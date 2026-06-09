한일 국민 80% 이상, 양국 정상 관계 개선 필요성 공감...역대 최고 수준의 관계 호감도

한국일보와 요미우리신문 공동 조사에서 한일 관계를 '좋다'고 평가하는 국민 비율이 한국과 일본 모두 역대 최고치를 기록했으며, 양국 정상이 관계를 더욱 깊게 발전시켜야 한다는 응답도 80%에 달했다. 특히 한국 내 진보층의 대일 호감도가 보수층을 처음으로 넘어서는 등 반일 감정 완화 현상이 두드러졌다.

한국일보와 요미우리신문이 공동으로 실시한 여론조사 결과에 따르면 한일 양국 시민이 ' 한일관계 가 좋다'고 응답한 비율이 역대 최고치를 기록했다. 조사에 따르면 한국에서 현재 한일관계 가 '좋다'고 답한 비율은 66%로, 지난해 조사보다 11%포인트 상승하며 2년 연속 최고치를 나타냈다.

일본에서도 '좋다'는 응답이 65%를 기록한 것으로 알려졌다. 반면 '나쁘다'는 응답은 한국 25%, 일본 35%로 각각 전년 대비 하락했다. 흥미로운 점은 한국 내 정치 성향별 반응이다. 진보층의 대일 호감도가 69%로 보수층(63%)을 넘어섰다는 분석이 나왔다.

과거 진보층에서 강하게 나타나던 반일 감정이 완화된 것으로 풀이된다. 양국 정상 간 관계 개선 필요성에 대해서는 한국 80%, 일본 77%가 '더욱 돈독히 해야 한다'고 답해 압도적인 공감대가 형성됐다. 이는 자국 정상 지지 여부와 무관하게 높게 나타났다. 상호 신뢰도는 한국의 경우 지난해와 같은 41%가 신뢰한다고 답했고, 일본은 신뢰한다는 응답이 49%로 전년 대비 6%포인트 상승했다.

미래 중요 강대국으로 미국을 꼽은 응답자는 한국 58%, 일본 63%로 각각 전 조사보다 하락했는데, 이는 도널드 트럼프 미국 행정부의 압박 정책이 영향을 미친 것으로 보인다. 한미일 안보 연계 강화에는 한국 85%, 일본 81%가 찬성했지만, 한일 간 방위 협력 강화에는 한국 52%, 일본 59%만 동의해 온도 차를 보였다. 후쿠시마 원전 사고 이후 일본 8개 현 수산물 수입 금지 해제 문제에 대해 한국 응답자의 75%가 반대 입장을 나타내며 신중한 태도를 보였다. 한편 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리는 5월 19일 경북 안동 하회마을에서 만나 선유줄불놀이를 함께 관람하며 우호적 분위기를 조성했다. 양 정상은 환영 만찬에서 서로 선물을 교환하는 등 관계 개선을 위한 행보를 이어가고 있다





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한일관계 여론조사 이재명 대통령 다카이치 사나에 상호 신뢰도 방위 협력 후쿠시마 수산물

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