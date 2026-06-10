한일 인구 위기 극복을 위한 상생 로드맵과 일본 실패학의 교훈

한반도미래인구연구원이 주최한 세미나를 통해 한국과 일본의 저출산 및 고령화 위기를 진단하고, 단순한 예산 지원을 넘어 사회 구조적 변화와 스마트 축소 전략이 필요함을 분석함.

지난 10일 서울 강남 포스코센터 아트홀에서 개최된 한반도미래인구연구원의 '2026 제2차 인구 2.1 세미나'는 한국과 일본 양국이 마주한 인구 소멸의 위기를 냉철하게 진단하고 생존을 위한 상생의 길을 모색하는 자리였다.

세미나의 공식 명칭은 '소멸하는 한·일 양국의 마지막 생존 전략: 인구 위기 극복을 위한 상생 로드맵을 찾다'라는 다소 긴 제목이었으나, 현장에서 오간 핵심 질문은 매우 단순하고도 뼈아팠다. 그것은 바로 '일본은 왜 오랜 시간 준비했음에도 인구 감소를 막지 못했는가'와 '한국은 그 실패의 경로를 얼마나 정확히 이해하고 있는가'였다. 발표 자료에 나타난 수치들은 참혹했다. 한국의 2025년 잠정 합계출산율은 0.80명으로 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 유일하게 0명대를 기록하고 있으며, 일본 역시 2025년 출생아 수가 약 67만 명, 합계출산율 1.14명으로 계속해서 하락하는 추세다.

특히 일본의 65세 이상 인구 비중이 30%에 육박하면서 두 나라 모두 단순히 아이가 줄어든다는 현상을 넘어 사회 시스템 전체의 붕괴라는 실존적 위기에 직면했음이 확인되었다. 이날 세미나의 가장 핵심적인 통찰은 예산 투입이라는 양적 접근의 한계를 지적한 점에 있었다. 일본은 그동안 아동수당 확대, 보육 시설 확충, 육아휴직 제도 개선 등 막대한 예산을 쏟아부었지만, 정작 청년들이 체감하는 삶의 조건인 일자리의 질, 주거 비용, 장시간 노동 문화, 그리고 성별 역할 분담의 불균형은 해결하지 못했다. 기조발제를 맡은 미무라 아키오 일본제철 명예회장은 이를 '경로의존성'의 덫이라고 표현했다.

이미 고착화된 일터의 문화와 가족관, 그리고 극심한 수도권 집중 구조가 정부의 정책을 기존의 틀 안으로 끌어당겨 실질적인 변화를 가로막았다는 분석이다. 즉, 출산율은 정책 홍보 문구가 아니라 매일의 구체적인 생활 조건에 반응하는 것이며, 현금 지원만으로는 불안정한 미래를 걱정하는 청년들의 마음을 돌릴 수 없다는 것이 일본 실패학이 한국에 주는 첫 번째 경고였다.

미무라 회장이 이끄는 '미래를 선택하는 회의'는 2100년 일본 인구를 8천만 명 규모로 안정시키겠다는 '인구비전 2100'을 통해, 청년 소득 증대와 맞벌이 환경 조성이라는 속도 조절 전략과 더불어, 인구가 줄어든 상태에서도 성장력을 유지할 수 있는 다양성 확보 전략을 병행해야 한다고 제안했다. 세미나에 참여한 여러 전문가 역시 구체적인 병목 지점을 짚어냈다. 야마사키 시로 전 인구전략회의 실무간사는 위기의식이 사회 전체로 공유되지 않아 부처별 사업이 파편화되어 흐르는 점을 지적하며 총리 직속의 강력한 추진 체계를 강조했다.

마스다 히로야 전 총무상은 인구 감소를 늦추는 노력과 동시에 감소한 사회에 적응하는 정책을 병행하는 투트랙 전략의 중요성을 역설했으며, 청년 세대가 단순한 정책 대상이 아닌 선택의 주체가 되어야 한다고 덧붙였다. 또한 오키나 유리 일본총합연구소 시니어펠로는 데이터에 근거한 논의의 장이 부족했음을 지적하며, 줄어드는 인구를 어떻게 수용하고 어떤 새로운 삶의 조건을 만들 것인지에 대한 사회적 합의가 필요하다고 말했다.

고바야시 미아이 공동대표는 중앙 정부의 정확한 제안만으로는 실행 역량이 부족한 지방 현장을 움직일 수 없다는 점을 고백하며, 한국의 지방 소멸 대응 정책에도 시사하는 바가 크다고 언급했다. 정현숙 교수는 저출산을 개인의 선택이 아닌 경제 기반의 붕괴 결과로 보고, 비정규직의 정규직 전환과 동일노동 동일임금 실현 등 일자리의 질적 개선이 가족 형성의 전제 조건임을 강조했다. 이제 논의의 방향은 단순한 출산율 반등을 넘어 '스마트 축소'와 '관계인구'라는 현실적인 생존 전략으로 옮겨가야 한다.

스마트 축소란 무조건적인 유지나 확장이 아니라, 인구가 줄어드는 현실을 인정하고 의료, 교육, 행정 인프라를 거점 중심으로 효율적으로 재편하는 전략이다. 모든 지역의 모든 시설을 유지하려는 욕심이 결국 모든 곳의 부실로 이어진다는 교훈을 담고 있다. 또한 주민등록상 거주자는 아니더라도 특정 지역과 지속적으로 관계를 맺는 '관계인구'를 확대함으로써 지방의 활력을 유지하는 방안이 제시되었다. 한국은 일본보다 수도권 집중 현상이 훨씬 심하고 인구 감소 속도가 빠르기 때문에, 귀농·귀촌이나 워케이션 같은 단편적 이벤트가 아니라 주거, 의료, 교육이 통합된 생존 모델을 구축하는 것이 시급하다.

김진표 전 국회의장은 인구 문제를 선거용 공약이 아닌 장기 국가 의제로 다루기 위해 부총리급 인구전략기획부 신설과 재외동포 복수국적 허용 연령 하향 등을 제안했으며, 이철희 교수는 출생아 감소를 고용, 주거, 교육 등 사회 전반의 개혁과 연결해 풀어야 한다고 진단했다. 결국 한일 양국의 인구 위기 극복을 위해서는 서로의 실패 데이터를 투명하게 공유하고 강점을 결합하는 실무적 협력이 필요하다. 일본의 고령자 돌봄 로봇 운영 경험과 한국의 우수한 디지털 행정 및 의료 IT 인프라를 결합한다면, 지방 돌봄 체계나 원격 의료 보조 분야에서 새로운 돌파구를 찾을 수 있을 것이다.

이번 세미나에서 확인한 일본의 고백은 차가웠지만, 그 차가움은 한국이 같은 시행착오를 반복하지 않게 하는 예방주사가 될 수 있다. 인구 위기는 아이를 낳으라는 호소문으로는 해결되지 않는다. 청년들이 내일을 계산할 수 있는 안정적인 사회, 아이를 키우면서도 자신의 커리어와 삶이 무너지지 않는 일터, 그리고 인구가 줄어든 지방에서도 인간다운 존엄을 유지하며 살 수 있는 행정 체계가 갖춰질 때 비로소 희망이 보일 것이다. 실패학은 남의 불행을 비웃는 것이 아니라, 같은 길을 걷지 않기 위해 아픈 이름을 정확히 기록하고 배우는 과정이다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

저출산 인구위기 일본실패학 스마트축소 한일협력

United States Latest News, United States Headlines