중국 베이징 댜오위타이 국빈관에서 왕이 중국 외교부 장관 과 3시간에 걸친 외교장관회담을 진행했다. 이 자리에서 양국 수장은 한반도 평화 안정이 한중 양국의 공동 이익임을 재확인하고, 중국의 건설적 역할을 적극 당부하며 한중 관계 발전 방안을 심도 있게 논의했다.

한반도 평화 안정을 위한 중국 협력 촉구

조 장관은 회담 초반 발언을 통해 한반도 문제가 대한민국의 사활적 이익이며, 지역의 평화와 안정은 한중 양국 모두에게 공통된 이익이라고 강조했다. 그는 북한의 대화 복귀를 포함한 한반도 문제 해결을 위해 중국 정부의 지속적인 관심과 역할을 요청했다.

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특히 조 장관은 중국 측이 과거 서울 회담에서 밝혔던 한반도 문제에 대한 입장이 연속적이고 안정적임을 인정하며, 양국 간 전략적 소통을 강화하여 한반도 정세 진전에 기여할 것을 기대한다고 밝혔다. 왕 부장은 이러한 조 장관의제안에 대해 동의하며, 상호 신뢰 증진과 실질적 협력 확대가 양국 모두에 올바른 선택임을 강조했다.

한중 전략적 협력 동반자 관계 심화 및 실무 논의

양국 외교장관은 작년과 올해 정상의 상호 국빈방문이 한중 관계 전면 복원의 흐름으로 구체적 성과로 나타나고 있음을 긍정적으로 평가했다. 다음 주 선전에서 개최되는 APEC 정상회의를 앞두고, 이재명 대통령의 방문이 한중 전략적 협력 동반자 관계를 한 단계 더 성숙시키는 중요한 계기가 될 수 있도록 준비해 나가기로 했다.

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왕 부장은 한국이 중국의 APEC 개최 준비에 적극적으로 참여하고 기여한 점을 높이 평가했으며, 선전 정상회의가 양국 관계에 새로운 동력을 제공할 것으로 기대한다고 밝혔다. 이어 두 정상 간 우정과 신뢰의 이야기가 경주에서 시작되어 베이징을 거쳐 선전으로 이어지면서, 한중 관계가 더욱 돈독해지기를 희망한다고 덧붙였다.

경제 협력 및 인적 교류 확대 방안 모색

한중 간 교역량이 40% 이상 증가하는 등 경제 협력의 긍정적 흐름을 반영하여, 양국 장은 한중 자유무역협정(FTA) 서비스 및 투자 협상의 진전을 통해 양국의 수평적·호혜적 경제협력 기반을 강화해 나가기로 했다. 이는 내년 한중 수교 35주년을 맞아 양국 국민이 체감할 수 있는 실질적 성과를 지속 창출하기 위한 구체적 방안이다.

조 장관은 올해 한중 인적 교류가 1천만 명을 돌파할 것으로 예상되며, 이러한 활발한 국민 간 교류를 바탕으로 우호정서를 더욱 증진해 나가자고 제안했다. 두 장관은 양국 관계 발전에 잠재적 걸림돌이 될 수 있는 사안들을 세심하게 관리하며, 고위급 접촉을 준비하는 것이 매우 필요하다는 데 공감대를 형성했다.

내년 수교 기념 및 선전 APEC 정상회의 대비

양국 수장은 내년 한중 수교 35주년을 계기로 전략적 협력 동반자 관계를 올바른 궤도로 발전시켜 나가기 위해 함께 노력해야 한다는 데 뜻을 같이했다. 이를 위해 인적교류 확대와 함께 실질적 협력 사업을 지속적으로 발굴하고 추진해 나가기로 했다.

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한중 외교장관회담 이후 양측은 다음 주 선전에서의 APEC 정상회의를 성공적으로 개최하기 위한 마지막 준비에 들어갔다. 이 회담을 통해确立된 소통 채널과 협력 방향은 한중 관계의 안정성과 지속가능성을 높이는 중요한 이정표가 될 것으로 보인다.