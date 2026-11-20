한국은행 금융통화위원회가 기준금리 동결 여부를 확정한다. 상승세인 소비자물가와 강력한 경제 성장세를 반영해 금리 인상을 재개할지 시장이 주목하고 있다.

한국은행 은 오는 26일 서울 중구 본사에서 금융통화위원회 회의를 개최하여 11월 기준금리 결정안을 최종 확정할 예정이다. 신현송 한국은행 총재가 참석하는 이번 회의에서는 올해 하반기 물가 관리와 경제 성장세에 따른 통화정책 기조 변경 여부가 핵심 쟁점으로 부각되고 있다.

통화정책 전환과 금리 인상 재개 전망

한은 금통위는 올해 7월과 8월 두 달 연속 기준금리를 인상하여 연 3.00% 수준까지 끌어올린 뒤, 10월 회의에서 기준금리를 동결하며 긴축 속도를 조절했다. 올해 마지막이자 12회째가 되는 이번 회의에서는 통화 긴축 기조를 이어가며 금리 인상을 재개할 것이라는 것이 시장 참여자들의 대체적인 관측이다.

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시장의 이러한 기대감은 한국의 경제 펀더멘털이 예상보다 강하게 회복되고 있다는 분석에 기인한다. 특히 반도체 수출 호조세 등에 힘입어 올해 연간 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 3% 후반대에 달할 것으로 전망되면서, 통화정책 당국이 과도한 침체 우려보다 물가 안정을 우선시할 가능성이 높아졌다.

한편 소비자물가 상승률도 2% 후반대의 높은 수준을 유지하고 있어, 한은은 물가 목표치인 2% 안착을 위해 긴축 기조를 유지하거나 완화 속도를 늦출 필요성을 느끼고 있다. 이로 인해 금통위 위원들 사이에서 인플레이션 리스크에 대한 경계심이 지속되고 있으며, 기준금리 인상 재개 논리가 힘을 얻을 것으로 예상된다.

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수정 경제전망과 거시 지표 동향

한은 조사국은 금통위 회의와 같은 날인 26일 수정 경제전망을 통해 올해와 내년, 그리고 내후년의 실질 GDP 성장률과 소비자물가 상승률 전망치를 새로 발표할 계획이다. 최근 국제통화기금(IMF)과 한국개발연구원(KDI) 등 주요 국내외 경제 연구 기관들이 잇따라 한국의 연간 성장 전망치를 상향 조정함에 따라, 한은도 8월에 제시한 기존 전망치를 상당 폭 높일 것이란 예상이 지배적이다.

가계 경제 지표 역시 긍정적인 양상을 보이고 있다. 데이터처는 같은 날 올해 3분기 가구의 월평균 소득과 지출 현황을 담은 가계동향 조사 결과를 공개할 예정이다. 직전 분기인 2분기 기준 가구당 소득은 529만 5천원으로, 전년 동기 대비 4.5% 증가했으며, 월평균 소비지출 역시 293만 2천원으로 1년 전보다 3.4% 늘어났다.

또한 오는 25일에는 데이터처가 '9월 인구동향'을 발표하여 출생아 수, 혼인 및 이혼 건수, 사망자 수의 변화 추이를 내놓는다. 이는 인구 구조 변화가 장기적인 경제 성장에 미치는 영향을 파악하는 중요한 참고 자료가 될 뿐만 아니라, 향후 노동력 공급과 소비 시장 전망을 가늠하는 데에도 활용될 예정이다.

가상자산 규제 강화와 공공기관 지명

한편 디지털자산법 관련 논의도 주목할 만한 사안이다. 해당 법안은 스테이블코인 발행과 유통, 가상자산사업자 요건, 거래소 규제 등 기존 법체계에서 다뤄지지 않았던 영역을 제도권으로 편입하는 방대한 규모의 법안이다. 특히 그간 관심이 높았던 가상자산거래소 대주주의 소유 지분 규제, 스테이블코인 발행 요건, 그리고 가상자산 이용자 보호 방안 등이 어느 수준으로 구체화될지 시장이 예의주시하고 있다.

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이는 올 초 공공기관운영위원회(공운위)가 금융감독원의 공공기관 지정 결정을 '조건부 유보'한 데 따른 후속 조치의 성격이 강하다. 당시 공운위는 공공기관 지정을 유예하는 대신, 경영관리 전반에서 '공공기관 수준 이상'의 관리와 감독을 수행하겠다는 조건을 내걸었다.

이러한 조건부 결정은 금융 감독의 공백을 방지하면서도 금융당국의 유연한 대응을 허용하려는 의도로 해석된다. 향후 디지털자산 시장이 급성장함에 따라 체계적인 감독 체계 마련이 시급해진 만큼, 이번 법안 처리 과정에서 가상자산 산업의 건전한 성장과 소비자 보호 사이의 균형점이 어떻게 잡힐지가 주요 관심사이다.