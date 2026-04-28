한의약 산업 도약 이끈 ‘맞춤형 기업지원 사업’ 성과 빛나

한국한의약진흥원, 한의약 제품개발 맞춤형 기업지원 사업 통해 14개 기업 선정 및 사업화 자금 지원. 바이오·디지털 헬스케어 융합 가속화 속 한의약 기술 고도화 및 시장 진출 기반 확대에 기여.

2026년 한의약 및 통합의약 국제산업박람회( K-MEX ) 현장에서 돋보이는 성과를 보여준 ‘ 한의약 제품개발 맞춤형 기업지원 사업’이 한의약 산업의 미래를 밝히고 있다. 한국 한의약 진흥원은 한의약 산업 전주기 지원체계 구축의 핵심 사업으로 이 공모전을 추진, 제약사 및 의료기기 제조사 등 총 14개 기업을 최종 선정했다.

이 사업은 단순한 기술 개발 지원을 넘어, 한의약 기반의 유망 기술이 실제 시장에서 성공적으로 자리 잡을 수 있도록 제품 개발 초기 단계부터 임상 및 실증 단계까지 전 과정을 아우르는 체계적인 지원을 제공하는 것을 목표로 한다. 특히 바이오 및 디지털 헬스케어 산업과의 융합이 빠르게 진행되는 시대적 흐름에 발맞춰, 한의약 분야의 기술 혁신과 시장 진출 기회 확대를 위한 전략적 투자를 집중하고 있다. 선정된 기업들은 한약제제, 한의융복합 제품, 한의약 활용 응용제품, 한의 의료기기 실증 등 다양한 분야에서 혁신적인 기술과 제품을 선보였다.

구체적으로 ㈜에이제이바이오, ㈜닥터비랩, ㈜파나큐라가 한약제제 분야에서 선정되었으며, ㈜힐링사운드와 메디케이시스템은 한의융복합 제품 개발을 통해 한의약의 새로운 가능성을 제시했다. 휴먼코스메틱(주), ㈜비앤씨글로벌, ㈜바이노텍, ㈜해담, 가람오브네이쳐, 하늘호수는 한의약 활용 응용제품 분야에서 뛰어난 기술력을 인정받았고, ㈜코르트, 오렌지메디칼㈜, ㈜정인적방연구소는 한의 의료기기 실증을 통해 한의약의 과학적 근거를 확보하고 의료 현장에서의 활용도를 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.

각 기업에게는 과제별로 5천만 원에서 최대 8천만 원의 사업화 자금이 지원되며, 이를 통해 임상시험, 시제품 고도화, 사용 적합성 평가, 지역 주력산업 연계 등 다각적인 지원이 이루어질 예정이다. 이러한 지원은 기업의 매출 증대와 신규 고용 창출로 이어져 한의약 산업 전반의 성장을 견인할 것으로 전망된다. 한국한의약진흥원은 2021년부터 꾸준히 한의약 기업 지원 사업을 추진해 왔으며, 특히 2025년에는 ‘한의약 제품개발 맞춤형 기업지원 사업’을 통해 단순한 개발 단계를 넘어 실제 사업화 단계로 진입하는 괄목할 만한 성과를 거두었다.

이미 일부 지원 기업들은 품목허가를 획득하거나 의료기기 등록을 완료하는 등 가시적인 성과를 창출하고 있으며, 국내외 유통망 확보 및 수출을 통해 글로벌 시장 진출에도 박차를 가하고 있다. 예를 들어, A사는 비만 및 치주질환 치료제의 액제 제형 개발을 완료하고 2025년 5월 품목허가를 획득했으며, B사는 휴대용 초음파 진단기기의 다기관 임상연구를 성공적으로 진행하고 있다. C사는 혈행 및 뇌 인지 개선제를 개발하여 국내외 온라인 유통망에 진입했으며, D사의 맞춤형 두피 케어 제품은 수출과 현지 판매에서 긍정적인 반응을 얻고 있다.

이러한 성공 사례들은 한의약이 전통 의학의 영역을 넘어 디지털 헬스케어, 의료기기, 기능성 제품 등 다양한 산업 분야로 확장될 수 있는 잠재력을 입증하는 중요한 증거로 평가된다. 한국한의약진흥원 산업성장지원센터 박태순 센터장은 “이번 지원사업을 통해 한의약 분야의 우수한 기술력을 보유한 기업들이 사업화에 성공하고 성장할 수 있도록 최선을 다할 것이며, 앞으로도 현장의 목소리를 반영한 실질적인 지원을 통해 한의약 산업 생태계 활성화에 기여하겠다”고 강조했다





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한의약 한국한의약진흥원 기업지원 제품개발 바이오 디지털헬스케어 K-MEX

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