한일 수교 60주년 학술회의, 유민 홍진기 선생의 외교적 유산 재조명

서울대에서 열린 현대일본학회 춘계학술회의는 해방 이후 초기 한일 회담에서 홍진기 선생이 수행한 역할과 그의 해방의 법리, 샌프란시스코 강화조약 제4조 b항 성안 기여, 평화통일 방안 등을 집중 조명했다.

서울대학교 국제대학원에서 열린 2026년 현대일본학회 춘계학술회의는 한일 수교 60주년을 맞아 해방 이후 초기 한일 회담 과정과 유민 홍진기 선생의 역할을 재조명하는 자리였다. 회의에서는 1953년 제3차 한일 회담 에서 일본 측 수석대표 구보타 간이치로가 식민 지배의 불법성을 부인하며 역청구권을 주장한 이른바 구보타 망언에 맞서 한국 측 대표로 나선 홍진기 선생의 활약이 집중적으로 논의되었다.

당시 홍 선생은 불과 36세의 나이에 해방의 법리를 내세워 일본의 논리를 조목조목 반박하였고, 이로 인해 회담이 중단되었으나 이승만 대통령은 한국 협상단을 격려하였다. 이후 일본은 1957년에 구보타 발언과 역청구권 주장을 철회하게 된다. 학술회의에서는 홍 선생의 이러한 외교적 성과가 단순한 협상 전략을 넘어 국제법적 차원에서 중요한 의미를 지닌다는 평가가 나왔다. 특히 홍 선생이 샌프란시스코 강화조약 제4조 b항을 성안하는 과정에서 주도적 역할을 한 점이 강조되었다.

이 조항은 미군정이 한반도에 남겨진 일본인의 재산을 몰수하여 한국 정부에 넘긴 조치를 승계하도록 하여, 이후 한일 청구권 협상에서 한국 측에 유리한 법적 근거를 제공하였다. 이원덕 국민대 교수는 이 조항이 없었다면 한일 간에 갑론을박이 벌어졌을 것이라며 홍 선생이 취약한 신생 대한민국의 살길을 열어 준 인물이라고 평가했다. 또한 박경민 국민대 교수는 홍 선생이 주창한 해방의 법리가 한국의 경제 주권을 설명하고 국제적 권리를 주장하는 외교 논리였다고 설명하면서, 이는 한국의 귀속재산 문제를 해방국가의 경제 주권 문제로 재구성한 것이라고 분석했다.

이러한 법리는 일본의 역청구권을 차단하고 한국의 주권적 처분을 확정한 외교·법리적 성과로 평가된다. 회의에서는 홍 선생의 통일 방안에 대한 논의도 이루어졌다. 이하경 중앙일보 대기자는 홍 선생이 마련한 한국 통일에 관한 14개 원칙이 건국 이후 처음으로 정리된 평화통일 방안이며, 이는 1954년 제네바 극동평화회의에서 서방 측 협상안으로 승인되어 한국이 국제사회에 제시한 첫 평화통일 방안이 되었다고 강조했다. 이 방안은 당파를 초월한 거국적 통일방안으로, 이후 민주당의 통일 방안에도 영향을 미쳤다.

한편 일본 학자들도 홍 선생의 역할에 대해 긍정적인 평가를 내놓았다. 와다 하루키 도쿄대 명예교수는 홍 선생의 목소리가 일본인의 의식을 고치기 위한 투쟁의 첫 불꽃이 되었다고 했고, 기미야 다다시 도쿄대 명예교수는 홍 선생이 해방의 법리를 통해 현실을 개척하는 새로운 논리를 제시했다고 분석했다. 이날 회의에는 전직 고위 관료와 전문가, 한일 대학생 120여 명이 참석하였으며, 유민홀에서 열린 기념행사에서는 홍 선생의 법조계 기여에 대한 논의도 이어졌다





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