한양대학교 AI 전환 맞춤교육 프로그램 5월 시작, 예비창업자들의 실전 역량 강화

한양대학교 RISE지산학협력단이 서울캠퍼스타운 사업의 일환으로 AX(AI 전환) 맞춤교육을 개설한다. 5월부터 시작되는 이 교육은 학생과 예비창업자들이 생성 AI 기술을 활용하여 창업 과정에서의 시간과 비용을 절감할 수 있도록 지원한다. 실습과 프로젝트 중심으로 구성된 4단계 교육 과정을 통해 AI 활용 역량을 갖춘 창업자 양성을 목표로 한다.

한양대학교 서울캠퍼스타운 사업에서 진행 중인 AX(AI 전환) 맞춤교육이 창업 생태계에 새로운 활력을 불어넣고 있다. 한양대학교 RISE지산학협력단이 서울캠퍼스타운 사업의 일환으로 운영하는 이번 교육은 ChatGPT를 중심으로 한 생성 AI 기술이 비즈니스 생태계의 패러다임을 변화시키는 현실에 대응하기 위해 마련되었다.

특히 인력과 자본이 상대적으로 부족한 학생, 예비 창업자, 초기 창업자들이 AI를 활용하여 아이디어 검증, 제품 개발, 마케팅 등 창업 과정의 시간과 비용을 효과적으로 줄일 수 있도록 지원하는 것이 이번 사업의 핵심 목표이다. 한양대 RISE지산학협력단은 이러한 필요성을 인식하고 창업 현장에서 직접 활용할 수 있는 AX-X(경험: eXperience) 과정을 마련하여 실제 창업자들의 니즈에 부응하고 있다. 이번 교육 프로그램은 AI 활용 경험이 부족한 초급 학습자도 참여할 수 있도록 수준별 과정으로 구성되어 있으며, 5월 9일부터 31일까지 주말마다 총 4개 과정으로 진행된다.

각 과정은 10시간씩 총 40시간의 교육으로 구성되어 있으며, 실습과 프로젝트 중심으로 설계된 것이 가장 큰 특징이다. 학습자들은 직접 프롬프트를 입력하고 결과물을 만들어내는 과정을 통해 창업 실무를 체득하도록 커리큘럼이 구성되었다. 주요 교육 과정으로는 누구나 가능한 AI 첫걸음(AX-I), 비즈니스 AI 입문(AX-II), AI 바이브 코딩 만들기(AX-III), 나만의 GPT 에이전트 만들기(AX-IV) 등이 있으며, 각 과정은 단계적으로 심화되는 구조로 설계되어 있다.

이러한 실습 중심의 교육 방식은 학습자들이 이론적 지식뿐만 아니라 실제 창업 현장에서 즉시 적용할 수 있는 실무 역량을 갖추도록 하는 데 중점을 두고 있다. 한양대학교의 캠퍼스타운 사업은 서울시 성과평가에서 최근 2년 연속 A+ 등급을 획득하며 높은 평가를 받고 있다. 또한 올해 서울캠퍼스타운 창업형 사업에 선정되어 향후 4년간 안정적으로 창업 지원 생태계를 구축하고 운영할 예정이다. 특히 한양대는 지리적 이점을 최대한 활용하여 서울숲, 성수, 왕십리 등 수도권 스타트업이 밀집된 지역과 유기적으로 연계함으로써 학생들이 실전 경험을 쌓을 수 있는 환경을 제공하고 있다.

이를 통해 교육을 받은 예비창업자들이 실제 창업 생태계에 쉽게 진입할 수 있도록 하는 체계적인 지원 구조를 마련한 것이다. AI 창업 교육 파트너인 백필호 한국디지털융합진흥원 이사는 한양대학교가 창업 인프라와 현장 중심의 지원 역량을 갖춘 국내 최고의 창업 대학이라고 평가하며, 이번 교육이 예비창업자들의 AI 실전 역량을 높이고 지역 창업 생태계에 새로운 활력을 줄 것으로 기대한다고 표현했다. 강영종 RISE지산학협력단장은 이번 교육이 단순한 AI 이론 교육을 넘어 AI를 활용하면서 창업 실무 전반을 익히는 실전형 과정이라고 강조했다.

그는 앞으로도 디지털 신기술을 통해 혁신적인 아이디어를 빠르게 실현하고 성공적인 창업으로 이어질 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다는 의지를 표명했다. 이번 AX 맞춤교육은 서울시 소재 대학생 및 일반인이라면 누구나 참여할 수 있으며, 신청은 각 회차별 교육 시작 사흘 전까지 한양대학교 창업지원단 홈페이지를 통해 진행된다. 이러한 개방적인 참여 구조는 더 많은 예비창업자들이 최신 AI 기술을 학습할 수 있도록 하는 한양대학교의 사회적 책임 실현이라고 볼 수 있다. 창업을 꿈꾸는 모든 사람들에게 열려 있는 이번 교육이 서울의 창업 생태계를 더욱 활발하게 만드는 계기가 될 것으로 예상된다





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