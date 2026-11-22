한은 출신 전문가 4명 모두 11월 금통위에서 기준금리 0.25%p 인상을 예상했다. 지속되는 고물가와 반도체 호황이 추가 긴축을 주도하고 있다.

한국은행 출신 시장 전문가들이 오는 26일 개최될 한국은행 금융통화위원회 에서 기준금리 가 인상될 것이라고 전망했다. 고물가가 지속되고 있고 반도체 호황으로 경제 성장이 예상보다 강력하게 움직이고 있어 추가 긴축이 유력하다는 판단이다.

22일 매일경제가 실시한 전문가 설문조사 결과, 강태수 한국경제인협회 특임연구위원과 장민 한국금융연구원 선임연구위원, 박석길 JP모건 본부장, 박성욱 한국금융연구원 선임연구위원 등 4명 전체가 기준금리 0.25%포인트 인상을 예상했다.

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물가 안정 목표 상회…선제적 대응 예상

박석길 JP모건 본부장은 물가 상승 추세가 완전히 잡혔다고 보기에는 이르다고 판단했다. 그는 한 번 더 선제적인 대응을 할 것으로 예상된다고 밝혔다. 한은과 국제통화기금에서 근무한 경력을 바탕으로 한 이 같은 진단은 시장의 우려를 반영한다.

소비자물가 상승률은 10월 기준 2.8%로 전월의 2.9%보다 소폭 둔화했다. 그러나 식료품과 에너지를 제외한 근원물가 상승률은 2.8%로 전월과 동일한 수치를 기록했다.

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두 지표 모두 한국은행의 물가 안정 목표인 2%를 웃돌고 있다. 이는 물가 상승 압력이 지속되고 있음을 의미하며, 한국은행이 인플레이션에 신중하게 대응해야 할 필요성을 시사한다.

증시 불안보다 물가 고려…성장률 전망 상향

장민 한국금융연구원 선임연구위원은 주식시장이 불안정함에도 불구하고 한국은행이 주가보다는 물가 상황을 우선 고려할 가능성이 높다고 분석했다. 그는 한은이 금리를 인상할 확률이 더 높다고 말했다.

반도체 수출 호황에 힘입어 한국 경제가 높은 성장세를 이어가고 있는 점도 고려된다. 이는 금리 인상 부담을 덜어주는 요인으로 작용할 수 있다. 박성욱 한국금융연구원 선임연구위원은 한은이 성장률 전망치를 상당폭 높일 것으로 보인다.

그는 물가도 여전히 높은 수준을 유지하고 있다며, 금리 인상 기조를 이어갈 가능성이 크다고 내다봤다. 이는 경제 지표가 통화정책 결정에 중요한 변수로 작용함을 보여준다.

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경상수지 흑자 유동성 관리와 내수 부진 우려

향후 통화정책의 핵심 변수는 물가 상황과 반도체 경기 동향이다. 강태수 한국경제인협회 특임연구위원은 경상수지 흑자로 유입된 유동성이 물가를 자극하지 않도록 관리하는 것이 중요한 과제라고 강조했다.

다만 추가 금리 인상이 내수 부진을 악화시킬 수 있다는 우려도 제기된다. 가계부채 부담이 커질 가능성도 함께 존재한다. 이는 금리 인상의 부정적 영향력이 클 수 있음을 시사한다.

반도체 중심의 고성장이 체감 경기 개선으로 직접 이어지기는 어렵다는 지적도 나왔다. 강 특임연구위원은 민간 소비가 늘어나지 않고 반도체에만 열기가 집중되어 있다고 지적했다.

그는 한 분야가 성장을 이끌어가는 것은 위험하다고 말했다. 이는 경제 구조의 다양성 부재가 장기적인 성장에 방해가 될 수 있음을 보여준다.