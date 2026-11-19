한국은행은 원화 10% 절상 시 가구당 연간 생활비 16만5천원 절감, 저소득층 소득 대비 절감율 3배 증가, 내수 기업 수익성 상승 효과 분석.

한국은행 은 원화가 10% 절상될 경우 가구당 연간 평균 16만5천원의 생활비가 절감된다고 추정했다. 이는 전체 연간 소비지출의 0.47%, 처분가능소득의 0.32%에 해당하는 규모이다. 19일 보도된 본 연구 결과는 원화 강세가 소비 구조와 물가 전가율에 미치는 영향을 부문별로 세분화한 분석이다.

저소득층 소득 대비 생활비 절감 효과

한은 조사국 이종웅 차장을 비롯한 연구진은 19일 '원화절상의 경제적 영향: 부문별 파급 차별화와 양극화 완화 가능성' 보고서를 통해 저소득 계층의 혜택이 상대적으로 크다고 밝혔다. 원화 10% 절상 시 소득 1분위(하위 20%) 가구의 연간 생활비 절감액은 8만8천원이다. 이는 5분위(상위 20%) 가구의 26만3천원보다 절대액수로는 적지만, 소득 대비 상대적 효과는 훨씬 크다.

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처분가능소득 대비 절감률을 보면 소득 1분위가 0.78%로 나타났다. 이는 동일 기간 5분위의 0.24%를 훨씬 웃도는 수치로, 저소득층의 생활비 부담 완화 효과가 뚜렷함을 시사한다. 한은은 이러한 소득 여건 개선이 민간소비 확대에 기여할 것으로 내다봤다.

내수 기업과 수출 기업의 수익성 차별

기업 부문에서 원화 절상은 내수 기업과 수출 기업에 서로 다른 영향을 미친다. 외감기업 미시자료 분석에 따르면, 원화 10% 절상 시 내수 기업의 영업이익률은 1.4%p, 투자율은 3.3%p, 매출 증가율은 7.4%p 각각 상승한다. 이는 수입 원자재와 중간재 가격 하락으로 인한 비용 절감과 가계 구매력 개선에 따른 수요 확대가 결합된 결과다.

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반면 수출 기업은 원화 강세로 환산 기준 수출단가가 하락하면서 수익성 압박을 받게 된다. 달러로 표시된 수출가격은 상당 기간 고정되어 있어 물량 감소는 제한적이지만, 달러 결제 비중이 80%에서 90%에 달하는 현행 구조상 원화 기준 채산성 악화 영향은 불가피하다.

저소득 자영업자와 IT 수출 구조 변화

보고서는 저소득 자영업자의 사업소득 개선 가능성을 부각했다. 저소득 자영업자는 음식점업과 육상운송업 등 식재료와 연료 비용 비중이 높은 내수 업종에 다수 포진해 있다. 원화 절상으로 인한 원가 절감 혜택을 상대적으로 크게 받을 수 있으며, 이는 궁극적으로 민간소비 확대로 이어질 전망이다.

한은은 최근 IT 수출이 성장을 주도하는 상황에서 원화 절상이 성장 성과의 편중을 완화하고 내수 기반을 넓히는 효과가 있을 것으로 평가했다. 다만 비IT 부문의 업황 개선이 지연될 경우, 기업들이 수입 원가 절감분을 수익성 회복에 우선 사용할 수 있어 환율의 물가 전가 효과는 약화될 수 있다.

과거 반도체 호황기와 비교한 정책 시사점

이번 분석은 최근 원화 절상 상황이 2010년대 중후반 반도체 호황기 당시와 유사한 조건을 보이고 있다고 판단했다. 한은 관계자는 이러한 유사성에 주목하며, 환율 변동이 경제 전반에 미치는 파급력을 정밀하게 모니터링하고 있다고 강조했다. 이는 단순한 환율 변동이 아닌 구조적 변화에 대응하기 위한 신중한 접근을 보여준다.

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내수 기반을 넓히는 과정에서 비IT 업종의 업황 회복 속도가 중요한 변수로 작용할 전망이다. 환율의 긍정적 효과가 소비와 투자로 원활하게 전가되려면 관련 부문의 경쟁력 회복이 병행되어야 한다. 한은은 향후 이런 미세한 구조적 변화에 지속적인 관심을 기울일 예정이다.