한일 경제공동체 구축, 1조 달러 시너지 기대감

최태원 회장 등 주요 인사들이 참석한 2026 미래경제포럼에서 한일 경제공동체 필요성이 강조되며, AI 협력과 안보 협력을 통한 1조 달러 이상의 경제적 시너지 창출 방안이 제시되었다.

연합뉴스 황대일 대표이사 사장은 3일 서울 중구 롯데호텔서울에서 열린 ' 2026 미래경제포럼'에서 개회사를 통해 한일 간 연대와 협력이 생존을 위한 필수 전략이라고 강조했다. 이번 포럼은 '분절화하는 글로벌 경제, 하나로 잇는 한일 시장'을 주제로 개최되었으며, 약 500명의 정부, 국회, 산업계, 학계 관계자가 참석하여 미래를 위한 경제 협력 방안을 모색했다.

한일 경제공동체 시너지 1조 달러 제안

최태원 대한상공회의소 회장 겸 SK그룹 회장은 한국과 일본이 AI와 반도체 등 경제 협력 분야에서 공동으로 노력할 경우, 최소 1조 달러(약 1,340조원) 이상의 시너지 효과를 낼 수 있다고 제안했다. 그는 양국이 공통의 비용 절감 전략을 통해 역내 경제 블록의 핵심축이 된다면, 거대한 시장과 강력한 대외 교섭력을 갖춘 세계 경제의 성장 엔진이 될 수 있다고 역설했다. 이러한 경제 공동체 구성은 다자무역체제 와해, 지역별 블록화, 보호무역주의 강화 등 급변하는 대외 환경에서 양국이 함께 대응하기 위한 핵심 축으로 자리 잡았다.

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황대일 사장은 기술 협력과 인적 교류가 미래 세대에게 더 큰 기회를 제공할 것이라며, 양국의 협력이 단순한 관계를 넘어 미래 세대에게 긍정적인 영향을 미치는 토대가 되어야 한다고 덧붙였다. 이는 분절화되는 글로벌 경제 속에서 한일 두 나라가 함께 역동적인 성장 동력을 만들어내기 위한 구체적 비전을 제시한 것이다.

안보 협력과 AI 투자 확대 필요성

윤영관 아산정책연구원 이사장은 첫 세션 '미중 패권주의 속 한일 경쟁국에서 협력국으로'에서 한국과 일본이 북한의 안보 위협과 북·중·러 연대에 대응하기 위해 안보협력을 강화해야 한다고 주장했다. 특히 윤 이사장은 상호군수지원협정(ACSA) 체결을 서둘러야 한다고 주장하며, 안보 협력의 구체적 조치로 상호군수지원협정 체결 필요성을 언급했다. 이는 지역 안보 정세가 급변하는 가운데 한일이 상호 신뢰를 바탕으로 안보 영역에서도 긴밀하게連携해야 한다는 점을 시사한다.

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경제 규모 세계 4강인 한일이 '한일 경제공동체'를 구축해야 한다는 주장을 제시한 이세영 뤼튼테크놀로지스 대표는 두 나라가 대규모 투자를 통해 AI 스타트업을 육성해야 한다고 밝혔다. 이 대표는 구체적인 투자 방안으로 2030년까지 한일 양국의 AI 관련 정책자금 규모를 최소 400조원으로 확대할 구상을 내놨다. 이는 AI 기술 혁신이 우리의 삶과 미래를 근본적으로 바꾸고 있다는 인식 아래, 선제적 투자로 미래 산업 경쟁력을 확보해야 한다는 주문이다.

실증 사례와 정책 제도화 제안

이시구로 히로아키 일본 롯데홀딩스 글로벌전략본부장은 지난 7월 한일 롯데 식품사가 싱가포르에 합작법인을 설립해 아시아 시장을 공략하고 있다고 설명했다. 그는 롯데가 한일 롯데의 경험과 자원을 공유하는 원(Origin)롯데 전략을 통해 해외 사업의 지속적인 성장을 도모한다고 밝혔으며, 기업 차원의 실질적 협력이 이미 진행되고 있음을 시사했다. 이러한 기업의 성공 사례는 한일 경제공동체가 단순한 이상이 아닌, 현실에서 구현 가능한 경제 모델임을 보여준다.

양기호 성공회대 명예교수는 1965년 한일 국교정상화 이후 양국 관계를 되돌아보며, 김대중·오부치 공동선언 30주년(2028년)을 계기로 협력 심화를 위해 양국 정부와 민간이 함께 참여하는 특별위원회를 설치할 것을 제안했다. 이는 과거의 선언이 아니라, 향후 2028년을 전후로 제도적이고 지속적인 협력 메커니즘을 마련해야 한다는 구체적인 로드맵을 제시한 것이다.

하루키 이쿠미 세이가쿠인대학 교수는 저출산과 초고령화라는 공통의 사회 문제를 직면한 양국의 현실을 분석하고, 관련 기술과 노하우를 아시아 시장에 수출하는 등 협업 방안을 내놨다. 또한 임형주 용산문화재단 이사장은 2004년 일본 데뷔 이후 스무해 넘게 이어진 일본과 개인적인 인연을 들려주며, 한류 붐을 클래식과 크로스오버 장르로 넓힌 경험을 소개했다. 이번 행사는 국내외 언론 10여곳의 현장 취재와 사진전을 통해 한일 경제 협력의 중요성을 널리 알리는 계기가 되었다.