한국수력원자력과 대우건설의 원전 시공사 교체 갈등이 체코 두코바니 원전 사업 일정에 불확실성을 높이고 있습니다. 산업부와 한수원의 긴급 대응책과 향후 전망을 살펴봅니다.

한국수력원자력 (한수원)과 대우건설 컨소시엄 간 시공비 분쟁으로 인한 계약 해지가 공식화되며, 27조 원 규모의 체코 두코바니 신규 원전 2기 사업에 변수가 생겼습니다. 한수원은 지난달 29일 대우건설 및 두산에너빌리티와의 시공계약 협상을 종료하고, 신규 시공사 선정 절차에 돌입했습니다. 이는 후발주자인 한국이 원전 강국 프랑스를 제치고 선정된 지 2년여 만의 초유의 사건으로, 체코의 에너지 안보와 한국 원전산업의 신뢰도에 직격탄이 될 수 있다는 우려를 자아내고 있습니다.

한수원과 대우건설의 시공비 갈등과 계약 해지 배경

한수원과 대우건설 간 갈등의 핵심은 시공비 격차입니다. 지난해 6월 체코 발주처와 본계약을 맺은 이후 15개월 동안 91차례에 걸쳐 협의를 이어왔지만, 공사비와 계약 조건을 둘러싼 이견을 좁히지 못했습니다. 양측 간 공사비 관련 이견은 1조 원을 훌쩍 넘은 것으로 전해지며, 정확한 공식 금액은 제시되지 않았으나 한수원 측은 총사업비 27조 원 중 약 30%인 8조 원 내외에서 시공비를 책정할 계획이었습니다. 이는 과거 UAE 바라카 원전 건설 당시 현대건설과 삼성물산의 시공계약 규모 합계 약 7조 5,000억 원에 준하는 수준으로, 한수원 내부에서 암묵적인 기준점으로 삼아온 금액입니다.

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반면 대우건설 측은 한수원의 기대치보다 훨씬 높은 금액을 제시한 것으로 알려졌습니다. 한수원 측은 주기기 및 설계비 등 복수 비용이 추가로 발생함에 따라 총사업비 비율 관리를 중요시해 왔지만, 대우건설은 이를 넘어서는 조건을 요구하며 협상이 깨졌습니다. 이에 한수원은 대우건설이 지나치게 공사비를 높게 측정하고 있다고 판단하고 계약을 종결한 것으로 보입니다.

체코의 선택과 K-원전 경쟁력 재평가의 필요성

체코가 한국을 선택한 배경에는 단순한 가격 경쟁력 이상의 의미가 담겨 있습니다. 1968년 소련의 체코슬로바키아 침공 때부터 이어져 온 '프라하의 봄' 정신은 강대국의 논리에 무조건 순응하지 않고 자신들의 길을 추구한다는 정체성으로 이어졌습니다. 체코는 입찰 과정에서 중국 국영 원전기업 CGN과 러시아 로사톰을 안보상 이유로 배제했고, 프랑스전력공사(EDF)와 한수원 간의 입찰가 차이가 크지 않았음에도 서방 세계와 함께하려는 의지가 한국 승리로 이어졌습니다. 특히 EDF가 중국 장비 업체와 협력해 납품 단가를 낮추려 했던 과정에서, 발주처인 체코 측은 한국에 더 큰 호감을 가졌던 것으로 확인됩니다.

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그러나 시공사 교체 소식이 전해지자 체코 내에서는 우려의 목소리가 나오고 있습니다. 체코 에너지협회와 건설기업협회는 지난 6일 공동성명을 통해 시공사 교체에 따른 준비 작업 중단 가능성을 경고했으며, 8년간 대우건설과 협력해 온 체코 기업들의 업무 연속성이 훼손될 수 있다고 지적했습니다. 체코 유력 경제지 호스포다르스케 노비(HN)는 지난달 29일 보도를 통해 한국이 미국에서 대규모 원전 건설과 웨스팅하우스 지분 인수에 집중하며 유럽을 소홀히한다는 관측까지 제기했습니다.

김정관 산업통상부 장관 주재 긴급 점검회의 및 대응 현황

한국 정부는 이번 사태가 사업 일정 차질로 이어지지 않도록 긴급 대응에 나섰습니다. 김정관 산업통상부 장관은 12일 정부서울청사에서 '팀코리아 체코 원전사업 추진현황 점검회의'를 주재하며, 내년 4월 건설허가 신청과 2029년 11월 착공 등 핵심 사업 단계 이행을 위한 대응 계획을 점검했습니다. 김 장관은 체코 정부와 장관급 두코바니 이행점검 협의체, 주간 국장급 회의 등 각급 협의 채널을 적극 가동해 긴밀히 소통할 것이며, 이를 통해 두코바니 원전 사업 정상 추진에 대한 신뢰를 유지할 것이라고 강조했습니다.

한수원은 내년 7월 완료를 목표로 국가계약법상 '종합심사낙찰제'를 적용해 신규 시공사를 선정할 예정입니다. 시공사 공백기 동안에는 인력 추가 투입과 별도 계약을 통해 내년 4월 건설허가 신청 준비에 차질이 없도록 관리하기로 했습니다. 또한 시공사 교체 과정에서도 직접 수행 가능한 선행 업무를 진행하며 필요한 공사를 별도로 발주해 사업 공백을 최소화할 계획입니다. 업계에서는 바라카 원전 시공 경험을 보유한 현대건설과 삼성물산 등이 차기 시공사 후보로 거론되고 있습니다.

체코 원전 사업의 향후 전망과 K-원전의 신뢰도 제고 방안

대다수 전문가는 이번 시공사 교체가 체코 원전 전체 납기일정에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 보고 있습니다. 한국 정부가 직접 나서서 관리하고 있고, 한수원이 공백기를 최소화하기 위한 조치를 취하고 있기 때문입니다. 하지만 한 번 깨진 신뢰를 다시 회복하는 것은 쉽지 않습니다. 체코가 한국에 맡긴 것은 원자로 2기가 아니라, 자국의 에너지 미래를 책임질 수 있다는 믿음입니다.

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시공사가 바뀌더라도 납기를 지키고 공사비를 관리하는 K-원전의 저력을 입증해야 합니다. 이번 갈등은 오히려 한국 원전산업의 위기 대응 역량을 보여주는 계기가 될 수 있습니다. 1968년 프라하가 스스로 결정할 자유를 지키려 했던 역사적 맥락과 달리, 2024년 프라하는 자신들의 미래를 위해 한국을 선택했습니다. 이제 한국이 그 선택에 답할 차례이며, 체코의 에너지 안보를 책임질 수 있다는 점으로 신뢰를 다시금 증명해야 합니다.