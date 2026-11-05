한인 3번째 연방의원 당선...민주당 중간선거 승리 후 트럼프 탄핵 공방 격화

데이브 민 의원을 포함한 한인계 연방 하원의원 3명 선출로 민주당이 승리했다. 트럼프 대통령은 패배 인정 거부, 민주당은 탄핵 준비 논의하며 정치적 공방이 본격화되고 있다.

한인 2세인 데이브 민 연방 하원의원이 재선에 성공하며 한국계 연방 하원의원 숫자는 총 3명으로 늘었다. 민주당 은 이번 중간선거에서 상하원 모두에서 다수당을 확보하며 정치적 영향력을 재확립했다. 반면 도널드 트럼프 전 대통령은 선거 결과에 불복하며 승리를 주장하는 등 격한 반응을 보였다.

데이브 민 의원 재선으로 한인계 하원의원 3명 형성

민주당의 데이브 민 의원은 캘리포니아주 47선거구에서 공화당의 제니 레이 르루 후보를 상대로 압승했다. AP 통신은 데이브 민 의원의 당선이 확실시된다고 보도했다. 이로써 데이브 민 의원은 민주당의 댄 고 의원과 메릴린 스트리클런드 의원과 함께 한국계 연방 하원의원 3명 체제를 완성했다. 이는 한국계 미국인이 미국 의회 내에서 입법 과정을 통해 목소리를 내는 물리적 기반을 확대한 사건이다.

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트럼프 전 대통령 패배 인정 거부와 공화당 내 분열

도널드 트럼프 전 대통령은 중간선거 다음날 기자들과 만나 자신에게 유리한 주장을 펼쳤다. 트럼프 전 대통령은 내 이름이 투표용지에 있었다면 승리했을 것이라고 반복 주장했다. 그는 28차례 지원 유세에서 자신을 향한 열기를 후보들에게 전달하지 못했다고 불만도 표시했다. 공화당 내부에서도 트럼프 전 대통령을 저격하는 목소리가 나왔다. 메인주 주지사 선거에서 패한 바비 찰스 후보는 트럼프 전 대통령이 2년 뒤에 물러나기 때문에 미래를 낙관한다고 말했다.

네브래스카주 하원의원 선거에서 패배한 브링커 하딩 공화당 후보는 논평을 거부했다. 브링커 하딩 후보는 휘발윳값과 관세가 문제였다고 지적했다. 그는 트럼프 전 대통령의 이란 전쟁과 관세 정책을 패배 원인으로 지목했다. 또한 일부 백악관 참모들은 댄 케인 합참의장, 브래드 쿠퍼 미 중부사령관의 책임도 언급했다. 헤그세스 국방장관 교체 검토 여부는 명확하지 않다.

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민주당 상원 원내대표 척 슈머의 트럼프 비판과 탄핵 논의

척 슈머 상원 민주당 원내대표는 워싱턴DC에서 기자회견을 열었다. 그는 도널드 트럼프를 미국 역사상 가장 부패한 대통령이라고 규정했다. 척 슈머 원내대표는 조사를 시작할 것이라고 천명했다. 그는 하원이 트럼프 행정부가 소유한 자회사처럼 있던 시대는 끝났다고 말했다. 그는 통제불능 상태의 행정부를 견제하겠다고 강조했다.

도널드 트럼프 전 대통령은 민주당이 탄핵을 추진하면 민주당을 파멸시킬 것이라고 경고했다. 민주당 지도부는 상하원 모두를 휩쓴 직후 탄핵 추진에 대해 선을 그었다. 현재 민주당은 상원 의석 54석을 확보했다. 미시시피와 알래스카에서 2석을 추가해 56석이 되더라도 탄핵 가결 의석에는 모자란다. 공화당 의원의 이탈표 11표가 더 필요하다.

이란 전쟁 기대감과 금융시장 급락, 시장 반등

도널드 트럼프 전 대통령은 선거 기간 내내 이란전쟁이 곧 끝날 것이라고 반복했다. 그는 유가는 돌덩이처럼 뚝 떨어질 것이라 주장했다. 그는 지금의 상승은 치러야할 작은 대가에 불과하다고 말했다. 서부텍사스산원유, WTI 선물 가격은 8.29% 급락했다. 배럴당 가격은 88달러 12달러에 마감했다.

이란 전쟁이 끝날 거란 기대감에 시장이 급락했다. 척 슈머 민주당 상원 원내대표는 이란전쟁은 반드시 끝나야 한다고 말했다. S&P 500지수는 1.58% 상승했다. 나스닥 지수도 1.44% 올랐다. 이러한 시장 변동은 정치적 리스크와 자원 가격 변동성이 복합적으로 작용한 결과이다.