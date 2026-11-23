한의사 엑스레이 사용 허용 의료법 개정안 심사를 앞두고 대한의사협회와 대한한의사협회가 치열한 논쟁을 벌이고 있다. 직역 갈등이 심화되는 가운데 국회의 결정이 주목된다.

한의사 에게 엑스레이 사용 권한을 부여하는 의료법 개정안 심사를 앞두고 대 한의사 협회와 대한 한의사 협회 간의 직역 갈등이 극에 달하고 있다. 23일 양측은 모두 국회의사당 정문 앞에서 각자의 입장을 피력하며 시위에 나섰다.

의협 "한의사 엑스레이 허용 불가"

대한의사협회는 23일 보도자료를 통해 해당 개정안이 의학 교육과 수련 과정을 거치지 않은 한의사에게 엑스레이 사용을 제도적으로 허용하는 것은 받아들일 수 없다고 밝혔다. 김충기 대한의사협회 정책이사는 국회 정문 앞에서 단식 농성과 1인 시위를 통해 강하게 반대 의사를 표현했다.

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의협은 개정안이 한의사를 진단용 방사선 발생장치 안전관리책임자에 포함하는 형태를 띠고 있지만, 이 지위는 장비의 설치와 운영을 전제로 한다고 지적한다. 따라서 이를 사용 권한과 별개로 해석하는 것은 법리적으로 모순이며, 결국 한의원의 엑스레이 설치와 사용을 합법화하는 통로가 될 우려가 크다고 판단한다.

또한 엑스레이 검사는 단순 촬영이 아닌, 촬영 필요성 판단부터 영상 판독 및 진단에 이르는 일련의 의료행위 전체를 포함한다고 강조한다. 의협은 현대 의학 체계와 장비를 진료에 활용하는 데에는 한의학이 부합하는 이론과 근거를 제시하지 못하고 있다고 주장했다.

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한의협 "국민 선택권 확대 시대적 과제"

대한한의사협회는 이에 대해 강하게 반박하며, 국민이 필요로 하는 의료서비스를 제공하고 의료 기술 발전에 발맞춰 진료 선택권을 확대하는 것이 국가와 국회의 필수적인 책무라고 선언했다. 윤성찬 대한한의사협회 회장은 같은 날 국회 정문 앞에서 개정안 통과를 촉구하는 1인 시위를 진행했다.

한의협은 한의사의 엑스레이 사용이 국민을 위해 반드시 필요한 시대적 과제라고 주장하며, recent 법적·사회적 논의가 새로운 국면에 접어들었다고 강조했다. 이들은 2022년 12월 대법원 전원합의체가 한의사의 초음파 진단기기 사용 인정한 판결과, 지난해 1월 엑스레이 방식 골밀도 측정기 사용 한의사에 대한 항소심 무죄 선고 등을 근거로 들었다.

윤성찬 회장은 국민의 건강과 진료 선택권을 위한 입법에 의사협회 등 일부 직역의 반대가 걸림돌로 작용하지 않기를 바란다고 전했다. 국회가 특정 직역의 이해관계가 아닌, 국민을 위해 소신과 용기를 갖고 결단하기를 기대한다고 밝혔다.

과거 거부된 법안, 국회 심의 재개

한의사 엑스레이 사용 허용을 내용으로 하는 의료법 개정안은 단순한 현안 차원을 넘어 오랜 기간 직역 갈등의 표적이 되어 왔다. 이 법안은 이미 2017년 제20대 국회와 2020년 제21대 국회에서도 발의되었으나, 매번 직역 간의 격렬한 마찰로 인해 통과되지 못하고 폐기된 바 있다.

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이번에도 양측의 주장은 극명하게 대비된다. 의료의 전문성과 안전을 강조하는 의사 측과, 전통 의학의 발전과 국민 접근성을 주장하는 한의사 측 간의 충돌은 국회 본회의 심사에서 어떻게 해소될지 주목된다. 양측의 1인 시위는 이러한 갈등의 현재적 모습을 단적으로 보여주는 상징적인 행동이다.