한수원과 대우건설이 체코 두코바니 원전 시공계약 해지로 초비상이다. 공사비 갈등으로 인한 사업 지연이 체코 에너지 안보와 한국 원전 산업의 신뢰도에 심각한 타격을 줄 전망이다.

한국수력원자력( 한수원)과 대우건설 간 체코 원전 시공계약 해지로 대형 인프라 프로젝트의 앞날이 불투명해졌다. 한수원 은 지난달 29일 대우건설 과 두산에너빌리티 컨소시엄과의 시공계약 협상을 종료하고 신규 시공사 선정 절차에 착수했다. 지난해 6월 체코 발주처와 본계약을 맺은 지 15개월 만에 벌어진 이 사태는 총사업비 약 27조원 규모의 두코바니 원전 2기 건설 프로젝트에 치명적인 차질을 빚게 했다.

체코 원전 선정 배경과 전략적 승리

체코 정부가 한국을 선택한 배경에는 단순한 가격 경쟁력을 넘어선 지정학적 선택이 깔려 있었다. 2024년 7월 프랑스전력공사(EDF)와의 경쟁 끝에 한수원이 우선협상대상자로 낙점된 것은 후발주자인 한국이 원전 종주국 프랑스를 꺾은 기념비적인 사건으로 평가받는다. 체코는 2021년 입찰 과정에서 중국 국영 원전기업 CGN과 러시아 로사톰을 안보상 이유로 배제했다.

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체코 정부 고위 관계자는 당시 EDF와 한수원 간 입찰가 차이가 크지 않았다고 언급하며, 중국과 러시아 대신 서방 세계와 협력하고자 했던 체코의 의식이 한국 승리에 영향을 미쳤다고 설명한다. 특히 EDF가 중국 기자재 업체와 협력해 납품단가를 한국과 비슷하게 맞췄다는 사실은 발주처인 체코 측에게 한수원에 대한 호감을 더하게 하는 계기가 되었다.

시공비 격차와 계약 조건 이견의 본질

양측 간 갈등의 핵심은 시공비 격차다. 한수원측은 총사업비 약 27조원 중 약 30% 내외인 약 8조원 수준으로 시공비를 책정하길 원했다. 한수원 입장에서 주기기 및 설계비 등 복수의 지급 항목을 고려할 때 이 수준의 시공비만 가능하다는 입장이다. 반면 대우건설측은 이를 훌쩍 넘은 금액을 제시한 것으로 알려지며 양측의 이견은 1조원을 훌쩍 넘어섰다.

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업계 관계자는 한수원이 UAE 바라카 원전 사례를 참고해 30% 사업비를 암묵적인 기준점으로 보고 있다고 분석한다. UAE 바라카 원전 4기 건설 당시 현대건설과 삼성물산의 시공계약 규모 합계가 약 7조 5000억원이었기 때문이다. 한수원 측은 대우건설의 제안이 지나치게 공사비를 높게 측정했다고 판단했다.

체코의 시선과 체코 원전 산업의 위기

체코 국내의 시선은 곱지 않다. 체코 언론은 한국 기업들이 미국 시장 집중으로 유럽 시장을 소홀히 했다고 비판하며 체코 원전 산업의 초비상 사태를 우려한다. 체코 정부는 공식적으로 납기에 큰 문제가 없을 것이며 한국 정부와 한수원을 지원한다고 밝히고 있지만, 국민과 산업계의 불안감은 쉽게 가라앉지 않고 있다.

이로 인해 체코 에너지 안보에 대한 우려가 커지고 있다. 1968년 프라하의 봄 당시 소련의 바르샤바조약군 진압을 겪으며 강대국 질서에 무조건 순응하지 않는 정체성을 가진 체코로서는, 신뢰할 수 있는 파트너와의 계약 파기가 국가 안보 차원에서 매우 민감한 사안이다.

후속 조치와 글로벌 원전 수출 전망

한수원은 이제 신규 시공사 선정 절차에 돌입했다. 하지만 재시공을 통해 원전 건설이 완료되기까지에는 상당한 시간이 소요될 전망이다. 체코는 에너지 안보 차원에서 원전 건설프로그램을 조기에 완료해야 하는迫切한 사안이기 때문이다. 이 과정에서 한수원의 '온타임 온버짓(On Time, On Budget)' 전략 신뢰도에 금이 갈 수 있다는 지적이다.

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이번 사태는 한국 원전 산업이 직면한 구조적 과제를 드러냈다. 원전 건설은 설계, 장비 제작, 시공, 운영 등 전 주기가 긴밀하게 연계된 복잡한 시스템이기 때문이다. 한수원과 시공사 간 합리적 가격 설정과 리스크 분담 체계가 미비했다면 이번 교훈을 통해 글로벌 원전 시장에서 더 강력한 경쟁력을 갖추는 계기가 되어야 할 것이다.