한일 의원연맹이 도쿄에서 합동총회를 개최한다. 북한 안보 협력과 AI·반도체 등 첨단 기술 협력 방안이 주요 의제로 다뤄져 양국 관계 및 정책 방향에 주목된다.

주호영 한일의원연맹 회장(국회의원)이 이끄는 한국 대표단과 다케다 료타 일한의원연맹 회장이 주도하는 일본 대표단이 만나 대화의 장을 연다.

양국 의회 대표들의 이번 만남은 한일 관계의 정상화와 실질적인 협력 강화를 위한 핵심 행보로 평가받는다.

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도쿄서 열린 한일 의원연맹 합동총회

제45차 한일·일한의원연맹 합동총회가 9일 오전 11시 일본 도쿄 중의원 제1의원회관에서 개최되었다.

이 행사는 매년 한국과 일본 양국을 오가며 열리는 정기 외교·의원 네트워크 행사로, 지난해 서울 국회의원회관에서 열린 바 있다.

한국 측에서는 주호영 회장을 포함한 한일의원연맹 대표단 30여 명이 참석하여 의정교류를 이어갔다.

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일본 측에서는 다케다 료타 중의원 의장을 포함한 일한의원연맹 대표단 90명가량이 함께하여 다층적인 대화가 이루어질 전망이다.

국회의장·총리·총리 축사 단골 인사

개회식에는 양국 고위 공직자들의 축사가 대독되거나 직접 참석하여 참석자들과 소통한다.

한국 측에서는 조정식 국회의장과 한성숙 국무총리의 축사가 대독될 예정이다.

일본 측에서는 다카이치 사나에 총리를 비롯하여 모리 에이스케 중의원 의장과 세키구치 마사카즈 참의원 의장이 축사를 진행한다.

주호영 의원은 9일 일본 도쿄 총리 관저를 방문하여 다카이치 사나에 일본 총리를 예방하고 기념 촬영을 하며 외교적 공조를 확인하기도 했다.

북한 위협 대응과 안보 협력 논의

안보외교위원회 의제로는 북한의 핵·미사일 고도화 및 군사력 증강에 대한 공동 대응 방안이 심도 있게 논의된다.

특히 북한의 민간인 납치 문제 해결을 위한 한일 협력 방안도 주요 안건으로 다뤄져 실질적인 성과 도출이 기대된다.

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양국 의원은 북한에 의한 인권 침해와 지역 불안정 요인에 대해 공동 경계심을 높이고 협력 체계를 강화하기로 의지를 다졌다.

첨단 산업과 AI 협력 방안 모색

경제과학기술위원회에서는 인공지능과 반도체 등 디지털 분야의 한일 협력 방안이 핵심 의제로 채택되었다.

데이터센터 전략 인프라 구축 및 첨단 산업 경쟁력 강화를 위한 구체적인 협력 모델이 제시될 전망이다.

디지털 전환 시대에 양국 기업 및 연구 기관 간 기술 교류와 규제 협력을 촉진하기 위한 로드맵이 논의된다.

이재명 대통령과의 접견 및 의회 네트워크

이전인 2026년 6월 26일, 이재명 대통령은 청와대에서 다케다 료타 일한의원연맹 회장과 접견하며 관계 증진의 발판을 마련했다.

이 자리에는 주호영 한일의원연맹 회장, 이나다 도모미 상임간사, 마에하라 세이지 부회장, 다케즈메 히토시 의원, 민홍철 간사장이 함께하여 포괄적인 한일 협력 방향을 논의한 바 있다.

의원 연맹을 통한 교류는 정부 차원의 외교를 보완하며, 미래 세대를 위한 한일 협력의 지속 가능성을 높이는 중요한 축으로 자리 잡고 있다.