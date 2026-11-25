한국은행 통계에 따르면 10월 가계대출 금리가 5.02%로 상승하며 2년11개월 만에 5% 선을 넘었다. 은행권 주택담보대출 금리도 급등해 14년7개월 만의 최고치를 기록했다. 장기 금리 인하에도 단기 물가 상승이 지속되는 가운데, 서민 부담은 갈수록 커지고 있다.

한국은행 이 25일 공개한 '10월 금융기관 가중평균금리' 통계에 따르면, 은행권의 주택담보대출 금리가 급등하며 14년7개월 만에 최고치를 기록했다. 예금은행의 대출금리(신규취급액 기준)는 전월 4.57%에서 4.64%로 상승했고, 이는 단기 지표금리 상승에 따른 영향으로 분석된다. 특히 10월 가계대출 금리는 4.96%에서 5.02%로 올라 2023년 11월 이후 2년11개월 만에 5%를 돌파했다.

한은 기준금리 인상 여파와 금리 상승 메커니즘

한국은행이 7월과 8월에 연속으로 기준금리를 인상한 데 따른 여파가 주택담보대출금리에 명확하게 반영되었다. 한국은행 금융통화위원회는 26일 개최된 통화정책 방향 회의에서 추가 금리 인상을 고려할 것으로 금융시장에서 내다보고 있어, 단기적 금리 안정화는 어려울 전망이다. 이러한 거시경제적 통화 긴축 기조는 개인의 대출 비용 상승으로 직결되어 서민들의 가계 부채 부담을 가중시키는 핵심 요인으로 작용하고 있다.

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변동형 주담대 상승세와 고정형 대출 비중 확대

주택담보대출 중 변동형 금리 상승세가 두드러지며 전체 고정금리 대출 비중이 확대되고 있다. 10월 변동형 주택담보대출 금리는 4.76%에서 4.90%로 상승해 5개월 연속 상승세를 이어갔고, 고정형 금리 역시 5.11%에서 5.13%로 올라 13개월 연속 상승했다. 고정형에 비해 변동형 금리의 상승 폭이 더 컸기 때문에, 주담대 중 고정금리 대출 비중은 전월 대비 3.9%포인트 확대된 38.1%를 기록했다.

은행채 금리 역행 현상과 단기장기 금리 차이

한은 금융통계팀의 김성준 팀장은 고정형과 변동형 금리 상승 폭 차이에 대해, 고정형이 장기물인 은행채 5년물과, 변동형이 단기물에 연동되어 움직이는 경향이 있기 때문이라고 설명했다. 실제 9월 4.53%였던 은행채(AAA) 5년물 금리는 10월 4.34%로 하락한 반면, 3년물 금리는 3.32%에서 3.40%로 상승했다. 김 팀장은 11월 20일 현재도 단기물은 상승하고 장기물은 하락하는 흐름이 유지되고 있어 금리 분산 현상이 지속될 것으로 내다봤다.

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보증대출 증가와 기업대출 금리 동반 상승

전세자금 대출을 포함한 보증대출 금리도 상승세를 멈추지 않고 있다. 보증대출 금리는 전월 4.45%에서 4.56%로 올랐고, 이 중 전세자금대출은 4.57%에서 4.63%로 상승했다. 반면 일반신용대출 금리는 6.49%에서 6.43%로 내려 올해 6월 이후 5개월 만에 하락 전환했다. 기업대출 금리는 지표금리인 단기 시장금리 상승에 따라 대기업이 4.37%에서 4.45%로, 중소기업이 4.63%에서 4.65%로 각각 상승했다.

저축성 수신금리 상승과 비은행 금융기관 동향

대출 금리 상승과 맞물려 예금 금리도 함께 오르며 금융권의 수익성 구조 변화가 나타나고 있다. 10월 중 예금은행의 저축성 수신금리는 전월 대비 0.17%포인트 오른 3.62%로 집계되었다. 정기예금 중심의 순수저축성예금 금리는 3.39%에서 3.56%로 상승했고, 양도성예금증서 등 시장형 금융상품 금리도 3.69%에서 3.83%로 올랐다. 비은행금융기관 역시 1년 만기 정기예탁금 기준 수신금리가 0.05~0.09%포인트 상승하는 등 전체적인 금리 상승 흐름이 금융권 전반에 확산되고 있다.