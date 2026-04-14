한전 강릉 신사옥 ZEB 1등급 건설: 에너지 자립 건물 시대를 열다

한국전력공사(한전)가 강원도 강릉에 신축하는 사옥을 ZEB 1등급으로 건설하며 에너지 자립 건물 시대를 선도합니다. 창호형 태양광, 탠덤 셀 등 차세대 기술을 집약하여 에너지 효율을 극대화하고, 민간 기업들도 ZEB 기술 개발에 적극적으로 참여하며 히트펌프 시장도 급성장하는 추세입니다.

에너지 효율 을 극대화하는 제로에너지빌딩 ( ZEB )과 열을 이동시키는 히트펌프 기술이 건설 업계의 새로운 화두로 떠오르고 있습니다. 특히, 건물 내에서 에너지를 자체 생산하고 소비량을 '0'으로 만드는 ZEB 기술은 공공기관과 민간 기업을 중심으로 활발하게 도입되고 있으며, 정부의 적극적인 연구개발(R&D) 지원을 통해 더욱 발전할 것으로 기대됩니다.

한국전력공사(한전)는 강원도 강릉에 신축하는 사옥을 ZEB 1등급으로 건설하여 이 분야의 선두 주자로 나설 계획입니다. 연면적 1만 6471㎡ 규모의 한전 강원본부 신사옥은 국내 최초로 1만 5000㎡ 이상 대형 업무시설에 ZEB 1등급을 적용하는 사례가 될 것입니다. 이를 위해 한전은 유리창호형(BIPV) 페로브스카이트 등 차세대 태양광 기술을 집약하여 에너지 신기술 테스트베드로 활용할 계획입니다. BIPV는 창문 유리 자체가 발전기 역할을 하는 기술이며, 페로브스카이트는 기존 태양광용 실리콘 웨이퍼보다 훨씬 얇아 전력 생산 효율을 높이는 차세대 소재입니다.

또한, 한전은 초고효율 태양광 패널인 탠덤(적층) 셀과 수소연료전지 등 신기술 도입을 통해 에너지 자립률을 극대화할 계획입니다. 탠덤 셀은 페로브스카이트와 실리콘 소재를 적층하여 발전 효율을 40%까지 끌어올릴 수 있는 기술입니다.

ZEB 기술 개발은 공공기관뿐만 아니라 민간 기업에서도 활발하게 진행되고 있습니다. GS건설은 에너지 절약형 조명을 자사 아파트에 적용하고 있으며, 롯데건설은 외벽 부착형 태양광 시스템을 개발하고 있습니다. 포스코이앤씨는 단열, 창호 성능 개선 및 태양광 설비를 통해 가구당 에너지 소비를 최대 35% 절감하고 자립률을 높이는 기술을 추진하고 있으며, 현대건설은 인공지능(AI) 기반 시스템을 활용하여 국내 최초로 고층형 ZEB 인증을 획득했습니다. 이러한 민간 기업들의 적극적인 노력은 ZEB 기술의 다양성과 경쟁력을 강화하는 데 기여하고 있습니다.

ZEB 기술과 함께 주목받는 것은 히트펌프 기술입니다. 히트펌프는 공기열, 지열, 수열 등을 활용하여 난방과 온수를 공급하는 시스템으로, 초기 설치 비용은 높지만 재생에너지를 활용한 전기로 가동하여 탄소 배출을 줄일 수 있다는 장점이 있습니다. 특히, 탈탄소 정책이 강화되면서 히트펌프 시장은 급성장하고 있으며, 삼성전자와 LG전자는 이 분야를 핵심 신사업으로 육성하며 글로벌 시장 진출을 가속화하고 있습니다.

삼성전자는 영국 콘월 지역의 1500가구 규모 주거단지 재개발 프로젝트에 고효율 히트펌프 공조 솔루션을 대량 공급하며, LG전자는 네덜란드 에인트호번 지역의 157가구 주거단지에 히트펌프를 공급하는 프로젝트를 수주했습니다. 글로벌 시장조사업체 MMR 스태티스틱스에 따르면 HVAC(냉난방공조)용 히트펌프 시장은 2032년 1745억6000만 달러(약 260조 원) 규모로 성장할 전망입니다. 이는 지난해 963억 6000만 달러(약 143조 원)에서 연평균 9% 성장하는 긍정적인 흐름입니다.

이처럼 ZEB와 히트펌프 기술은 건설 업계의 지속 가능한 발전을 이끌 핵심 동력으로 자리 잡고 있습니다. 정부의 적극적인 R&D 지원과 기업들의 지속적인 투자를 통해 에너지 효율을 극대화하고 탄소 배출을 줄이는 친환경 건축 기술은 더욱 발전할 것이며, 이는 지속 가능한 미래를 위한 중요한 발걸음이 될 것입니다





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ZEB 제로에너지빌딩 히트펌프 태양광 에너지 효율

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